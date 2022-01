Wie man ossetische Pasteten mit Käse und Kartoffeln zubereitet (REZEPT)

Was ist das Beste an einer Pizza? Wenn Ihre Antwort der leckere Teig und viel Käse ist, dann werden Sie auch unser Rezept für ossetische Pasteten mit Käse- und Kartoffelfüllung lieben.

Ossetische Pasteten sind Jahrhunderte alt. Sie sind ein festliches und rituelles Gericht aus der russischen Region Nordossetien-Alania, die im Nordkaukasus liegt. Diese Pasteten gibt es mit einer Vielzahl verschiedener Füllungen. Diese Füllung kann aus Fleisch, Gemüse oder Käse bestehen. Jede Pastete hat ihren eigenen Namen. Eine Pastete mit Käse und Kartoffeln wird zum Beispiel Kartofdgin genannt.

Es ist Tradition, drei Pasteten auf der Festtafel anzurichten, die Gott, die Sonne (oder den Himmel) und die Erde symbolisieren. Bei Beerdigungen werden jedoch nur zwei Pasteten serviert.

Je dünner der Teig und je mehr Füllung, desto besser schmeckt die Pastete. Die Teigmenge entspricht mengenmäßig etwa der Füllung.

Traditionell wird für die Herstellung ossetischer Pasteten ossetischer Käse verwendet, der eine feste Konsistenz und einen salzigen Geschmack hat. Allerdings ist dieser Käse selbst in Russland nicht immer leicht zu finden.

Alternativ wird eine Mischung aus gepresstem Mozzarella und einer Art Fetakäse oder Suluguni empfohlen. Ich habe geräucherten Scamorza - einen italienischen Kuhmilchkäse - verwendet. Wichtig ist, dass der Käse fest (nicht wässrig) und salzig sein sollte.

Die Pastete besteht aus Hefeteig und wird nach dem Backen im Ofen großzügig mit Butter bestrichen.

Ich habe diese Pasteten nicht umsonst mit Pizza verglichen. Ossetische Pasteten sind nicht nur in Ossetien selbst, sondern in ganz Russland populär. Man bekommt sie in Restaurants und Bistros serviert und bei jedem Lieferdienst. Meine italienische Familie schätzte den geschmeidigen, schmackhaften Teig, die saftige Füllung und die knusprige Kruste der ossetischen Pasteten. Sie sollten sie auch probieren!

Zutaten für drei Pasteten:

(für vier bis sechs Personen als Beilage oder für drei Personen als Hauptgericht)

Für den Teig:

400g Mehl

320 ml Kefir

40 g Butter

½ Teelöffel Salz

4 g Trockenhefe

1 EL Zucker

Für die Füllung:

200 - 250 g Kartoffeln

300 g Käse

30 g Butter

Salz, Pfeffer - nach Belieben

Zubereitung:

1.Zucker und Hefe im warmen Kefir auflösen und geschmolzene Butter hinzufügen.

2.Mehl und Salz in die flüssige Mischung sieben.

3.Mit einem Mixer etwa 15 Minuten lang kneten, bis der Teig glatt und elastisch ist.

4.Den Teig mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat.

5.Den Teig zusammenfallen lassen, wieder abdecken und erneut gehen lassen.

6.Nun können Sie mit der Füllung beginnen. Die Kartoffeln kochen, pellen, mit Salz und Butter würzen und zu einer glatten Masse zermahlen.

7.Den fein geriebenen Käse dazugeben.

8.Die homogene Käse-Kartoffel-Mischung in drei gleiche Teile aufteilen und abgedeckt nochmals ungefähr eine halbe Stunde ruhen lassen.

9.Nachdem der Teig noch einmal aufgegangen ist, wird er auf eine bemehlte Arbeitsfläche gelegt. Den Teig in drei gleich große Teile teilen.

10. Den Teig auf ein bemehltes Backpapier legen und flach drücken. In die Mitte etwas von der Füllung geben.

11. Die Ränder oberhalb der Füllung zusammendrücken.

12. Die Teigkugel umdrehen.

13. Drücken Sie den Teig nun vorsichtig flach. Es ist wichtig, dass der Teig nicht reißt. In der Mitte ein Loch machen, damit der Dampf entweichen kann.

14. Die Pastete 15 bis 20 Minuten bei 220 Grad backen. Die noch heiße Pastete mit Butter bestreichen.

15. Die fertige Pastete warm halten.

16. Die beiden anderen Pasteten darauf legen.

17. In acht Stücke schneiden und sofort servieren. Oder das Fladenbrot in einem Stück lassen und nach dem Abkühlen verzehren.

18.Guten Appetit!

