Hausgemachtes Krim-Baklava: Eine knusprig-süße Versuchung (REZEPT)

Baklava ist sehr süß, besteht aus vielen Schichten und enthält Honig und Nüsse. Das Besondere an diesem Baklava-Rezept ist die Zubereitungsart.

Baklava kam wahrscheinlich im 15. Jahrhundert durch die Osmanen auf die Krim. Im Laufe der Zeit wurde das Rezept von den Einheimischen übernommen, angepasst und verändert.

Was ist das Besondere an Krim-Baklava? Es ist außergewöhnlich knusprig. Sein Geheimnis liegt in der Tatsache, dass es frittiert wird und aus vielen Schichten besteht, die in einem Zucker-Honig-Sirup getränkt und mit Nüssen bestreut werden.

Auf den ersten Blick scheint es ziemlich schwierig, dieses Dessert zu Hause zuzubereiten, denn die Fertigung des hauchdünnen Teigs erfordert einiges Geschick. Traditionell wird er mit einem langen, dünnen Nudelholz ausgerollt. Es braucht dafür eine große Arbeitsfläche. Es gibt jedoch einige Tipps und Tricks wie das Ausrollen und das Teilen des Teigs gut gelingt.

Das Ergebnis ist den Versuch in jedem Falle wert. Das goldbraune, knusprige Backwerk mit seinem herrlichen Geschmack von Honig und Walnüssen wird Sie begeistern.

Zutaten:

Julia Mulino Julia Mulino

Für den Teig:

265 g Mehl;

125 ml Milch;

25 g Joghurt;

30 g zerlassene Butter;

1 TL Backpulver;

1 Prise Salz;

500 ml Pflanzenöl zum Frittieren.

Für den Sirup:

130 g Zucker;

100 ml Wasser;

1 EL Honig;

eine Handvoll Walnüsse.

Zubereitung:

1. Gießen Sie die Milch in eine Schüssel, fügen Sie Joghurt und zerlassene Butter hinzu.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Mischen Sie das Mehl mit Backpulver und fügen Sie es nach und nach der Milch-Mischung hinzu. Verwenden Sie die Knethaken ihres Mixers. Kneten Sie, bis ein geschmeidiger, glatter Teig entstanden ist.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Lassen Sie den fertig gekneteten Teig 15 Minuten ruhen.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Formen Sie aus dem Teig vier gleichgroße Kugeln und lassen Sie diese weitere zehn Minuten ruhen.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Nehmen Sie eine der Teigkugeln und rollen Sie sie mit einem Nudelholz gleichmäßig dünn aus. Ist der Teig zu klebrig, bestäuben Sie ihn mit etwas Mehl. Der Teig sollte hauchdünn, nahezu durchscheinend ausgerollt werden.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Legen Sie den so ausgerollten Teig auf ein sauberes Tuch und lassen Sie ihn antrocknen. Der Teig sollte nicht mehr an den Händen kleben bleiben. Aber vollständig austrocknen darf er auch nicht, denn dann könnte er zerbrechen.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Nehmen Sie den Teig vom Tuch und legen Sie ihn wieder auf Ihre Arbeitsfläche. Rollen Sie ihn vorsichtig und drücken Sie die Rolle vorsichtig (nicht zu fest drücken!) flach.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Versiegeln Sie die Ränder der Rolle, in dem Sie sie mit ein wenig Wasser anfeuchten und zusammendrücken.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Schneiden Sie die Rolle in gleichgroße, diamantförmige Stücke.

Julia Mulino Julia Mulino

10. Frittieren Sie diese Stücke in heißem Öl bis sie goldbraun sind. Legen Sie die fertigen Stücke zum Auskühlen auf ein Küchentuch. So wird auch überschüssiges Öl aufgesaugt.

Julia Mulino Julia Mulino

11. Wasser in eine Pfanne geben und Zucker hinzufügen.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Fünf bis sieben Minuten aufkochen.

Julia Mulino Julia Mulino

13. Hitze reduzieren, einen Löffel Honig hinzufügen und gründlich verrühren.

Julia Mulino Julia Mulino

14. Jedes Ihrer gebratenen Teigstücke in dem heißen Sirup tränken.

Julia Mulino Julia Mulino

15. Mit Walnüssen bestreuen.

Julia Mulino Julia Mulino

16. Genießen Sie!

Prijatnogo appetita!

Julia Mulino Julia Mulino

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.