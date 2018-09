Wostok 2018: Russland hält die größte Militärübung seit 40 Jahren ab

Vom 11. bis 15. September wird ein Drittel der Truppen des russischen Militärs (rund 300.000 Mann) in den Fernen Osten und die Region Kamtschatka verlegt, um die größte militärische Übung des Landes seit 1981 durchzuführen.

„Der östliche und der zentralen Militärdistrikt, die Nordflotte, die russischen Luftlandeeinheiten, Reserveeinheiten, Militärfahrzeuge und das taktische Luftwaffenkommando der russischen Luftstreitkräfte werden an den bevorstehenden militärischen Übungen teilnehmen", kündigte Walerij Gerasimow, Generalstabschef der russischen Streitkräfte, an.

Mehr als 1.000 Flugzeuge (vom Kampfflugzeug bis zum strategischen Bomber), Hubschrauber und selbst kleine Drohnen werden auf die Probe gestellt. Rund 36.000 Panzer (vom T-72 bis zum aktuellen T-14 Armata), Mannschaftstransportwagen und andere Fahrzeuge werden ebenfalls teilnehmen.

Diese Übung vor Ort wird durch Divisionen der Luft- und Seestreitkräfte in ganz Russland unterstützt. Auch die Nord- und Pazifikflotte, die aus 80 militärischen und zivilen Schiffen besteht, wird beteiligt sein.

Ziel dieser militärischen Übung sind der gemeinsame Einsatz aller Divisionen der russischen Armee, die Prüfung der Mobilisationsbereitschaft und die Erprobung operativer Transfers im ganzen Land hinweg. Es wird erwartet, dass die Landstreitkräfte eine Strecke von 7.000 km zurücklegen, während die Schiffe für eine Fahrt von bis zu 4.000 Seemeilen vorbereitet sind.

Divisionen aufzuteilen. Die erste Division wird als Feind agieren und einen schrittweisen Angriff auf Russland (oder auf einen im Übungsszenario angegebenen erfundenen Staat) starten, während die zweite Division die Grenzen des Landes verteidigen wird. Das Militär wird den Plan in seiner Gesamtheit erst an dem Tag enthüllen, an dem das Manöver am 11. September beginnt.

Die Kosten für die größte militärische Übung in der modernen Geschichte Russlands wurden nicht bekannt gegeben. Das Militär behauptet, dass es die Operation aus dem diesjährigen Militärhaushalt finanzieren werde und keine zusätzlichen Mittel vom Staat benötige.

Wie das Heereskommando bereits betont hat, fand 1981 die einzige vergleichbare militärische Großübung in der modernen Geschichte statt (auch bekannt als „West-81“). Militärische Aktivitäten auf einer Fläche von 500 km² mit 20 Divisionen, die „in die Schlacht geschickt“ wurden (5.000 bis 20.000 Soldaten pro Division). Zudem wurden damals rund 1000 Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt.

Die Manöver mit der Bezeichnung "Wostok-2018" (zu Deutsch „Ost-2018“) wird von einem der Testgelände im Fernen Osten aus live übertragen und kann auf der Website des Verteidigungsministeriums online mitverfolgt werden.

