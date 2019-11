Der älteste Hund der Welt? Prähistorischer Welpe in Sibirien entdeckt

Sergey Fedorov/North-Eastern Federal University in Yakutsk

Das Tier war durch den Permafrost so gut erhalten, dass sein Fell und seine Zähne noch intakt sind.

Dieser Welpe mit seinen ersten milchigen Zähnen war gerade zwei Monate alt, als es starb. Es geschah vor ungefähr 18.000 Jahren. Das mumifizierte Tier wurde in einem Klumpen des Permafrostbodens in der Nähe des Flusses Indigirka in der sibirischen Region Jakutien entdeckt. Der Permafrost bewahrte den Körper, die Schnauze und sogar die Schnurrhaare, die Wimpern und die samtige Nase des Welpen vor der Verwesung.

Proben des Welpengenoms wurden an das schwedische Zentrum für Paläogenetik (CPG) geschickt, das über Europas größte DNA-Bank aller Hunde verfügt. Überraschenderweise wurde die genetische Herkunft des Welpen nicht beim ersten Versuch entschlüsselt.

Sergej Fedorow, der Forscher an der Nordöstlichen Föderalen Universität Jakutsk, der als erster den außergewöhnlichen Fund untersuchte und diese Bilder machte, zeigte sich aufgeregt: „Was ist, wenn dieser Hund vielleicht eines der ältesten Haustiere ist, die neben Menschen lebten? Wir können es kaum erwarten, Ergebnisse der weiteren Untersuchungen zu erhalten“, sagte Fedorow.

Wegen der Unsicherheit der DNA-Ergebnisse vermuten die Forscher, dass dieser Welpe mit den sogenannten Wolfshunden verwandt sein könnte, einer möglichen Übergangsart von Wölfen zu Hunden.

