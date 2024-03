Wie man die russische Küche verdirbt

Russia Beyond (Photo: Bozena_Fulawka, Daly and Newton, Serhii Ivashchuk/Getty Images)

Salat Olivier

Der einfachste Weg, diesen traditionellen Salat zu ruinieren, ist, ihm Zutaten hinzuzufügen, die ihm nicht eigen sind.

„Ich habe einmal einen Olivier mit Sauerkraut probiert, als ich zu Besuch war. Zuerst verstand niemand, was daran falsch war. Doch dann gestand die Gastgeberin, dass sie keine normalen Gewürzgurken zur Hand hatte. Also fiel ihr nichts Besseres ein, als Sauerkraut in den Salat zu geben. Dieser Olivier hatte einen seltsamen sauren Geschmack“, erinnert sich Tamariska in einem Internetforum an ihre schlechte Erfahrung.

Manchmal werden auch Zwiebeln in dem Salat beigefügt, obwohl die meisten Leute es vorziehen, darauf zu verzichten oder nur eine kleine Menge grüner Zwiebeln als Salatdekoration zu verwenden. Einen ungewöhnlichen Geschmack bewirkt auch ein Apfel – einerseits bringt er Frische in den Salat, andererseits dringt seine Süße aus dem Gesamtgeschmack hervor. Auch Mais als Ingredienz ist nicht jedermanns Sache. Sparsame Hausfrauen können die trübe Flüssigkeit aus Dose Erbsen in den Olivier schütten – das führt garantiert dazu, dass man Brei statt Salat bekommt.

Und jeder ansonsten perfekte Salat Olivier wird durch billige Mayonnaise von minderer Qualität verdorben.

Salat Hering unter dem Pelzmantel

Im Gegensatz zum Olivier sind im Rezept für Hering unterm Pelzmantel Zwiebeln enthalten. Aber wenn Sie zu viel davon hinzufügen, wird die Gästen auch das beste Mundwasser nicht retten. Daher ist es besser, nur die empfohlene Menge zu verwenden. Außerdem können Sie den Geschmack von Zwiebeln mildern, indem Sie sie vorher blanchieren oder mit Zitronensaft übergießen.

Wenn Sie Kartoffeln und Karotten zusammen mit der Roten Bete kochen, werden alle Gemüsesorten ungefähr die gleiche Farbe annehmen, so dass Sie keine schönen bunten Schichten erhalten. Zu einer unangenehmen Wirkung – und damit einer schlechten Erinnerung an diesen Salat – können auch Gräten im Hering führen.

Wenn Sie jede Schicht des Salats zu üppig mit Mayonnaise bestreichen, wird das Ergebnis ein sehr fettiges Gericht sein: in Mayonnaise schwimmender Hering mit schwabbeligen Gemüseschichten. Außerdem ist es ein Fehler, den Salat erst kurz vor dem Eintreffen der Gäste zuzubereiten – es ist besser, ihn im Voraus anzumachen, damit die Mayonnaise Zeit hat, in die anderen Schichten des Salats einzuziehen.

Borschtsch

Es existieren wahrscheinlich so viele Rezepte für Borschtsch, wie es Köche gibt. Aber dennoch haben sich einige Varianten durchgesetzt, auf die man sich verlassen sollte.

Borschtsch hat in der Regel eine reichhaltige Brühe, die hochwertiges Fleisch, meist Rindfleisch am Knochen, und Geduld erfordert. Eine einfache Möglichkeit, Borschtsch zu verderben, besteht darin, das Fleisch nicht mit kaltem, sondern mit kochendem Wasser zu übergießen und bei großer Hitze zu kochen, ohne den Schaum abzuschöpfen. Das führt nämlich zu einen klebrigen Schleim am Topfrand und einer trüben Brühe.

Borschtsch zeichnet sich vor allem durch seine kräftige Farbe aus, für die die Rote Bete verantwortlich ist. Wenn Sie das gesamte Gemüse gleichzeitig in den Topf geben und kochen, werden die Kartoffeln orange-rosa und die Rote Bete verblasst. Damit die Rote Bete am Ende nicht orangefarben wird, geben manche Köche beim Dünsten Tomatenmark, Zitronensaft oder etwas Essig zur Roten Beten. Sie sollten es jedoch nicht übertreiben, damit der Borschtsch nicht schön rot, aber dafür auch sauer wird! Geben Sie die Rote Bete erst ganz am Ende des Kochvorgangs in die Suppe, dann behält das Gemüse seine Farbe.

Bliny

Bliny sind ein Gericht mit einfachen Zutaten, aber es ist nicht so leicht, sie beim ersten Mal erfolgreich zuzubereiten. Jeder Fehler kann fatal sein.

Wenn Sie wollen, dass sich Ihre Bliny in Klumpen verwandeln, sollten Sie kalte Produkte aus dem Kühlschrank zum Zubereiten verwenden, dann entstehen nicht die ersehnten Blasen und der Teig wird nicht aufgehen. Fügen Sie der Mischung zu viel Zucker hinzu, und die Bliny brennen an. Oder nehmen Sie zu wenig Mehl, und die Bliny zerreißen, bevor sie auf dem Teller oder im Mund landen. Wenn Sie den Teig zubereitet haben, backen Sie die Bliny umgehend! Oder besser lieber nicht! Es dauert etwa eine halbe Stunde, bis sich alle Zutaten des vorbereiteten Teigs gut verbunden haben.

Und die Bliny werden mit Sicherheit an der Pfanne kleben bleiben, wenn Sie diese nicht vorher aufgeheizt haben. Und Sie können Ihre Lieben auch mit nicht durchgebackenen Bliny verwöhnen, vor allem, wenn Sie sie nicht auf der Rückseite braten. Auch roher Teig ist recht lecker!

