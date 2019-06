Russland hat eine neue Charge der „Katjuscha des 21. Jahrhunderts“, das MLRS (Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem auf Kettenfahrgestell) Tornado-G erworben. Dieses soll alle veralteten Fahrzeuge derselben Klasse ersetzen, die noch aus Sowjetzeiten in der russischen Armee übrig geblieben sind.

Die ersten Raketenartilleriekomplexe wurden bereits an Landstreitkräfte bei Wolgograd geliefert, im Weiteren werden alle Spezialeinheiten auf dem Territorium Russlands mit diesem System ausgerüstet werden.

Besonderheit des Tornados

„Der Tornado ist in zwei Versionen verfügbar – für das Kaliber 122 mm und 300 mm. Jedes Fahrzeug ist mit 40 Abschussrohren ausgestattet, deren Salve an die berühmte sowjetische Katjuscha in den Filmen über den Zweiten Weltkrieg erinnert.

Witalij W. Kusmin Witalij W. Kusmin

Gleichzeitig hat sich die Reichweite der Raketen für den Tornado durch die technologische Weiterentwicklung deutlich erhöht. Vier neue Munitionsarten, die speziell für den Tornado G entwickelt wurden, sind inzwischen bekannt. Dies sind zwei Raketentypen mit einem Cluster-Sprengkopf und zwei mit einem Fragmentierungssprengkopf. Ihre maximale Reichweite beträgt maximal vierzig Kilometer.

Das Fahrzeug erhielt auch ein modernes Fernsteuerungs- und Leitsystem, das es der aus nur zwei Personen bestehenden Besatzung ermöglicht, das Ziel zu identifizieren, ins Visier zu nehmen, zu fixieren und zu feuern, ohne das Cockpit verlassen zu müssen. Darüber hinaus verfügen die Fahrzeuge nun über ein „geschlossenes“ Satellitennavigationssystem, das zusammen mit den oben genannten Verbesserungen die Feuerkraft im Vergleich zu allen sowjetischen Vorgängern deutlich erhöht. Die Zeit für den Aufbau in vorbereiteten und nicht vorbereiteten Positionen wurde verkürzt und die Treffsicherheit verbessert.

Witalij W. Kusmin Witalij W. Kusmin

Gleichzeitig schießt der Raketenwerfer innerhalb von 20 Sekunden einen kompletten Satz von 40 Raketen ab. Innerhalb von weiteren 30 Sekunden kann von der Kampf- in die Ruheposition gewechselt und das Fahrzeug zum Nachladen an einen anderen Ort oder einen Unterschlupf gebracht werden.

