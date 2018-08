Warum nach Moskau ziehen? Die Stadt hat die beste digitale Regierung der Welt

Alle zwei Jahre erstellen die Vereinten Nationen die Studie zu E-Governments in verschiedenen Ländern rund um den Globus, um den Einsatz der Technologien für öffentliche Dienstleistungen zu messen. In dem Ranking 2018 besetzt Moskau den Spitzenplatz.

Die UN-Studie zum E-Government analysiert Umfang und Qualität von Online-Diensten, Telekommunikationsinfrastruktur und menschlicher Kompetenz. In der Rangliste der 193 Länder der UNO liegen Dänemark, Australien und Südkorea auf den Spitzenposition.

Im Jahr 2018 konzentrierte sich die Studie zum ersten Mal auch auf die lokale E-Government-Entwicklung in 40 Städten der ganzen Welt. Spitzenreiter war dabei Moskau, während Kapstadt (Südafrika) und Talinn (Estland) auf dem zweiten Platz liegen. Den dritten Platz teilen sich London und Parist.

Laut der offiziellen Erklärung der UNO umfasste die Studie "die Bewertung von Stadtportalen von sieben Städten in Afrika, sechs in Amerika, 13 in Asien, 12 in Europa und zwei in Ozeanien" Sie deckt alle geopolitischen Regionalgruppen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ab.

Die Liste der führenden E-Government-Städte umfasst Sydney, Amsterdam, Seoul, Rom, Warschau, Helsinki, Istanbul und Shanghai. Der letzte Platz in der Rangliste wird von New York und Madrid geteilt.

"Moskau ist eine Fallstudie für andere russische Städte, um das Modell in naher Zukunft im ganzen Land zu replizieren", sagte Andrej Belowerow, Strategie- und Innovationsberater CIO von Moskau.

Die Vereinten Nationen entwickelten den Local Online Services Index (LOSI), um die Leistungsfähigkeit von Städten zu analysieren. Jede Stadt wurde anhand von 60 Indikatoren analysiert.

Zum Beispiel wurden kommunale Webseiten nach Kriterien wie Technologie bewertet, der Zugänglichkeit von mobilen Geräten sowie nach wesentlichen Informationen über Dienstleistungen, Gesundheit, Bildung, Umweltthemen usw. Die Stadt wurde auch nach den digitalen Diensten wie Bürgerbeteiligung und E-Partizipation, Feedback und soziale Netzwerkfunktionen bewertet.

Als Ergebnis hat Moskau 55 von 60 Punkte erreicht – das höchste Ergebnis in der Gesamtwertung!

Nach Einschätzung der UN ist das Kriterium der Bürgerbeteiligung eine Kategorie, in der die russische Hauptstadt am meisten punkten konnte.

Die Stadt erhielt neun Punkte für Partizipation und Engagement, während London und New York im Vergleich dazu nur sechs Punkte erhielten, obwohl diese beiden Metropolen das gleiche Technologie-Niveau (zehn Punkte) wie Moskau haben.

Nach Angaben der Stadtverwaltung nutzen die Moskauer häufig über 222 öffentliche digitale Dienste, die von den städtischen Behörden für Desktop- und Mobil-Gadgets bereitgestellt werden.

"Die Menschen haben 2017 den Stadtservice über 259 Millionen Mal angefordert. Im Vergleich zu 2016 ist die Zahl der Anfragen um 31 Prozent gestiegen", so die Moskauer Regierung in einer Erklärung.

Kürzlich bewertete das McKinsey Global Institute (MGI) 50 Smart Cities auf der Grundlage der neuesten städtischen Technologien, die den Bürgern zur Verfügung stehen, und Moskau belegte den ersten Platz in Europa. Der Bericht basiert auf einer Befragung von Einwohnern in Großstädten auf der ganzen Welt.

