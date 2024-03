Wie Ausländer im Jahr 2024 Geld nach Russland mitnehmen und dort bezahlen können

Seit 2022 ist es unmöglich, in Russland mit Kreditkarten von Visa, MasterCard und American Express zu bezahlen, die außerhalb des Landes ausgestellt wurden. Nach der Verhängung der Sanktionen haben die großen internationalen Finanzunternehmen ihre Karten in Russland gesperrt. Es ist unmöglich, mit diesen Karten Bargeld von einem Geldautomaten abzuheben. Touristen und Geschäftsleute müssen sich daher nach alternativen Möglichkeiten umsehen, Geld zu transferieren.

Einfuhr von Devisen: 10.000 US-Dollar ohne Deklaration

Dollar, Rubel, Pfund, Euro, Yen und andere Währungen können in beliebiger Höhe nach Russland eingeführt werden. Beträge, die den Gegenwert von 10.000 $ in bar zum Wechselkurs der Zentralbank der Russischen Föderation am Tag des Grenzübertritts übersteigen, müssen jedoch deklariert werden. Die Erklärung muss den gesamten zu transportierenden Betrag enthalten, nicht nur die Differenz, die den Grenzwert überschreitet.

Wenn der Reisende einen Bargeldbetrag von mehr als 100.000 $ mit sich führt, muss er die Herkunft des Geldes erklären. Zu diesem Zweck eignet sich eine Einkommensbescheinigung, ein Schenkungsvertrag oder eine Bescheinigung über die Annahme einer Erbschaft. Die gleichen Regeln gelten nicht nur für Bargeld, sondern auch für andere Geldinstrumente: Wechsel, Schecks, Wertpapiere. Geld auf Bankkarten und Konten muss nicht deklariert werden.

Passagiere mit Geldbeträgen über 10.000 $ passieren am Zoll den roten Korridor mit der ausgefüllten Erklärung. Die Strafen für Verstöße gegen die Vorschriften sind beträchtlich: bis zu einem Vielfachen des Betrages, der über den Grenzwert hinaus mitgeführt wird, sowie Beschlagnahme des Geldes und strafrechtliche Verfolgung (je nach Schwere des Verstoßes). Die Regeln sind sowohl für die Luft- als auch für die Landgrenzen dieselben.

Sie sollten auch bedenken, dass das Land, aus dem Sie Geld nach Russland einführen, möglicherweise eigene Beschränkungen für die Ausfuhr von Geld hat. Reisende müssen also die Regeln aller anstehenden Zollkontrollen beachten.

Wenn Sie ihre Ausreise aus Russland planen, müssen Sie im Voraus klären, welche Beschränkungen für die Ausfuhr von Bargeld am Tag der Abreise gelten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes gilt ein Verbot für die Ausfuhr von Bargeld im Gegenwert von mehr als 10.000 US-Dollar, die Mitnahme von großer Rubelbeträge ist möglich, diese müssen aber deklariert werden.

Minderjährige werden als eigenständige Reisende betrachtet, Bargeld kann innerhalb der festgelegten Grenzen zwischen ihnen und ihren Eltern aufgeteilt werden. Wenn also zum Beispiel eine Familie mit Mutter, Vater und Kind reist, können sie 30.000 $ in Bargeld ausführen, ohne dies zu deklarieren.

Ein Ausländer kann ein Konto bei einer russischen Bank eröffnen

Um eine Überweisung nach Russland zu tätigen und dann innerhalb des Landes zu bezahlen, können Sie ein Konto bei einer russischen Bank eröffnen und eine Karte des russischen Zahlungssystems MIR dafür ausstellen lassen. Ausländische Staatsbürger haben das Recht, bei russischen Banken Konten in jeder beliebigen Währung zu eröffnen, wenn die Bank über die entsprechende Lizenz verfügt. Im Allgemeinen können die Banken jedoch nur Transaktionen in Dollar und Euro durchführen.

