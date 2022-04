Köstlicher Aprikosenkuchen aus der Sowjetära (REZEPT)

In den 1950er Jahren tauchten in den sowjetischen Supermärkten köstliche Torten und Gebäck auf. Die Abricotine war ein eher seltenes Produkt und wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Festtagstafel.

Abricotine ist ein fünfschichtiger Mürbeteigkuchen mit einer Creme, die mit Aprikosenlikör vermischt ist. Die Oberseite wird mit rosa Zuckerguss glasiert und mit einem Schokoladennetz und Nüssen verziert. Die Seiten werden mit Keksstreuseln bestreut.

Erstaunlicherweise gab es diesen köstlichen Kuchen in Sowjetrussland nur selten zu kaufen und noch seltener wurde er zu Hause gebacken. Schließlich waren viele selbst gebackene Kuchen genauso gut wie die, die in den zentralen Lebensmittelfabriken hergestellt wurden.

Eine Torte wie die Abricotine erfordert nicht nur ein hohes Maß an Geschick und handwerklichem Können, sondern auch eine genaue Waage, um die richtigen Proportionen zu finden. Alle sowjetischen Kuchen, die in den Geschäften verkauft wurden, hatten ein Rezept, das nach den staatlichen Kochstandards (GOST genannt) genehmigt werden musste. Und so war es schwierig, Abricotine zu Hause zu backen, da es an den nötigen Zutaten mangelte. Dennoch wurden einige Hausrezepte, die sich von denen der Fabriken leicht unterschieden, unter den Hausfrauen weitergegeben.

In unserer Familie ist die Abricotine eine besondere Torte, die vor vielen Jahren bei der Hochzeit meiner Großmutter gebacken wurde. Auch meine eigene Hochzeit wurde kürzlich mit dieser Torte versüßt.

Im Allgemeinen ist die Herstellung von Abricotine nicht kompliziert - Mürbeteig, Charlotte-Creme, Nüsse und Glasur. Aber es gibt einige Tipps, die man beachten sollte. Erstens werden die Tortenböden sehr dünn ausgerollt und dann gleichmäßig geschnitten.

Zweitens ist es schwierig, die Glasur zu Hause zu kochen - man braucht ein Thermometer für den Zucker oder kann die Temperatur des Sirups nur mit einem scharfen Auge bestimmen. Deshalb habe ich die Glasur durch farbigen Zuckerguss ersetzt. Der Geschmack ist derselbe, aber die Glasur ist ein wenig flüssiger. Die Streifen sind aus geschmolzener Schokolade gemacht.

Die Abricotine, die während der Sowjetzeit in den staatlichen Lebensmittelverarbeitungszentren hergestellt wurde, hatte eine quadratische Form, aber die selbstgemachten Versionen waren in der Regel rund, da es viel einfacher ist, zu Hause runde Kuchen zu backen. Was den Namen betrifft, so sollte man, da es Abricotine heißt, natürlich Aprikosenlikör hinzufügen. Wenn Sie ihn im Handel nicht finden, nehmen Sie irgendeinen Fruchtlikör nach Ihrem Geschmack.

Zutaten für 8 Portionen:

Olga Browkina Olga Browkina

Für den Teig

360 g Mehl

200 g weiche Butter

150 g Zucker-

1 Ei

1 TL Backpulver

Eine Prise Salz

Für die Charlotte-Creme

160 g Butter

2 Eigelb

150 g Zucker

110 ml Milch

10 g Vanillezucker

2 EL Aprikosenlikör

Für die Glasur

100 g Puderzucker

Rübensaft

2 EL Aprikosenlikör (oder Wasser)

und

100 g Erdnüsse

Zubereitung:

1. 1 großes Ei, 120 g Zucker und eine Prise Salz gründlich mischen, bis eine glatte Masse entstanden ist.

Olga Browkina Olga Browkina

2. 300 g Mehl, gesiebt, Backpulver und 200 g weiche Butter hinzugeben.

Olga Browkina Olga Browkina

3. Den Teig kneten.

Olga Browkina Olga Browkina

4. Den Teig in fünf gleiche Teile und zusätzlich einen kleineren teilen (den braucht man für die Streusel); in eine Folie wickeln und 20 Minuten in den Kühlschrank legen.

Olga Browkina Olga Browkina

5. Nach dem Abkühlen jedes Teil ausrollen und einen Kreis mit einem Durchmesser von 20 cm ausstechen. Jedes Stück in den Gefrierschrank legen. Die Kuchen nacheinander im Ofen bei 200 °C etwa 15 Minuten lang backen. Für die Streusel muss man den kleinen Boden reiben und weitere 30 Minuten im Ofen backen, bis die Streusel braun werden.

Olga Browkina Olga Browkina

6. Nun die Charlotte-Creme zubereiten. Das Eigelb mit der Milch verrühren, Zucker und Vanillezucker hinzufügen. Alles auf kleiner Flamme zum Kochen bringen und vier Minuten lang kochen, bis die Masse eingedickt ist. Die Creme auf kleiner Flamme kochen, damit das Eigelb nicht gerinnt. Abkühlen lassen.

Olga Browkina Olga Browkina

7. 160 g Butter schaumig schlagen, nach und nach den Sirup hinzufügen und weiter rühren. Zum Schluss einen Esslöffel Aprikosenlikör und Vanille hinzugeben.

Olga Browkina Olga Browkina

8. Die Sahne in sechs Teile aufteilen. Einen Teil beiseitestellen. Vier Tortenböden übereinanderlegen und jeweils mit Sahne bestreichen.

Olga Browkina Olga Browkina

9. Jetzt ist es an der Zeit, die Glasur herzustellen. Eine Rübe kochen, raspeln und den Rübensaft durch ein Seihtuch pressen.

Olga Browkina Olga Browkina

10. 100 g Puderzucker mit zwei Esslöffeln Rübensaft verrühren. Den Kuchen mit dem Guss überziehen.

Olga Browkina Olga Browkina

11. Die Torte mit rosa Glasur auf die mit Sahne bestrichenen Torten setzen. Die Seiten mit der restlichen Sahne bestreichen und die Seiten mit Keksstreuseln bestreuen.

Olga Browkina Olga Browkina

12. Nun wird die Oberseite der Torte verziert: die Schokolade schmelzen und in einen kleinen Spritzbeutel füllen. Die Torte mit einem Netz verzieren.

Olga Browkina Olga Browkina

Die sowjetische Abricotine ist fertig. Ich habe am Ende noch ein paar frische Beeren hinzugefügt. Die Torte kann man ganz nach Geschmack dekorieren, zum Beispiel mit Nüssen oder Sahne. Guten Appetit!

Peter Pestrjajew Peter Pestrjajew

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.