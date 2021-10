Fünf kulinarische Souvenirs aus den Wäldern des russischen Fernen Ostens

Welche essbaren Geschenke kann man von einer Reise in den russischen Fernen Osten mitbringen? Wie wäre es mit Hirschgeweih-Honig oder Hagebuttenmarmelade aus dem Meer?

In diesem Herbst findet auf dem Taigafestival in Wladiwostok die Messe „Made in Primorje" statt, auf der lokale Erzeuger einzigartige Lebensmittel anbieten, die aus Ussuri-Taigawald stammen. Wir haben die ungewöhnlichsten und köstlichsten ausgewählt.

1. Hirschantler-Honig

Honig mit Maralgeweih, Firma Sapowednaja Dolina. Alexander Ratnikow und Anna Stepankina Alexander Ratnikow und Anna Stepankina

Eine der honigreichsten Regionen Russlands ist das Primorje-Territorium. Hier gibt es mehrere Lindenarten, die nacheinander blühen, so dass die Saison für die Honigernte ungewöhnlich lang ist. Neben Lindenhonig gibt es in Primorje auch Buchweizenhonig, Blütenhonig mit Propolis und sogar Honig mit Gelée Royale. Am ungewöhnlichsten ist jedoch der Honig aus Geweihen junger Hirsche, die noch nicht verknöchert sind und aus Knorpelgewebe bestehen, das mit dem Blut des Tieres getränkt ist. Im Frühjahr reichern sie sich mit Spurenelementen, biologisch aktiven Substanzen und biostimulierenden Hormonen an.

2. Zedernzapfen

Zedernzapfen. Alexander Ratnikow und Anna Stepankina Alexander Ratnikow und Anna Stepankina

Die Zeder, die im Süden des russischen Fernen Ostens wächst, wird von den Wissenschaftlern als „koreanische Kiefer“ oder „koreanische Zeder“ bezeichnet. Dieser Baum wird bis zu 50 Meter hoch, sein Stamm erreicht einen Durchmesser von zwei Metern und wird 500 Jahre oder älter. Die Nüsse der heimischen Zedern sind weich, sehr schmackhaft, kalorienreich und reich an Spurenelementen. Sie werden roh verzehrt, zu Salaten und Desserts hinzugefügt und zur Herstellung von Tinkturen verwendet. Der Herbst ist eine gute Zeit, um sich mit Zedernzapfen einzudecken.

3. Actinidia

Aktinidien. Alexander Ratnikow und Anna Stepankina Alexander Ratnikow und Anna Stepankina

Mitte September beginnt in Primorje die Saison der Actinidia. Das sind saftige Beeren mit einem leicht säuerlichen Nachgeschmack von Ananas und einem zarten Aroma. Ein naher Verwandter ist die Kiwi, aber die Actinidia ist kleiner. Andererseits enthält eine Actinidia-Frucht so viel Vitamin C wie drei bis vier Kiwis. Aus der Actinidia-Frucht werden Marmelade, Fruchtpaste, Sorbet, Kompott, Fruchtgetränke und Wein hergestellt, sie kann aber auch pur verzehrt werden.

4. Hagebuttenmarmelade „Marine“

Hagebuttenmarmelade, Firma Lebendige Seele der Ussuri-Taiga. Alexander Ratnikow und Anna Stepankina Alexander Ratnikow und Anna Stepankina

Die „Marine“- Hagebutte gilt als "Superfood", da sie eine reiche Quelle für Vitamin C ist. Diese Art der faltigen Hagebutte erhielt den Beinamen „marine“, weil sie an der Küste des russischen Fernen Ostens wild wächst. Sie wird zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und köstlichen Konfitüren verwendet. Ein Glas dieser Konfitüre wird Sie an einem kalten Winterabend sicher aufheitern.

5. Sirup aus Wildkräutern und Meeresreptilien

Wildkraut- und Meeresreptiliensirup. Alexander Ratnikow und Anna Stepankina Alexander Ratnikow und Anna Stepankina

Die Bewohner des russischen Fernen Ostens verstehen es, aus Kräutern, Pilzen und Meeresfrüchten Sirupe und Balsame herzustellen, die das Immunsystem stärken. Das Unternehmen Limonnik (Zitronengras) macht genau das seit 1987 und hat Balsame aus Ginseng, Eleutherokokkus, Topinambur, Chaga-Pilz und natürlich Zitronengras im Angebot. Auch Hirschgeweih und Seeigel werden verarbeitet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.