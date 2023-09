3 köstliche russische Desserts ohne Zucker (REZEPTE)

Rohr- oder Rübenzucker wird in der russischen Küche erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts aktiv verwendet. Stattdessen war lange Zeit Honig für den süßen Geschmack verantwortlich. So ist es auch heute noch am einfachsten, in russischen Rezepten Zucker durch Honig zu ersetzen. Und manche Desserts brauchen nicht einmal ihn – es reicht, wenn man süße Früchte und Beeren hinzufügt.

1. Apfelkuchen Charlotte

Der „russische“ Apfelkuchen Charlotte ist dem französischen Koch Antoine Karem zu verdanken, der nach der Einnahme von Paris durch die russischen Truppen Anfang des 19. Jahrhunderts für Kaiser Alexander I. einen köstlichen Apfelkuchen mit Savoiardi-Gebäck (Löffelbiskuit), Bayerische Creme und Schlagsahne zubereitete. Später wurde das Rezept in Russland populär und einfacher zuzubereiten. Für den delikaten Apfelkuchen wurden keine ausgefallenen Produkte mehr benötigt – Mehl, Äpfel, Eier und Backpulver waren völlig ausreichend.

Das klassische Rezept sieht Zucker vor, aber man kann diesen auch durch Honig ersetzen oder ganz darauf verzichten – vor allem, wenn man süße Äpfel verwendet.

Zutaten (für 8 Portionen):

Weizenmehl – 250 g

Hafermehl oder -flocken – 250 g

Weizengrieß oder Paniermehl – 100 g

Süße Äpfel – 5 Stück

Eier – 2 Stück

Soda (oder Backpulver) – 1/2 Teelöffel

Honig – 2 Esslöffel (wahlweise)

Vanille und Zimt – zum Abschmecken (wahlweise)

Zubereitung:

1. Waschen und trocknen Sie die Äpfel, entfernen Sie das Kerngehäuse und schneiden Sie die Äpfel in Scheiben. Mischen Sie die Scheiben mit dem Honig (wahlweise) und fügen Sie nach Belieben eine Prise Zimt und Vanille hinzu.

2. Schlagen Sie die kalten Eier In einer trockenen Schüssel auf, fügen Sie eine Prise Salz hinzu und schlagen Sie die Eier mit einem Mixer dick und schaumig. Geben Sie die Haferflocken oder das Hafermehl zu und schlagen Sie alles mit dem Schneebesen steif. Geben Sie das Soda (bzw. Backpulver) hinzu und rühren Sie alles mit einem Spatel vorsichtig um.

3. Fetten Sie die Auflaufform mit Pflanzenöl ein und bestreuen Sie sie mit Grieß oder Semmelbröseln.

4. Gießen Sie den Teig in die Form, verteilen Sie die Äpfel darauf und beträufeln Sie alles mit dem Honig, in dem sie eingelegt wurden. Backen Sie den Kuchen in dem auf 170 °C vorgeheizten Ofen eine halbe Stunde lang. Prüfen mit einem Streichholz oder Holzstäbchen, ob er fertig ist.

2. Quarkauflauf mit Trockenfrüchten

Die süßen Trockenfrüchte ersetzen den Zucker im Auflauf. Sie können, wenn Sie eine Naschkatze sind, Sultaninen und Datteln hinzufügen, aber auch Kuragá (getrocknete Aprikosen) oder Pflaumen. Kombiniert mit saurem Quark erhalten Sie ein ausgewogenes Gericht.

Zutaten (für 4-6 Portionen):

Hüttenkäse – 600 g

Eier – 4 Stück

Getrocknete Früchte – 200 g

Zimt – 10 g

Honig – nach Geschmack (wahlweise)

Weizengrieß oder Speisestärke – 2 Esslöffel

Zubereitung:

1. Rühren Sie die 4 Eier in den Hüttenkäse ein und geben Sie, nach Wunsch, Grieß und Honig hinzu. Rühren Sie die Mischung um.

2. Schneiden Sie die zuvor in kaltem Wasser eingeweichten und abgespülten Trockenfrüchte in Stücke. Rühren Sie den Zimt unter.

3. Geben Sie die Trockenfrüchte zur Quarkmasse und verrühren Sie alles.

4. Fetten Sie die Form mit Pflanzenöl ein, verteilen Sie die Auflaufmasse darin uns streichen Sie die Oberfläche glatt. Backen Sie alles im Backofen bei 180 °C für 20-25 Minuten.

3. Medowik

Dieser Kuchen ist die Quintessenz der russischen Liebe zum Honig und zum Lebkuchen, der traditionell mit Honig zubereitet wurde. Beim Medowik wird Honig sowohl dem Kuchen als auch der Creme zugesetzt. Überraschenderweise ist der Kuchen nicht zuckersüß.

Zutaten (für 8 Portionen):

Für den Teig:

Butter – 100 g

Honig – 6 Esslöffel

Soda (oder Backpulver) – 1 Teelöffel

Salz – 1/2 Teelöffel

Weizenmehl – 650 g

Schmand (oder Creme Fraiche) – 300 g

Für die Creme:

Schmand (oder Creme Fraiche) – 700 g

Honig – 4 Esslöffel

Milder Hüttenkäse – 200 g (wahlweise können Sie den Anteil des Schmands erhöhen)

Zubereitung:

1. Schneiden Sie die Butter in Würfel und geben Sie sie in eine tiefe, feuerfeste Schüssel. Fügen Sie den Honig hinzu und stellen Sie die Schüssel in ein Wasserbad.

2. Rühren Sie das Soda (Backpulver) ein und erhitzen Sie alles, bis die Mischung zu schäumen beginnt. Nehmen Sie die Mischung vom Herd und lassen Sie sie auf Zimmertemperatur abkühlen.

3. Geben Sie den Schmand (Creme Fraiche) und das Salz zu der Mischung und verrühren Sie alles. Lassen Sie das gesiebte Mehl einrieseln und rühren Sie alles um.

4. Formen Sie den Teig zu einer Kugel, wickeln Sie diese in Frischhaltefolie ein und lassen Sie sie eine Stunde lang im Kühlschrank ruhen.

5. Teilen Sie den Teig in 8 bis 10 Portionen. Rollen Sie jedes Stück zu einem dünnen Fladen aus. Backen Sie jeden Fladen 5-7 Minuten lang bei 200 °C. Drücken Sie, falls nötig, den Teig mit einem großen Teller oder einem Messer platt. Schneiden Sie mithilfe des Bodens einer Springform runde Scheiben aus den Fladen (Heben Sie die Reste für die Dekoration auf!)

6. Rühren Sie für die Creme den Schmand (Creme Fraiche), den Honig und den weichen Hüttenkäse mit einem Mixer glatt.

7. Verteilen Sie die Creme gleichmäßig auf den Fladen und formen Sie aus diesen schichtweise den Kuchen. Bestreuen Sie den Honigkuchen mit den zerbröselten Krümeln der der Reste aus Punkt 5. Sie können auch gehackte Walnüsse oder Erdnüsse hinzufügen.

8. Lassen Sie die Torte 1 Stunde lang bei Zimmertemperatur durchziehen, dann stellen Sie sie anschließend einige Stunden lang im Kühlschrank kalt.



