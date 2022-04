Eine kurze Geschichte der Butter in Russland und wie man sie zubereitet (REZEPT)

In unserer heutigen Welt haben wir uns an bestimmte Lebensmittel gewöhnt und schätzen sie nicht mehr so wie unsere Vorfahren. Butter zum Beispiel ist heute in jedem Kühlschrank zu finden. Aber vor Jahrhunderten war sie entweder sehr schwer zu bekommen oder sehr teuer.

Eine der ersten Erwähnungen von Butter in Russland stammt aus dem 13. Jahrhundert, und zwar in Handelsdokumenten zwischen Nowgoroder und deutschen Kaufleuten. In den russischen Dörfern wurde Butter aus fetthaltigem Sauerrahm oder verdorbener Milch hergestellt, aber am köstlichsten war sie, wenn sie aus normalem Rahm gemacht wurde. Sie wurde von jungen Frauen in hölzernen Mörsern mit einem Stößel aufgeschlagen.

Diese Butter wurde nicht lange gelagert, sondern für besondere Anlässe oder den Empfang von Gästen zubereitet. Sehr oft wurde die Butter geschmolzen, um sie länger haltbar zu machen; man nannte dies „russische Butter". Im 17. Jahrhundert begannen die Russen, der Butter zu demselben Zweck Salz hinzuzufügen.

Erst im 19. Jahrhundert erfuhr die Butterherstellung in Russland einen bedeutenden Aufschwung. Dies war vor allem dem Käser Nikolai Wereschtschagin zu verdanken. Nachdem er bei einem Besuch in Paris Butter aus der Normandie gekostet hatte, begann er, seine eigene Herstellungsmethode zu entwickeln.

Das Ergebnis war verblüffend und wurde in Europa als „Petersburger Butter" bekannt. In Russland hingegen wurde sie später als „Wologda-Butter" bekannt. Das Hauptmerkmal bei der Herstellung ist, dass der Rahm fast bis zum Siedepunkt erhitzt wird. Auf diese Weise wird sie pasteurisiert, behält aber den Geschmack frischer Milch.

Eine besondere Wertschätzung der Butter in Russland findet sich in der Literatur und der Folklore. Es gibt viele Sprichwörter, die sie erwähnen. Zum Beispiel bedeutet „jemanden buttern“, jemanden zu erfreuen, oder „wie Käse in Butter“ zu leben ist gleichbedeutend mit einem luxuriösen Dasein.

Man könnte sich fragen, warum man sich die Mühe macht, Butter zu Hause zu machen, wenn sie doch jetzt in jedem Geschäft erhältlich ist. Glauben Sie mir, es lohnt sich! Meine Tante zum Beispiel kauft immer noch Rohmilch vom Bauern, entrahmt sie selbst und stellt zu Hause Butter her.

Sie werden überrascht sein, wie anders sie schmeckt als gekaufte Butter. Heutzutage müssen Sie den Rahm nicht mehr in einem Mörser zermahlen, wie in den alten russischen Dörfern. Für dieses Rezept brauchen Sie Sahne mit hohem Fettgehalt, einen Mixer und 15 Minuten Ihrer Zeit. So einfach, und so lecker.

Zutaten für 300 g Butter:

600 ml Sahne (35-40%)

Zubereitung:

1. Die kalte Sahne (aus dem Kühlschrank) in den Mixer geben und auf mittlerer Stufe drei Minuten lang cremig aufschlagen.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Nachdem die Sahne etwas eingedickt ist, die Geschwindigkeit auf die höchste Stufe erhöhen und etwa sieben Minuten lang aufschlagen. Sie werden feststellen, dass die Sahne fest wird - das ist die Butter. Und in der Schüssel erscheint Flüssigkeit - das ist die Buttermilch.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Den Inhalt der Schüssel vorsichtig durch ein feines Sieb streichen. Zerdrücken Sie die Butterkrümel nicht - sie lassen sich dann leichter abspülen. Halten Sie das Sieb mit der Butter unter fließendes kaltes Wasser, damit die Buttermilch austritt.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Die Buttermilch kann aufbewahrt und z. B. zum Backen von Pfannkuchen verwendet werden.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Drücken Sie die Butter mit kalten Händen aus, so dass das gesamte Wasser und der Rest der Buttermilch herauskommen.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Füllen Sie die Butter in ein Glas oder Keramikgefäß oder formen Sie eine Stange.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Ich habe mit zwei Holzspaten einen Riegel geformt.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Die Butter ist im Kühlschrank ein bis zwei Wochen haltbar. Genießen Sie sie mit frischem Brot oder zu heißem Porridge.

Julia Mulino Julia Mulino

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.