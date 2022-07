Wie man eine traditionelle tatarische Pastete mit einem schönen „Deckel“ backt (REZEPT)

Bei der Zubereitung der berühmten tatarischen Pastete Sur Belisch füllt der Koch die Fleisch- und Kartoffelfüllung durch ein spezielles Loch an der Oberseite vorsichtig mit Brühe auf und verschließt sie dann mit einem Pfropfen. Auf diese Weise wird diese Pastete zu einem außergewöhnlichen Eintopf.

Die Tataren sind die zweitgrößte Volksgruppe in Russland. Sie sind sehr gastfreundlich: An den Wochenenden besuchen sie sich gerne einander, kochen verschiedene Gerichte, um ihre Gäste zu erfreuen, und backen oft Sur Belisch, eine Pastete, die einfach übersetzt „große Pastete“ heißt. Sie wird aus ungesäuertem Teig oder Hefeteig zubereitet und mit fetten Fleischstücken (Lamm, Rind, Gans, Ente) und Buchweizen oder Kartoffeln gefüllt. Ein kleines Sur Belisch wird Wak Belisch genannt.

Heutzutage werden meist nur Rindfleisch, Kartoffeln und Zwiebeln für die Füllung verwendet.

Zutaten für 8 Portionen:

Mehl – 450 g

Saure Sahne – 150 g

Kefir – 150 g

Backpulver – 1 TL

Butter (zum Einfetten des fertigen Kuchens) – 15 g

Kartoffeln – 700 g

Zwiebel – 200 g

Rindfleisch – 600 g

Gemahlener schwarzer Pfeffer, Salz – nach Geschmack

Zubereitung:

1. Waschen Sie die Fleischstücke, legen Sie sie in einen mit Wasser gefüllten Topf und kochen Sie sie ein paar Stunden lang. Während das Fleisch kocht, schmecken Sie es mit Salz und Pfeffer ab.

2. Für den Teig verrühren Sie Sauerrahm, Kefir und 0,5 Teelöffel Salz, geben das mit Backpulver vermischte Mehl dazu und kneten den Teig. Geben Sie nicht alles Mehl auf einmal hinzu, vielleicht brauchen Sie mehr oder weniger davon.

3. Der Teig sollte weich sein, aber nicht klebrig sein. Lassen Sie ihn 30 Minuten lang unter einer Folie oder einem Handtuch ruhen.

4. Für die Pastetenfüllung schneiden Sie das gekochte Fleisch in kleine Würfel.

5. Schälen Sie auch die Kartoffeln und Zwiebeln in kleine Würfel.

6. Mischen Sie Fleisch, Zwiebeln und Kartoffeln gut durch und schmecken Sie das Ganze mit Salz und Pfeffer ab.

7. Trennen Sie vom Teig 150-170 g ab – daraus wird der „Deckel“ geformt, der die kleine Öffnung in der Pastete abdecken wird. Aus dem restlichen Teig rollen Sie eine runde Tortilla aus und legen Sie diese in eine gefettete Form, so dass die Ränder leicht über die Form hinausragen.

8. Geben Sie die Füllung gleichmäßig in die Form.

9. Nehmen Sie vom restlichen Teig 100 g ab und rollen Sie ihn zu einem Kreis aus, dessen Durchmesser viel kleiner als der der Form ist. Legen Sie ihn in die Mitte auf die Füllung, ziehen Sie den Teig kreisförmig zusammen und drücken ihn fest.

10. Nehmen Sie vom restlichen Teig etwa 15-20 g ab, um den Pfropfen zu formen. Rollen Sie aus dem restlichen Teig die dünne kreisförmige Dekoration aus, die etwa den Durchmesser des „Deckels“ hat. Schneiden Sie den Teig mit einem Messer ein, wie auf dem Foto dargestellt.

11. Legen Sie das Teigstück in die Mitte und verbinden Sie die Einschnitte miteinander, so dass ein Muster entsteht, wie auf dem Foto dargestellt.

12. Formen Sie in der Mitte der Pastete ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 1,5-2 cm. Verschließen Sie dieses mit dem Pfropfen und backen Sie die Pastete bei 180 °C Umluft oder 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 2 Stunden lang. Ziehen Sie nach 40-50 Minuten den Pfropfen heraus und gießen Sie ein wenig Brühe hinein und backen die Pastete bei 150-160°C (bzw. 170-180 °C) zu Ende.

13. Nehmen Sie die fertige tatarische Pastete aus dem Ofen und fetten Sie sie mit Butter ein. Decken Sie sie mit Backpapier (oder Folie) und einem Handtuch ab und lassen Sie sie 15-20 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen.

Sur Belisch ist ein vollwertiges, herzhaftes Gericht zum Mittag- oder Abendessen. Sie können es mit frischem Gemüse und Kräutern ergänzen. Guten Appetit!

