Warum Russen diesen glasierten Kuchen immer noch lieben (REZEPT)

Dieser Marmeladenkuchen mit Zuckerglasur als Topping bleibt für viele Menschen, die in der UdSSR aufgewachsen sind, eine süße Erinnerung an ihre Kindheit.

Es ist schwer zu sagen, wer den „Streifenkuchen“ erfunden hat. Es war oft die erste Süßspeise, die sowjetische Kinder kennenlernten. Ein Geschmack, der unvergesslich wurde.

Schnell und einfach zubereitet wurde der Marmeladenkuchen ein Klassiker in den Mensen der Schulen und erhielt daher den Namen „Schulkuchen“. Für viele ist der „Streifenkuchen“ mit besonderen Momenten ihres Lebens verbunden. Ich denke dabei zum Beispiel an einen Besuch im Zirkus zurück. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Geschmack des Kuchens und an die Limonade in der Pause.

Das folgende Rezept kommt dem Klassiker sehr nahe, ich verwende allerdings ein wenig Zitronenabrieb im Teig.

Zutaten:

- 300g Mehl

- 200g Butter

- 100 g Zucker

- 1 Ei

- 10 g Vanillezucker

- ½ TL Salz

- 1 TL Backpulver

- 1 EL Zitronenabrieb

- 60g Konfitüre

- 180 g Puderzucker

- 2-3 EL Zitronensaft

- 2-3 EL heißes Wasser

- 1 EL Kakao

Zubereitung:

1. Butter mit Zucker und Vanillezucker fünf Minuten lang schaumig schlagen.

2. Fügen Sie nun das Ei hinzu und schlagen Sie weitere drei Minuten lang.

3. Mehl mit Salz und Backpulver mischen und in den Teig sieben, abgeriebene Zitronenschale in die dazugeben geben.

4. Teig mit Knethaken oder mit den Händen kneten.

5. Wickeln Sie die Teigmasse in Folie und ab in den Kühlschrank für eine halbe Stunde.

6. Rollen Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer dünnen Schicht ( etwa 7mm) von ca. 30 x 20 cm aus und legen Sie ihn für weitere 15 Minuten in den Kühlschrank. Heizen Sie in der Zwischenzeit den Ofen auf 200 Grad vor.

7. Backen Sie den Teig ca. 15 bis 17 Minuten, bis er goldbraun ist.

8. Schneiden Sie den Kuchen in zwei gleiche Hälften und lassen Sie ihn abkühlen.

9. Verteilen Sie die Marmelade auf einer Hälfte des Kuchens.

10. Legen Sie die andere Hälfte darüber.

11. Bereiten Sie alles vor, was Sie für den Zuckerguss benötigen: Puderzucker, Zitronensaft, heißes Wasser, Kakaopulver und einen Plastikbeutel.

12. Mischen Sie zwei Esslöffel Zitronensaft und zwei Esslöffel kochendes Wasser mit Puderzucker und rühren Sie gründlich um.

13. Fügen Sie ggf. noch ein wenig Wasser hinzu.

14. Einen Löffel der Glasur beiseitestellen, Kakao hinzugeben und gründlich mischen.

15. Geben Sie die Kakaomasse in einen Beutel.

16. Verteilen Sie die weiße Glasur gleichmäßig auf der Oberfläche des Kuchens.

17. Schneiden Sie die Spitze des Beutels ab und tragen Sie nun die dunklen Streifen der Kakaoglasur schnell auf, während die weiße Glasur noch nicht ausgehärtet ist. Verwenden Sie einen Zahnstocher, um ein Muster zu erstellen, und lassen Sie den Kuchen einige Stunden lang abkühlen.

18. Schneiden Sie den Kuchen in Streifen.

Guten Appetit!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.