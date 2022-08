Dsykka: Probieren Sie den Käsebrei, der in Ossetien bei der Geburt eines Jungen zubereitet wird

Der kalorienreiche ossetische Brei Dsykka besteht aus Zutaten, die in jedem Haus zu finden sind: eingelegter (in Salzlake gereifter) Käse, Mehl, Schmand (oder Creme Fresh) und Salz. Es wird angenommen, dass die Alanen, die Vorfahren der heute im Kaukasus lebenden Osseten, in vorchristlicher Zeit diesen „Brei“ als Opfergabe an den Schutzgott des Viehs verwendeten. Diese Wahl ist nicht verwunderlich, da die wichtigsten Zutaten tierischen Ursprungs sind.

Während der christlichen Periode begann man, Dsykka zweimal im Jahr zuzubereiten: am Dienstag nach der Osterwoche und am Ende des Sommers vor dem Scheren der Schafe.

Im modernen Ossetien wird Dsykka für das Kacht zubereitet – ein Fest zu Ehren der Geburt eines Sohnes. Eine alte Legende ist mit diesem Fest verbunden. Die Einheimischen sind es gewohnt, sich Reichtum, Gesundheit, Langlebigkeit und Kinderreichtum zu wünschen. Die Osseten bezeichnen dies als barkad und wünschen es Freunden, geschätzten Gästen und Neugeborenen.

Wenn ein Junge geboren wird, wenden sich die Ältesten an den Allmächtigen und beten, dass barkad ihn begleiten wird, wenn er heranwächst und ein Mann wird. Dann tauchen sie seinen Fuß in den warmen Käsebrei Dsykka. Dieses Ritual symbolisiert den ersten Schritt des Neugeborenen, und so ist Dsykka ein Symbol für Reichtum und Wohlstand.

Das Gericht wird normalerweise heiß in der Pfanne serviert und benötigt kein Besteck. Die Osseten essen es mit einem im Holzkohleofen gebackenen Fladenbrot, manchmal garniert mit Kräutern. Dsykka wird auch zum Frühstück mit dem fermentierten Milchgetränk Ayran gegessen. Kalt serviert ist Dsykka als ein Auflauf nicht weniger köstlich.

Zutaten für 6 Portionen:

Olga Browkina Olga Browkina

Ossetinischer Käse – 400 g (beliebiger quarkähnlicher Käse, z. B. Mozzarella oder Feta)

Mehl – 150 g

Schmand (oder Creme Fresh) – 1 kg

Salz (optional) – 1 Teelöffel (oder weniger, wenn der Käse sehr salzig ist)

Zubereitung:

1. Den Käse entweder mit den Händen zerkleinern, mit einer Gabel zerdrücken oder einer Reibe zerreiben.

2. Dann den Schmand unter den Käse mischen. Einheimische Frauen sagen: „Mit zu viel Schmand kann man Dsykka nicht verderben.“

3. Gegebenenfalls Salz hinzufügen und die Masse mit einem Schneebesen glattrühren.

4. Die Masse in einen großen Topf mit dickem Boden gießen und auf dem Herd bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Dies dauert 15-20 Minuten. Der Brei muss ständig umgerührt werden. Sobald sich an der Oberfläche Blasen bilden, die Hitze auf ein Minimum reduzieren und das Weizenmehl durch ein Sieb zugeben. Die Masse sollte nicht kochen, sonst verliert sie ihren Geschmack.

5. Zum Schluss den Brei nochmals mit dem Schneebesen verrühren, bis eine homogene Masse ohne Klumpen entsteht. Der gekochte Dsykka ist etwas zähflüssiger als Pfannkuchenteig und hat einen cremigen Farbton. Guten Appetit!