Um ein Konto zu eröffnen, muss ein Ausländer der Bank persönliche Daten und Dokumente zur Verfügung stellen:

Reisepass oder Personalausweis,

eine notariell beglaubigte Übersetzung dieses Dokuments ins Russische,

Visum oder Migrationskarte.

Seit Juli 2023 können Bürger der GUS-Staaten, der Vereinigten Arabischen Emirate, der Türkei, Chinas, Indiens und einiger anderer Länder Dokumente im Fernverfahren senden – über eine zwischengeschaltete Bank in ihrem Land. Die lokale Bank nimmt die erforderlichen Dokumente vom Kunden entgegen, prüft sie und sendet sie an die russische Bank.

Bevor Sie Geld auf ein Konto bei einer russischen Bank überweisen, sollten Sie sich bei der überweisenden Bank erkundigen, ob sie Überweisungen nach Russland korrekt ausführt, die Höhe der Provision klären und auf mögliche Verzögerungen bei der Transaktion vorbereitet sein. Darüber hinaus können Überweisungen in Russland nur noch nach Umrechnung in Rubel in bar ausgezahlt werden. Nur Beträge, die vor dem 9. März 2022 auf einem Konto eingegangen sind, können von einem russischen Konto in Bargeld abgehoben werden, und zwar bis zu einer Grenze von 10.000 US-Dollar oder Euro.

Wenn ein Ausländer plant, ein Bankkonto zu eröffnen und es aufzufüllen, während er sich bereits in Russland aufhält, sind große bekannte Banken geeignet. Bei diesen können Sie ein Konto eröffnen, eine MIR-Karte erhalten und sofort mitgebrachte Dollar oder Euro in bar einzahlen, die in Rubel umgerechnet werden. Danach können Sie wie gewohnt mit Ihrer MIR-Karte bezahlen und sie mit beliebigen Online-Diensten wie Taxis, Lieferdienste und so weiter verknüpfen.

Wenn die Überweisung auf Ihr russisches Konto aus dem Ausland über das SWIFT-System geplant ist, lohnt es sich, auf Banken zu achten, die nicht unter harte Sanktionen gefallen sind und nicht von SWIFT abgekoppelt wurden. Im Einzelfall sollten Sie prüfen, ob die ausländische Bank mit Russland zusammenarbeitet, ob die russische Bank Zahlungen über SWIFT akzeptiert, die Höhe der Provision, die Mindestbeträge und die Währung der Überweisung (einige Banken akzeptieren keine US-Dollars und Euros, sondern Yuan) sowie die Dauer des Vorgangs – in der Regel beträgt die Provision 1-5 % und der Transfer bis zu sieben Arbeitstage.

Finanzdienstleistungen für Geldtransfers nach Russland

Für Geldüberweisungen nach Russland können Sie auch Zahlungsdienste wie Koronapay und Unistream nutzen (das funktioniert hauptsächlich mit GUS-Ländern, unter den europäischen Ländern bieten diesen Service Griechenland, Zypern und Serbien an; der Dienst funktioniert nicht mit den USA und Kanada), aber vor der Transaktion müssen Sie auf der offiziellen Website prüfen, ob der Dienst noch mit dem sendenden Land funktioniert, wie hoch die Provision und das Limit für die Überweisung sind. Für Überweisungen aus Europa und dem Vereinigten Königreich gibt es den Dienst Profee, der in den USA nicht angeboten wird.

Ein anderer Dienst, YuMoney, stellt ausländischen Touristen direkt am Moskauer Flughafen Scheremetjewo oder in seinen Büros in Moskau, St. Petersburg und Nischnij Nowgorod kostenlose MIR-Sofort-Karten aus. Um den Vorgang zu beschleunigen, können Sie sich vor Ihrer Ankunft in Russland online für den Service registrieren. Touristen können den Geldbetrag am Flughafen umtauschen und die erhaltenen Rubel ohne Provision an einem Geldautomaten der Sberbank auf ihre Karte gutschreiben lassen. Es können bis zu 15.000 Rubel auf einmal und bis zu 600.000 Rubel pro Tag eingezahlt werden.

