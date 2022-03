Traditionelle russische Kroketten: Fisch-Telnoe mit einem Geheimnis im Inneren (REZEPT)

Schauen wir uns an, wie Fischkroketten im alten Russland zubereitet wurden und was „telnoe“ in der modernen Küche bedeutet.

Die erste Erwähnung von „telnoe“ (ausgesprochen „tel-no-yeh“), einem Gericht aus gehacktem Fisch, findet sich bereits Mitte des 16. Jahrhunderts in „Domostroi“, einem enzyklopädischen Buch über das tägliche Haushaltsleben. Damals wurde der gehackte Fisch in Holzformen in Form von Ferkeln, Lämmern, Hähnen oder Entenküken gefüllt und in reichlich heißem Pflanzenöl gebraten.

Es waren auch andere Varianten des Telnoe bekannt. So wurde z. B. gehackter Fisch mit Gewürzen, Eiern und Mehl vermischt, in Form einer Wurst in eine Serviette oder Gaze eingewickelt und mit einer Schnur fest verschnürt und in Wasser gekocht. Sie wurde als eigenständiges Gericht serviert oder als Füllung für edlere Fische oder Pasteten verwendet.

Früher galt Telnoe als Delikatesse und wurde in Adelshäusern serviert, um ausländische Botschafter zu empfangen. Im Laufe der Zeit hat die Beliebtheit dieses Gerichts jedoch nachgelassen. Heutzutage kennt man Telnoe in Form von Kroketten mit einer halbmondförmigen Füllung. Die häufigste Füllung für diese Fischkroketten sind gebratene Pilze und Zwiebeln.

Ich habe mich für die frühlingshafte Variante der Füllung, Lauchzwiebeln und Eier, entschieden. Telnoe wird normalerweise mit weißem Fisch zubereitet. Kabeljau ist einer meiner Favoriten, er ist sehr schmackhaft und hat eine faserige Textur, die sich gut als Füllung eignet.

Auch wenn dieses Rezept kompliziert erscheint, werden Sie vom Ergebnis überrascht sein: knusprige Hülle und weicher, cremiger gehackter Fisch mit einer zarten, süßen Füllung aus jungen Lauchzwiebeln im Inneren. Kochen Sie das Gericht zu Hause nach. Hier ist das Rezept.

Zutaten für 4 Portionen (8 Schnitzel):

Julia Mulino Julia Mulino

Für das Hackfleisch:

450 g Kabeljaufilet

450 g Kabeljaufilet 100 g Weizenbrot

100 g Weizenbrot 80 ml Sahne

80 ml Sahne 1 Ei

1 Ei 50 g Butter

50 g Butter Salz und Pfeffer nach Belieben

Salz und Pfeffer nach Belieben Getrockneter Knoblauch nach Geschmack

Für die Füllung:

1 Bund Lauchzwiebeln

1 Bund Lauchzwiebeln 1-2 Eier

1-2 Eier Salz, Pfeffer nach ´Belieben

Salz, Pfeffer nach ´Belieben 30 g Butter

Für die Panade:

100 g Semmelbrösel

100 g Semmelbrösel 2 Eier

2 Eier Salz nach Belieben

Zubereitung:

1.Weichen Sie das Brot in Sahne ein.

Julia Mulino Julia Mulino

2.Kabeljaufilet im Fleischwolf zerkleinern.

Julia Mulino Julia Mulino

3.Das eingeweichte Brot zum zerkleinerten Fisch geben und alles nochmals durch den Fleischwolf drehen.

Julia Mulino Julia Mulino

4.Das Ei, die weiche Butter und die Gewürze hinzugeben und die Füllung gut durchkneten. Das Hackfleisch in den Kühlschrank stellen, während die Füllung zubereitet wird.

Julia Mulino Julia Mulino

5.Hierzu die Zwiebel hacken und in Butter anbraten, bis sie weich ist. Dann Salz und Pfeffer hinzufügen.

Julia Mulino Julia Mulino

6.Die Eier hart kochen und mit einer Gabel zerdrücken.

Julia Mulino Julia Mulino

7.Wenn die Zwiebeln abgekühlt sind, fügen Sie sie zu den Eiern hinzu und vermischen Sie alles.

Julia Mulino Julia Mulino

8.Die Hackfleischmasse wie einen Kuchen in 8 Stücke (je ca. 60 g) teilen. Befeuchten Sie Ihre Hände mit Wasser, damit das Hackfleisch nicht klebt. Jedes Stück gut kneten bevor sie es zu einer Kugel formen.

Julia Mulino Julia Mulino

9.Eine Hackfleischkugel länglich zu einer Krokette formen, eine Vertiefung hineindrücken und etwas mehr als einen Teelöffel Füllung hineingeben.

Julia Mulino Julia Mulino

10.Nun vorsichtig schließen. Diesen Vorgang mit der restlichen Füllung wiederholen und ihre Kroketten zu Halbmonden formen.

Julia Mulino Julia Mulino

11.Für die Panade die Eier und das Salz in einer Schüssel verquirlen und die Semmelbrösel in eine andere geben.

Julia Mulino Julia Mulino

12.Die Kroketten in das Ei tauchen und in den Semmelbröseln wälzen.

Julia Mulino Julia Mulino

13.Mit den anderen Kroketten wiederholen.

Julia Mulino Julia Mulino

14.Die Kroketten in reichlich Öl auf beiden Seiten 5 bis 7 Minuten bei mittlerer Hitze braten.

Julia Mulino Julia Mulino

15.Die Kroketten auf ein Küchentuch legen, um überschüssiges Fett zu entfernen.

Julia Mulino Julia Mulino

16.Mit frischen grünen Gewürzen, Ihrer Lieblingssauce, Zitrone und frischem Gemüse servieren.

Julia Mulino Julia Mulino

Guten Appetit!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.