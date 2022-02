Die zehn ungewöhnlichsten Filialen von McDonald's und KFC in Russland (FOTOS)

1 „Es sollte auch einen Wassergraben und Bogenschützen auf dem Turm geben“, scherzen die Leute in Kasan. Ja, es kommt nicht oft vor, dass man in einer mittelalterlichen Burg in Russland ein Fastfood-Restaurant sieht - oder überhaupt irgendwo! Die Einheimischen erzählen, dass es vor zehn Jahren ein Themenrestaurant namens „Lancelot“ gab, dass aber geschlossen wurde und dessen Gebäude jetzt von McDonald's übernommen wurde!

2 In Petrosawodsk, der Hauptstadt von Karelien, befindet sich ein KFC-Restaurant in einem unglaublich schönen Gebäude aus der Sowjetzeit. Früher befand sich hier das Pobeda-Kino, das nach dem Zusammenbruch der UdSSR als Überlebensstrategie seine Räume an Nachtclubs, Ausstellungen usw. vermietete. Und jetzt ist der gesamte erste Stock von KFC belegt.

3 Ein McDonald's-Restaurant in Sotschi befindet sich in der Nähe der Uferpromenade, an einem der touristischsten Orte der Stadt. Darüber hinaus sieht das Gebäude selbst nicht weniger schick aus als die Luxusrestaurants mit den Springbrunnen in der Nähe. Und von der Terrasse im zweiten Stock hat man einen atemberaubenden Blick auf das Schwarze Meer und den Seehafen!

4 In Penza, der alten Stadt in Zentralrussland, befindet sich ein McDonald's-Restaurant im Gebäude einer ehemaligen Fischpassage aus dem Jahr 1900. Dieses Gebäude ist eines der schönsten der Stadt und gilt als lokales Wahrzeichen.

5 Wenn es in der alten Rus' einen KFC gegeben hätte, würde er wahrscheinlich genau so aussehen! Susdal ist eine der berühmtesten Städte am Goldenen Ring, in der noch viele historische Gebäude erhalten sind. Bis vor kurzem gab es aber dort keine einzige Fastfood-Kette, da die Stadtverwaltung die Authentizität der Stadt bewahren wollte. Im Jahr 2021 eröffnete jedoch die erste KFC-Filiale im Stadtzentrum in einem solchen Holzgebäude. Die Besucher sagen, dass dies das ungewöhnlichste Fastfood-Restaurant ist, das sie je gesehen haben.

6 Dieses KFC Restaurant befindet sich direkt im Kasanski-Bahnhof im Zentrum Moskaus. Das Gebäude selbst wurde in den 1910er Jahren vom berühmten russischen Architekten Alexej Schtschussew entworfen, und das KFC-Franchise wurde hier fast ein Jahrhundert später eröffnet.

7 Das McDonald's-Restaurant auf der Wassiljewski-Insel in St. Petersburg befindet sich in einem Gebäude aus der Mitte der 1990er Jahre. Die Architekten entwarfen es im postmodernen Stil, so dass es keinen Kontrast zu den benachbarten Gebäuden aus dem späten 19. und frühen 20. Sie haben sogar ein schönes Türmchen mit einer Uhr errichtet.

8 Ein großes McDonald's-Restaurant wurde 2020 auf drei Etagen eines Hauses aus dem 19. Jahrhundert am Nowi Arbat in Moskau eröffnet. Zu Sowjetzeiten gab es dort eine Entbindungsklinik, die den Bau der Nowi-Arbat-Straße überlebte, während viele alte Gebäude abgerissen wurden. Das ursprüngliche Gebäude ähnelt in seiner Architektur einer mittelalterlichen Burg.

9 In Iwanowo (Zentralrussland) befindet sich das KFC-Restaurant in einem Haus aus dem Jahr 1900. Ursprünglich war es ein Wohnhaus, dann ein Hotel mit Boutiquen. Während der Sowjetzeit gab es dort auch Wohnungen. Im Jahr 2019 wurde das Fastfood-Café eröffnet.

10 „Eine der besten Aussichten von Nischni Nowgorod“, sagen Einheimische, die das McDonald's-Restaurant am Nischnewolschskaja-Ufer besuchen. Das Gebäude wurde im Jahr 2019 errichtet und erfreute sich sofort großer Beliebtheit. Vor allem wegen der fantastischen Lage!

