Apfelkuchen: Eine vegane Alternative zur Russischen Scharlotka (REZEPT)

Dieses legendäre russische Apfel-Dessert, die Scharlotka, ist schon seit der Zarenzeit bekannt. Hier stelle ich eine vegane Variante vor. Üblicherweise kommen in den Teig für Russische Scharlotka viele Eier und viel Zucker. Dieses Scharlotka-Rezept kommt ganz ohne Eier aus und auch auf Zucker kann verzichtet werden.

Durch das Hinzufügen von süßem Apfelsaft zum Teig schmeckt der Kuchen einfach köstlich und sehr intensiv fruchtig. Die Verwendung von natürlichem Saft führt auch dazu, dass kein zusätzlicher Zucker benötigt wird, denn der Saft und die Äpfel bringen meist bereits genug Süße.

Eine andere Sache, die ich an diesem Kuchen wirklich mag, ist die Menge an Füllung: Es gibt so viele Äpfel und so wenig Teig. Sie erhalten eine Art Bratapfelmischung in einem zarten, luftigen Teigmantel. Ich füge manchmal noch eine großzügige Handvoll Beeren hinzu, um die Füllung anzureichern - Preiselbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren passen perfekt zu den Äpfeln. Sie können aber auch mit jeder anderen Frucht- und Beerenfüllung Ihrer Wahl experimentieren.

Zutaten:

200 ml süßer Apfelsaft

180-200 g Mehl

3 große Äpfel

70 g Preiselbeeren

60 ml Pflanzenöl

1 TL Vanillezucker

1 TL Backpulver

1 TL Maisstärke

eine Prise Salz

Puderzucker

Zubereitung:

1) In einer Schüssel gesiebtes Mehl, Backpulver und Salz mischen - eine Prise gemahlenen Zimt hinzufügen, wenn Sie möchten.

2) In einer anderen großen Schüssel Pflanzenöl mit Vanille und Apfelsaft mischen (frisch gepresst oder abgefüllt). Wenn Sie der Meinung sind, dass der Saft nicht süß genug ist, fügen Sie etwa 50 g Zucker hinzu und rühren Sie ihn unter, bis er sich aufgelöst hat. Die anderen Zutaten zur Flüssigkeit geben und verrühren.

3) Sie sollten einen ziemlich flüssigen Teig bekommen. Stellen Sie ihn beiseite, damit er ein wenig ruhen kann.

4) In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten: Äpfel schälen und entkernen, dann kleinschneiden. Verwenden Sie für dieses Rezept besser die säuerlicheren Apfelsorten, sie sorgen für einen reichhaltigeren Geschmack.

5) Anschließend Apfelscheiben und Preiselbeeren zum Teig geben, vorsichtig unterheben und zehn Minuten einweichen lassen. Übrigens, wenn Sie gefrorene Beeren verwenden, lassen Sie diese vor dem Backen nicht auftauen! nicht vor dem Kochen einfrieren.

6) Fetten Sie Ihre Backform mit dem Öl und bestäuben Sie sie mit der Maisstärke. Teigmischung einfüllen. Bei 190 °C ca. 45 Minuten backen. Wenn Sie bemerken, dass die Äpfel an der Oberfläche anbrennen, bedecken Sie den Kuchen mit Backpapier und lassen Sie ihn weiter backen.

7) Fertigen Kuchen auf Raumtemperatur abkühlen, damit er fest wird. Großzügig mit Puderzucker bestäuben und zu einer Tasse frischem schwarzen Tee servieren. Prijatnogo Appetita!

