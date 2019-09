Was kostet eine Tasse Kaffee in Moskau? Preisvergleich mit anderen Großstädten (INFOGRAFIK)

Wie in jeder anderen Metropole lieben es die Moskauer, ihren Tag mit einem Cappuccino, Latte Macchiato oder einer einfachen Tasse Kaffee zu beginnen. Die neue Forschung der NPD Group ergibt, dass der russische Kaffeekonsum wächst.

Laut der Studie trinken die Russen heute mehr Kaffee als in Italien und Frankreich. Im Zeitraum von April 2018 bis März 2019 machte Kaffee 30 Prozent der russischen Rechnungen aus, während der Wert in Italien und Frankreich bei 28 Prozent bzw. 23 Prozent lag.

Wie Expatistan.com, eine in Echtzeit aktualisierte Datenbank mit Preisen auf der ganzen Welt, zeigt, sind die durchschnittlichen Kosten für einen Cappuccino in Moskau billiger als in Paris, London oder New York, jedoch höher als in Berlin, Ottawa oder Canberra.

Natalja Nosowa, Quelle: Expatistan.com Natalja Nosowa, Quelle: Expatistan.com

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.