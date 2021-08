5 Rezepte mit Blaubeeren, der Königin des russischen Waldes

Der russische Name für Heidelbeeren (Blaubeeren), tschernika, kommt von „tscherni“, was übersetzt schwarz bedeutet, da die Beeren Hände und Mund verfärben können. Heidelbeersträucher wachsen vor allem im Norden, sowie in Wald- und Sumpfgebieten. Darüber hinaus werden sowohl den Beeren (positive Auswirkungen auf Sehkraft, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), als auch den Blättern (Diabetesprophylaxe) heilende Eigenschaften zugeschrieben.

1. Heidelbeer-Kalitki

Kalitki sind traditionelle Pasteten aus der Region Karelien, die aus ungesäuertem Roggenteig mit einer Füllung hergestellt werden. Sie werden auch „nordrussische Törtchen" genannt. Karelien liegt an der Grenze zu Finnland und ist bekannt für seine Seen, Kiefernwälder und auch für seine Blaubeeren.

Das Rezept:

Heidelbeeren (200 g) waschen und trocknen. Roggen- (150 g) und Weizenmehl (100 g) getrennt sieben, Salz und Zucker (je eine Prise) hinzufügen und mischen. Das Mehl in zwei Teile teilen, in einen Teil eine Prise Backpulver geben, mischen und beiseitestellen. Den zweiten Teil des Mehls auf den Tisch schütten, in der Mitte eine Mulde bilden, Milch (90 ml), zerlassene Butter (30 g) und ein Ei hineingießen, Zucker (1 Teelöffel) und Salz (eine Prise) hinzufügen. Vom Rand zur Mitte hin durchkneten. Nach und nach den ersten Teil des Mehls und das Backpulver hinzugeben. Der Teig sollte glatt und geschmeidig sein, aber noch ein wenig an den Händen kleben. 30 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 200-220°С vorheizen und ein Backblech mit Pflanzenöl einfetten.

Den Teig zu einer Rolle formen und in gleich große Stücke schneiden (etwa 10) und zu einem runden oder ovalen Fladen ausrollen, Beeren in die Mitte legen und die Ränder zusammendrücken. Die Kalitki 15 Minuten lang bei 180-200 °C backen, bis sie leicht gebräunt sind. Die Ränder werden mit zerlassener Butter bestrichen, damit sie nicht zu hart werden.

2. Gebackene Heidelbeerkuchen

Für Diätwillige ist dieses Rezept eher ungeeignet, da die Kuchen in der Pfanne gebraten werden und der Teig fettige Smetana enthält. Alle anderen wird der Teig und die süß-saure Beerenfüllung begeistern.

Rezept:

Eier (2 Stück) und Zucker (4 Esslöffel) verrühren. Pflanzenöl (2 Esslöffel) dazugeben und umrühren. Smetana (20%, 4 EL), Salz (1/4 TL) und Backpulver (1 TL) hinzufügen und verrühren. Mehl (3 Tassen) unter ständigem Rühren in die Masse sieben und zu einem elastischen Teig kneten. Den entstandenen Teig zu einer Rolle formen und in 12 gleich große Teile schneiden. Jedes Teil zu einer Kugel formen, dann flach ausrollen, mit Blaubeeren (etwa 25 pro Kuchen) belegen und mit Zucker bestreuen. Zu Schiffchen formen. Eine Bratpfanne mit Pflanzenöl vorheizen und die Küchlein von beiden Seiten goldbraun braten.

3. Quarkpudding mit Heidelbeeren

Wenn Sie keine Zeit für Kuchen oder Törtchen haben, können Sie auch einen Pudding machen, da der Kuchenteig sich aufwändiger gestaltet. Sie benötigen dafür lediglich Quark und Beeren.

Das Rezept:

Eigelb (2 Stück) mit Zucker (70 g) und Vanille (eine Prise) mit einem Mixer verquirlen. Quark (600 g) zugeben und weiterschlagen, bis eine glatte Masse entsteht. Grieß (5 Esslöffel) und Heidelbeeren (150 g) unterheben. Das Eiweiß separat schlagen (2 Stück) und vorsichtig unter die Masse heben. Ein Blech mit Pflanzenöl einfetten und die Quarkmasse darauf geben. Im auf 180°С vorgeheizten Backofen 30 Minuten lang backen.

4. Heidelbeerkrapfen

Dieses Rezept vereint alle Zutaten für ein perfektes Frühstück: Haferflocken, Ei, Quark und Beeren. Das Ergebnis sind leckere Blaubeer-Krapfen.

Rezept:

Haferflocken (1 Tasse) in einem Mixer zerkleinern, pürierten Quark (100 g), Kefir (100 ml) und Eier (2 Stück) hinzufügen. Alles mischen und Blaubeeren (1 Tasse) hinzufügen. Den Teig 15 Minuten lang ruhen lassen. Nun müssen die Krapfen in Pflanzenöl frittiert werden. Am besten in einer antihaftbeschichteten Pfanne mit Deckel bei mittlerer Hitze drei Minuten von jeder Seite braten. Mit Honig oder Smetana servieren.

5. Heidelbeer-Kissel

Diese dickflüssige Fruchtspeise ist sehr nahrhaft und kann daher je nach Zutaten als Getränk oder als eigenständiges Gericht verzehrt werden. Kissel eignet sich hervorragend für warme Sommertage, an denen man nicht wirklich hungrig ist und Lust auf eine kleine Speise hat. Man kann die Süße des Kissels anpassen, ohne den Heidelbeergeschmack zu beeinträchtigen.

Rezept:

Heidelbeeren (30 g) waschen, mit Wasser (200 ml) aufgießen, 10 Minuten kochen, dann 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen, Zucker (2 Teelöffel) hinzufügen und erneut aufkochen. Kartoffelstärke (10 g), verdünnt mit kaltem, abgekochtem Wasser (100 ml), zugeben und verrühren. Vom Herd nehmen und Zitronensaft (1 Teelöffel) hinzugeben, ohne ihn zu kochen.

