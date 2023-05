Wie man duftendes und gesundes sowjetisches Senfbrot backt (REZEPT)

Senfbrot ist ein Weizenbrot mit einem schmackhaften gelblichen Inneren und einer zarten Kruste. Anders als das übliche russische Schnittbrot wird dieses Brot durch Zugabe von Senföl zum Teig hergestellt. Das bedeutet nicht, dass dieses Brot einen bitteren oder scharfen Geschmack hat, der an Senf erinnert. Im Gegenteil, dieses Brot ist sehr weich und ähnelt eher einem Nachspeisenbrot, zumindest kommt es mir so vor.

Diese Art von Brot war in der Sowjetunion sehr verbreitet. Das Rezept dafür geht bis in die 1940er Jahre zurück. Der moderne staatliche Standard für das Backen von Senfbrot wurde jedoch erst 1988 eingeführt. Es wurde in verschiedenen Formen gebacken, als Kastenbrot und als ovaler Laib, wenn ich mich recht erinnere. Die ovalen Varianten hatten spezielle Einkerbungen, damit das Brot gleichmäßig aufging und nicht platzte.

Ich habe ein klassisches Rezept aus dem Buch 350 Arten von Brot von Plotnikow und Kolesnikow aus den 1940er Jahren verwendet. Das Backen von Senfbrot benötigt Zeit; für seine Zubereitung muss Sauerteig angesetzt werden. Wenn er fertig ist, wird der Teig in mehreren Schritten geknetet und gesäuert. Man benötigt Geduld, aber die Belohnung ist der exquisite Geschmack des selbst gebackenen Brotes.

Zutaten für einen Laib (1 kg):

Für den Sauerteig:

Hochwertiges Mehl – 350 g

Wasser – 245 ml

Frische Hefe – 7 g

Für den Teig:

Mehl – 350 g

Salz – 9 g

Wasser – 110 ml

Für das dritte Kneten des Teigs:

Senföl – 56 g

Zucker – 42 g

Zubereitung:

1. Lösen Sie die Hefe in warmem Wasser auf und vermischen Sie sie mit dem Sauerteigmehl.

2. Decke den Teig ab und lassen Sie ihn für 2,5 Stunden an einem warmen Ort gehen.

3. Nach 2,5 Stunden:

4. Lösen Sie das Salz in Wasser auf und geben Sie es zusammen mit dem Mehl zu dem Hefeteig. Vermischen Sie die Zutaten, decke Sie sie ab und lass Sie sie 15 Minuten ruhen. Mit einem elektrischen Mixer 10 Minuten lang kneten. Der Teig sollte glatt und elastisch sein, so dass er seine Form wieder annimmt, wenn man ihn eindrückt. Decken Sie ihn ab und lassen Sie ihn an einem warmen Ort weitere 2 Stunden gehen.

5. Nach 2 Stunden:

6. Mischen Sie das Öl und den Zucker und kneten Sie den Teig 7 Minuten lang. Decken Sie ihn ab und lassen Sie ihn an einem warmen Ort 1,5 Stunden gehen.

7. Formen Sie den Teig zu einem rechteckigen Blatt und klappe die Ränder zur Mitte des Blattes hinein. Falten Sie den Teig in der Mitte, kneifen Sie den Falz ein und klappen Sie den Teig über den Falz. Rollen Sie den Teig leicht ein, um eine ovale Form zu erhalten. Heizen Sie den Ofen auf 230 ℃ vor.

Lassen Sie den Teig zugedeckt bei Raumtemperatur etwa 30-40 Minuten gehen. Der Teig muss aufgehen, damit das Brot innen luftig wird. Sie sollten es jedoch nicht übertreiben, da der Teig sonst einfallen könnte.

8. Schneiden Sie das Brot mit einem scharfen Messer mit diagonalen Schnitten ein. Bestreichen Sie das Brot mit einem weichen Pinsel leicht mit Wasser.

Legen Sie es in den vorgeheizten Ofen. Gießen Sie ein halbes Glas kochendes Wasser auf den Boden des Blechs, um Dampf zu erzeugen.

Nehmen Sie nach 10 Minuten das Blech mit dem Wasser heraus. Wenn Sie einen leistungsstarken Ofen haben, reduzieren Sie die Temperatur auf 200 ºC.

9. Backen Sie das Brot solange, bis Sie einen angenehmen Backgeruch wahrnehmen und der Laib beim Beklopfen dumpf klingt. Das dauert etwa 30 Minuten.

Lassen Sie das Brot auf dem Gitterrost abkühlen.

10. Schneiden Sie es frühsten nach 40 Minuten auf.

Es wird empfohlen, das Brot nach einer Stunde Wartezeit oder noch besser am Tag nach dem Backen zu essen. Genießen Sie es mit Butter und selbstgemachter Marmelade!

