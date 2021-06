Warum gab es in der UdSSR Fisch am Donnerstag?

„Donnerstag ist Fischtag!“, ist vielen Russen seit ihrer Kindheit ein Begriff. In der UdSSR wurde ein Fischtag nicht nur einmal, sondern zweimal eingeführt, dennoch hatte er Schwierigkeiten, sich durchzusetzen.

Wer hatte die Idee zu den Fischtagen?

Im Jahr 1932 war der Volkskommissar für Versorgung und zukünftige Minister für Lebensmittelindustrie Anastas Mikojan ernsthaft besorgt über die Fleischknappheit. Kollektivierung und aggressive Besteuerung des Agrarsektors hatten 1930-33 zu einer Krise in der Schweinezucht, einem Rückgang des Viehbestands und schließlich zu einer Hungersnot geführt.

Dies veranlasste Mikojan, eine Anordnung zur „Einführung eines Fischtages in öffentlichen Gastronomiebetrieben“ zu erlassen. Es musste nicht Donnerstag sein, aber von diesem Moment an begannen Fabrik- und andere Kantinen, an einem Tag in der Woche Fisch in verschiedenen Variationen zu servieren: als Schnitzel, Kroketten, gebraten, in Suppe. Fisch ist reich an leicht verdaulichem Eiweiß, Phosphor, Jod und vielen anderen nützlichen Vitaminen und Nährstoffen.

„So lecker sind Dosenkrabben“ Archive photo Archive photo

Die sowjetische Propaganda lief auf Hochtouren und warb überall für Fischprodukte, von Außenplakaten bis hin zu Ladenauslagen. Es erschien ein beliebter Slogan, der in allen Kantinen nachhallte: „Auf der Speisekarte ist immer Platz für Fisch! Fischgerichte machen die Mahlzeiten abwechslungsreicher!“

Hauptdirektion für Fischerei

Qualitätsinspektor J. Dunjaschenko bei der Arbeit in der Konservenwerkstatt der Yamalo-Nenets-Fischfabrik. Wladimir Woitenko/TASS Wladimir Woitenko/TASS

Zu Beginn des Sowjetstaates wurde die Hauptdirektion für Fischerei (bekannt als Glawriba) unter dem Volkskommissariat für Versorgung eingerichtet. 1939 wurde beschlossen, dem Fischfang einen besonderen Platz zuzuweisen und ein eigenes Volkskommissariat für Fischerei zu schaffen, das von Polina Schemtschuschina, der Frau des Außenministers Wjatscheslaw Molotow, geleitet wurde.

Eine ihrer Hauptaufgaben war die Entwicklung der Konservenindustrie. Damals war die Konservenherstellung die einzige schnelle Möglichkeit, im riesigen Sowjetreich Fisch an jeden Tisch zu bringen. Saury, Lachs, Sprotten – durch Schemtschuschinas Bemühungen erschienen in allen Geschäften mehr als 50 Arten von Konserven in Hülle und Fülle.

Sowjetische Hausfrauen entwickelten zahlreiche Rezepte, die bis heute beliebt sind, darunter Sandwiches mit Sprotten und festliche Salate wie „Hering im Pelzmantel“ und Mimosen mit rosa Lachs.

Lachs, Sewruga: Natürliche Konserven. Archive photo Archive photo

Darüber hinaus war schwarzer und roter Kaviar bis zum Tod Stalins sehr günstig und zugänglich. Aktiv im Kaspischen Meer angebaut, war es einer der wichtigsten Exportartikel des Landes. Aber während in der Zarenzeit Kaviar gerne konsumiert wurde, kam er in der Sowjetzeit nur selten auf den Tisch. Einige Plakate ermahnten sogar, keinen Kaviar zu essen.

Während des Zweiten Weltkriegs war die Fischlobby weniger aktiv, aber die 1950er Jahre brachten bald die Massenproduktion von billigen und beliebten Konserven wie „Sprotten in Tomaten“: Der Legende nach sagte Generalsekretär Nikita Chruschtschow, nachdem er das Gericht probiert hatte, dass es unmöglich sei, sich etwas Besseres vorzustellen. „Sprotten in Tomate“ wurde zum Lieblingssnack von Studenten oder Wanderern.

In den 1960er Jahren beschloss die UdSSR, die Hohe See zu erobern und wurde dabei zu einer führenden Nation in der Meeresfischerei. Dieser Hochseefisch war insofern ungewöhnlich, als er die Verbraucher nur in gefrorener Form erreichte und niemand genau wusste, wie man ihn richtig zubereitet.

Hering ist ein unverzichtbarer Snack. Archive photo Archive photo

Warum Donnerstag?

Nach einer erneuten Fleischknappheit im Jahr 1976 beschloss das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, einen speziellen Fischtag einzuführen, der auf Donnerstag festgelegt wurde.

Zeit sparen: Fischprodukte kaufen. Archive photo Archive photo

Als offizielle Begründung wurde angegeben, dass Donnerstag der beste Tag für den Fischverkauf sei. Eine andere Meinung besagt, dass der Donnerstag als Augenwischerei für orthodoxe Gläubige gewählt wurde, da ihre Fastentage traditionell Mittwoch und Freitag sind (die offizielle Lehre hat alles getan, um den Atheismus zu fördern).

Den Arbeitern gefiel dieser Tag nicht – Fischgerichte in der Kantine waren selten lecker. Es wurde angenommen, dass sich der Fischtag negativ auf die Produktivität auswirken könnte, daher wurde er auf später in der Woche festgelegt.

„Ich konnte Donnerstage nicht ausstehen. Der Geruch und der Anblick dieses Kantinenfisches! Ich habe versucht, ein Wurstsandwich mitzubringen, oder habe das Mittagessen an diesem Tag einfach ausgelassen“, erinnert sich der Moskauer Sergei an seine Jugend in den späten 1970er Jahren.

Die Russen machten viele Witze über den Fischtag: Zum Beispiel hieß es, in den Bordellen warteten am Fischtag Meerjungfrauen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.