Jeder Russe erinnert sich an Zuckerzungen aus seiner Schulzeit. Es war immer ein Höhepunkt, diese in der Pause zu bekommen. Es gibt sie auch in Cafés oder Delikatessenläden. Meine Eltern liebten sie sehr. Sie nannten es ein äußerst preiswertes Dessert.

Zuckerzungen haben ihren Namen natürlich von ihrer Form. Nach dem traditionellen Rezept sind sie lang und an den Enden abgerundet, aber wenn wir es nicht so kompliziert machen wollen, schmecken sie auch in jeder anderen Form wunderbar.

Zuckerzungen sind ziemlich fest und ähneln in der Struktur Blätterteig. Diesen herzustellen, ist viel Arbeit und erfordert ein wenig Geschick, doch es geht auch anders.

Dieses Rezept ist eine Kombination eines Familienrezepts und meiner Erfahrung mit Blätterteig. Der Trick ist eiskaltes Wasser. Wenn Sie einen hausgemachten Blätterteig möchten, aber nicht viel Zeit haben, ist dieses Rezept genau das, was Sie brauchen: schnell, knusprig und lecker.

Wegen der orthodoxen Fastenzeit, die noch bis zum 2. Mai dieses Jahres dauert, habe ich beschlossen, Margarine durch Butter zu ersetzen. Ehrlich gesagt, gibt Butter viel mehr Geschmack. Dies kann jedoch durch den Zimt kompensiert werden, den ich für einen neuen Geschmack verwendet habe, der in der klassischen sowjetischen Variation jedoch nicht zum Rezept gehört. Eine weitere Abweichung vom klassischen Rezept für Blätterteig ist die Verwendung von Apfelessig, der dem Teig zusätzliche Flexibilität verleiht.

Probieren Sie dieses einfache sowjetische Dessert, das seinen ganz eigenen Charme hat.

Zutaten

Julia Mulino Julia Mulino

250 g Mehl

250 g Margarine (oder Butter)

50 g Eiswasser

½ TL Salz

2 EL Zucker

1 EL Apfelessig

4 EL brauner Zucker

1 TL Zimt (optional)

Zubereitung

1) Harte Margarine oder Butter in Würfel schneiden, zusammen mit Mehl, Salz, Zucker in eine Küchenmaschine geben.

Julia Mulino Julia Mulino

2) Rühren, bis eine bröckelige Masse entstanden ist.

Julia Mulino Julia Mulino

3) Eiswasser und Essig langsam dazu gießen und rühren, bis Sie einen homogenen Teig erhalten.

Julia Mulino Julia Mulino

4) Teig auf eine mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche legen und ein Rechteck formen. Für zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Julia Mulino Julia Mulino

5) Backofen auf 200 °C vorheizen. Den gekühlten Teig 6-8 cm dünn ausrollen und in lange Streifen (~ 15x5 cm) schneiden.

Julia Mulino Julia Mulino

6) Die Streifen mit etwas pflanzlicher Milch bestreichen und braunen Zucker (und ggf. Zimt) darüber streuen.

Julia Mulino Julia Mulino

7) Backen Sie die Zuckerzungen etwa 15 Minuten lang.

Julia Mulino Julia Mulino

8) Sie gehen ein wenig auf und färben sich golden.

Julia Mulino Julia Mulino

9) Genießen Sie!

Julia Mulino Julia Mulino

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.