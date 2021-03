Smetannik: Der beliebteste Kuchen auf dem Land (REZEPT)

Warum heißt der Kuchen Smetannik? Die Antwort ist einfach: Jeder in Russland liebt Smetana (Sauerrahm). Es ist hier unmöglich, Suppe oder Knödel ohne Smetana zu essen, und jeder genießt sie zu einer großen Anzahl von Gerichten, von Vorspeisen über Desserts bis hin zu Backwaren.

Erwähnenswert ist auch, dass Smetana recht einfach zuzubereiten ist. Sie benötigen lediglich einen Liter Sahne und 200 Gramm Kefir oder Naturjoghurt. Sahne und Kefir (Joghurt) vorsichtig in einer mittelgroßen Schüssel mischen und 24 bis 36 Stunden an einem warmen Ort stehen lassen. Dann mischen Sie es erneut und stellen es für die Nacht in den Kühlschrank und schon ist Smetana servierfertig.

Wie Sie bereits erraten konnten, stelle ich Ihnen heute das Rezept des eher altmodischen, aber dennoch einfach köstlichen Kuchens vor. Smetannik ist einfach zuzubereiten, schmeckt herrlich süß und wird Ihre Gäste beeindrucken.

Zutaten für den Teig:

250 g Sauerrahm;

250 g Zucker;

50 g Butter;

320 g Mehl;

10 g Backpulver;

1 EL Kakaopulver;

10 g Vanillezucker.

Zubereitung:

1. 50 g weiche Butter in eine Schüssel geben, Vanillezucker und 100 g Zucker hinzufügen. Die Masse bei mittlerer Rührgeschwindigkeit gut mischen.

2. Während des Verrührens in drei Schritten 250 g saure Sahne und 150 g Zucker hinzufügen. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel am Rand der Schüssel kleben bleibt. Mischen Sie alle Zutaten komplett unter.

3. Reduzieren Sie die Mixergeschwindigkeit auf ein Minimum und fügen Sie das Mehl und eine Portion Backpulver hinzu. Gut umrühren, bis ein homogener Teig entsteht.

4. Teilen Sie den Teig in zwei gleiche Teile und fügen Sie einen Esslöffel Kakao zu einer Hälfte hinzu. Rühren Sie, bis Sie einen homogenen Schokoladenteig bekommen.

5. Legen Sie den Boden einer Springform (Durchmesser 20 bis 24 Zentimeter) mit Backpapier aus und fetten Sie den Rand mit Öl. Geben Sie die helle Hälfte des Teigs hinein und drücken Sie sie gleichmäßig am Boden fest.

6. Backen Sie den Teig etwa 20 Minuten lang bei 200 Grad Celsius. Auf die gleiche Weise verarbeiten Sie den Schokoladenteig. Nach dem Backen beide Hälften auf einem Rost abkühlen lassen. Zunächst werden sie trocken, doch wenn die saure Sahne dazu kommt, werden sie wieder zart.

Zutaten für Smetana:

500 g Sauerrahm (Fettgehalt min. 25-30%);

150 g Zucker;

10 Gramm Vanillezucker;

1 Tasse Nüsse (optional).

Zubereitung:

1. 500 g kalten fetthaltigen Sauerrahm in eine Schüssel geben, 150 g Zucker und 10 g Vanillezucker hinzufügen. Bei maximaler Geschwindigkeit verrühren, bis eine luftige Creme entstanden ist.

2. Wenn Ihr Sauerrahm zu flüssig ist, geben Sie ein paar Esslöffel Maisstärke zur Masse und lassen Sie sie ruhen, damit die Maisstärke die überschüssige Flüssigkeit aufnehmen kann.

Smetannik zubereiten:

1. Schneiden Sie die gebackenen Teighälften jeweils einmal längs durch. Verteilen Sie ein wenig Sahne auf einem Teller, legen Sie den Schokoladenboden darauf, bestreichen Sie ihn dick mit Sauerrahm und streuen Sie gehackte, geröstete Nüsse darüber. Als nächstes einen hellen Boden darauflegen und den Vorgang wiederholen, bis alle Böden verarbeitet sind. Legen Sie den letzten Boden mit der glatten Seite nach oben.

2. Den ganzen Kuchen mit saurer Sahne bedecken. Dekorieren Sie mit Nüssen die Oberseite und streuen Sie gehackte Nüsse darüber. Verzieren Sie auch den Rand mit gehackten Nüssen.

3. Smetannik mindestens zwölf Stunden im Kühlschrank stehen lassen und mit Tee oder Kaffee servieren! Genießen Sie!

Prijatnogo appetita!

