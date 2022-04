Drei köstliche russische Gerichte für Ihre Fastentafel (REZEPTE)

Wlad Piskunow, Chefkoch des russischen Restaurants „Matrjoschka“, hat uns ein paar ausgewählte Rezepte für ein Fastenmenü verraten. Auch danach sind diese Gerichte noch ein Hochgenuss.

1. Seljanka mit Pilzen

Seljanka ist ein reichhaltiges Gericht mit Kraut und vielen Zutaten. Es wird in einer tiefen Pfanne gekocht und kann mit verschiedenen Fleisch- oder Fischsorten zubereitet werden, wobei eine „magere“ Version des Gerichts gewöhnlich mit Pilzen zubereitet wird. Für eine traditionelle Seljanka verwenden die Russen Steinpilze, Buchenpilze, Milchpilze - aber auch Champignons können verwendet werden.

Zutaten (für 2-3 Portionen):

● 400 g Sauerkraut

● 300 g Gesalzene Pilze (Honigpilze, Milchpilze)

● 50 g Getrocknete Steinpilze

● 1 Karotte

● 1 Zwiebel

● 50 ml Pflanzenöl (am Wochenende und an einigen Fastentagen ist es erlaubt)

● Salz nach Geschmack

Zubereitung:

1.Getrocknete Pilze in kaltem Wasser einweichen. Nach 10 bis 15 Minuten das Wasser abgießen und neues Wasser nachgießen. Die Pilze weitere zwei Stunden einweichen und dann im gleichen Wasser mit etwas Salz kochen.

2.Die Zwiebel in halbe Ringe schneiden, die Karotten würfeln oder in Scheiben schneiden. Alles zusammen in einer Bratpfanne mit hohem Rand in Pflanzenöl anbraten.

3.Das Kraut hinzufügen und umrühren. 20 Minuten schmoren lassen. Nach und nach die Pilzbrühe hinzufügen und weiter schmoren, bis der Kohl weich ist.

4.Die gekochten Steinpilze fein hacken und in die Pfanne mit dem Kohl geben. Gehackte, gesalzene Pilze hinzufügen. Umrühren und weitere zehn Minuten schmoren lassen.

5.Die Pilz-Seljanka kann warm oder als kalte Vorspeise serviert werden. Sie können dem Gericht auch Oliven, getrocknete Tomaten und frische Kräuter hinzufügen.

2. Karotten-Apfel-Schnitzel

Dieses kalorienarme Gericht wird auch von denjenigen geschätzt, die sich an eine Diät halten. Karottenschnitzel sind in sowjetischen Kochbüchern zu finden und werden schon im Kindergarten gegessen, so dass viele Russen dieses Gericht von klein auf kennen. In diesem Rezept werden einige Äpfel hinzugefügt, um einen säuerlich-süßen Geschmack zu erhalten. Dazu kommt Sojamilch für eine zarte Textur.

Zutaten (für 2 Portionen):

● 500 g Möhren

● 100 ml Sojamilch

● 20 g Zwiebeln

● 30 ml Weizengrieß

● 125 g Äpfel

● 5 g Salz

● Muskatnuss

● Kreuzkümmel

● Thymian frisch

● 60 g Semmelbrösel

● 50 ml Pflanzenöl (zum Braten)

Zubereitung:

1.Die Karotten kochen und anschließend raspeln.

2.Die Äpfel raspeln. Die Zwiebel fein hacken.

3.Alle übrigen Zutaten, außer den Semmelbröseln, mischen. Die Sojamilch nach und nach dazu gießen, damit die Masse nicht zu flüssig ist. Mit der Hand Patties formen und in Semmelbröseln wälzen. Dann braten.

4.Die Karottenschnitzel als separates Gericht oder mit Kartoffelpüree servieren.

3. Kuchen mit Trockenfrüchten

"Matrjoschka"-Restaurant "Matrjoschka"-Restaurant

Als Nachspeise in der Fastenzeit oder einfach nur für eine Familienfeier an einem freien Tag können Sie einen süßen, geschlossenen Kuchen mit Trockenfrüchten und Nüssen zubereiten.

Zutaten (für 6-8 Personen):

Für den Teig:

● 500 ml Wasser

● 30 g Hefe (gepresst)

● 170 g Zucker

● 15 g Salz

● 150 ml Pflanzliches Öl

● 1200 g Mehl

Für die Füllung:

● 200 g Pflaumen

● 200 g Getrocknete Aprikosen

● 200 g Birnen

● 200 g Dunkle Rosinen

● 500 g Frische Äpfel

● 30 ml Zitronensaft (oder Saft einer halben Zitrone)

● 100 g Zucker

● 100 g Walnüsse (geschält)

● 500 g Sonnenblumenhalwa (Wenn Sie keine Halwa haben, können Sie den Anteil der Trockenfrüchte erhöhen)

Für den Zuckersirup:

● 800 ml Wasser

● 400 g Zucker

Zubereitung:

1.Teig: Warmes Wasser mit Hefe und Zucker vermischen und zehn Minuten gehen lassen. Butter und Salz zugeben. Den Teig kneten und an einem warmen Ort 25-30 Minuten unter einer Frischhaltefolie oder einem Handtuch gehen lassen.

2.Zuckersirup: Zucker in das Wasser geben und verrühren.

3.Füllung: Getrocknete Aprikosen, Pflaumen, Rosinen und Birnen in einen Vakuumbeutel geben und den Zuckersirup dazugeben, dann verschließen und eine Stunde lang kochen. Dann abkühlen lassen und alles zerkleinern.

4.Die Halwa mit einer Gabel zerdrücken.

5.Die Äpfel schälen, in Stücke schneiden und mit Zucker in einer Pfanne anbraten. Alle Zutaten für die Füllung mischen.

6.In eine runde Form (idealerweise 24 cm Durchmesser) etwas mehr als die Hälfte des Teigs geben und auf der Form ausrollen. Die Füllung darauf verteilen.

7.Nehmen Sie den restlichen Teig, rollen Sie ihn auf die Form des Kuchens aus und bedecken Sie den Kuchen damit. Schneiden Sie den überschüssigen Teig ab und drücken Sie den unteren und oberen Teil des Teigs mit den Fingern zusammen.

8.Bei 160 Grad Celsius 35 Minuten lang backen. (Wenn Sie in einer Ringform backen, nehmen Sie den Rand nach 17 Minuten heraus und backen 15 Minuten lang weiter, bis der Kuchen leicht gebräunt ist).

