So kochen Sie exotischen fernöstlichen Borschtsch mit Seetang (REZEPT)

Wenn wir an traditionellen Borschtsch denken, kommen uns oft Bilder einer herzhaften Suppe auf Rote-Bete-Basis in den Sinn, die mit saurer Sahne und dunklem Roggenbrot serviert wird. Doch Russlands weite Landschaft und seine vielfältigen Regionen haben zahlreiche Variationen dieses beliebten Gerichts hervorgebracht. Eine dieser Varianten, der fernöstliche Seetang-Borschtsch, hat eine faszinierende Geschichte.



Die Ursprünge dieses fernöstlichen Gerichts lassen sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen, als Einwanderer aus dem europäischen Teil Russlands vermehrt begannen, sich im Fernen Osten niederzulassen. Diese Migrationswelle begann mit dem Militär und den Kosaken. Der wichtigste Katalysator war jedoch die Abschaffung der Leibeigenschaft im Jahr 1861, die die Regionen Amur und Primorje für die Ansiedlung von „Bauern, die kein Land haben, und unternehmungslustigen Menschen aller Klassen, die auf eigene Kosten umziehen wollen“, öffnete.

Diese Siedlerwelle führte zur Gründung zahlreicher Kosakendörfer und -siedlungen in der Region. Sie brachten ihre kulinarischen Traditionen mit, die sich schließlich mit den lokalen Aromen des Fernen Ostens vermischen sollten.

Fernöstlicher Seetang-Borschtsch zeichnet sich dadurch aus, dass lokale Zutaten im Mittelpunkt stehen, insbesondere Algen. Diese nährstoffreiche Unterwasserpflanze gedeiht in den Küstengewässern des Fernen Ostens.

Während des Zweiten Weltkriegs, als es zu einer Lebensmittelknappheit kam, musste die lokale Bevölkerung nach alternativen Nahrungsquellen suchen und viele Menschen erkannten, dass Seetang ein guter Ersatz für an Land wachsende Lebensmittel sein könnte. Der daraus resultierende Seetang-Borschtsch, eine Verschmelzung von lokaler Kultur und verfügbaren Ressourcen, wurde charakteristisch für die Region.

Trotz seiner unkonventionellen Zutaten überrascht diese fernöstliche Gericht viele mit seinem subtilen und harmonischen Geschmack. Allein der Gedanke an den Geschmack von Seetang ist für manche Menschen nicht leicht zu überwinden. Tatsächlich aber ist er inmitten der Fülle anderer Zutaten kaum zu erkennen. Daher können auch diejenigen, die sich nicht als Algenliebhaber bezeichnen, dieses Gericht entspannt genießen.

Zutaten für einen 3-Liter-Topf:

Seetang – 200 Gramm

Rote Bete – 1 Stück

Karotte – 1 Stück

Zwiebel – 1 Stück

Kartoffeln – 3 Stück

Tomatenmark – 1 Esslöffel

Tomatensaft – 200 ml (oder auch 2 Tomaten)

Bohnen in Tomatensoße aus der Dose – 1 Glas

Rindfleisch mit Knochen – 300 Gramm

Essig – 1 Teelöffel

Zucker – 1 Teelöffel

Salz nach Geschmack

Wasser – 3 Liter

Lorbeerblätter – 3 Stück

Zubereitung:

Bereiten Sie zunächst die Fleischbrühe zu. Waschen Sie das Fleisch gründlich und schneiden Sie es in kleine Stücke.

Geben Sie das Fleisch in einen großen Topf und fügen Sie 3 Liter Wasser hinzu. Geben Sie ein paar Lorbeerblätter und eine Prise Salz dazu. Kochen Sie das Fleisch bei niedriger Hitze etwa eine Stunde lang, damit sich die Aromen vermischen und das Fleisch zart wird. Schöpfen Sie alle Verunreinigungen ab, die an die Oberfläche steigen.

Während das Fleisch köchelt, bereiten Sie das Gemüse vor. Schälen und hacken Sie die Zwiebel in kleine Würfel. Schneiden Sie die Karotte in dünne Streifen. Würfeln Sie die Rote Bete in kleine Würfel. Schälen und würfeln Sie die Kartoffeln in mundgerechte Stücke.

Jetzt bereiten Sie den Tomatensud zu. Erhitzen Sie in einer separaten Pfanne eine kleine Menge Öl bei mittlerer Hitze. Geben Sie die gehackten Zwiebeln hinzu und braten Sie sie an, bis sie glasig werden.

Geben Sie die Karotten hinzu und schmoren Sie sie weiter, bis sie weich werden.

Geben Sie zum Schluss die gewürfelte Rote Bete hinzu. Gießen Sie den Tomatensaft (wahlweise können Sie auch pürierte frische Tomaten verwenden) und das Tomatenmark hinzu.

Lassen Sie die Mischung köcheln, bis sie eindickt und das Gemüse durchgegart ist. Schmecken Sie mit Salz ab und fügen Sie dann den Essig und den Zucker hinzu, um einen ausgewogenen Geschmack zu erzielen. Gut umrühren.

Jetzt kombinieren wir die Zutaten. Sobald das Fleisch in der Brühe gar ist, geben Sie die vorbereitete Tomaten-Gemüse-Mischung in die Fleischbrühe. Rühren Sie gut um, um alle Aromen zu kombinieren.

Geben Sie den Seetang und die Bohnen aus der Dose in Tomatensoße zur Suppe.

Lassen Sie den Borschtsch weitere 5 Minuten köcheln, damit der Seetang die Aromen aufnehmen kann und weich wird.

Jetzt ist es Zeit zum Servieren! Geben Sie den Borschtsch in Schüsseln. Garnieren Sie ihn mit einem Klecks saurer Sahne, falls gewünscht.



