Apfel-Smokwa Fruchtsüßigkeit aus dem russischen Mittelalter (REZEPT)

Smokwa ist eine alte traditionelle russische Leckerei, die oft als trockene Marmelade bezeichnet wird. Unsere Vorfahren schafften es, Süßigkeiten ohne Gelatine, Verdickungsmittel und Aromastoffe aus Früchten, Beeren und Honig zuzubereiten. Diese Süßigkeit wird zu einhundert Prozent aus Früchten wie Äpfeln, Quitten, Pflaumen und Ebereschen sowie Zucker hergestellt.

Bis heute wurde das Rezept für diese Delikatesse von mehreren Generationen von Hausfrauen bewahrt, und jetzt können wir sie selbst genießen.

Zutaten (für 8 Portionen):

Äpfel – 1 kg

Zucker – 800 g

Wasser – 1 Tasse

Optional: beliebige Beeren – 200 g

Zubereitung:

1. Der erste Schritt besteht darin, Obst und Beeren zu pürieren (falls Sie diese hinzufügen möchten). Die Äpfel schälen und die Kerne entfernen. In große Stücke schneiden.

2. Die zwei in Scheiben geschnittenen Äpfel in einen Kochtopf geben, Wasser hinzufügen und kochen, bis die Äpfel weich sind. Dies kann 20-25 Minuten dauern.

3. Die Masse in einem Mixer zu Püree zerkleinern oder durch ein Sieb streichen.

4. Zucker zum Püree geben und den Kochtopf wieder auf den Herd stellen. Das Püree mit dem Zucker muss bei schwacher Hitze kochen, bis es ganz dickflüssig ist. Das kann bis zu 40-50 Minuten dauern. Die fertige Apfel-Smokwa löst sich leicht vom Boden und von den Seiten des Topfes.

5. Ein Backblech mit Pergamentpapier oder besser mit einer Silikonmatte auslegen und die Apfel-Masse darauf gleichmäßig verteilen, bis eine dünne Schicht von 2-3 mm Dicke entsteht.

6. Im Ofen bei 70-90 °C trocknen, bis sich die Smokwa von der Matte zu lösen beginnt. In den ersten zwei Stunden trocknen Sie die Smokwa bei geschlossener Ofentür, danach weitere 8-10 Stunden bei geöffneter Tür. Um Energie zu sparen, können Sie die Smokwa 3-4 Stunden im Ofen leicht wärmen und dann zwei bis drei Tage bei Raumtemperatur trocknen. Nach dem Trockenprozess rollen Sie die Smokwa zu einer Rolle und schneiden sie in Portionen. Die so entstandenen Streifen habe ich zu Röhren und Blumen gedreht. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen!

