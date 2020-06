„Astronaut“ oder „Kosmonaut“? Warum Amerikaner und Russen die Weltraumfahrer unterschiedlich nennen

Russen und Amerikaner verwenden für ihre Mitglieder der jeweiligen Raumfahrtprogramme unterschiedliche Begriffe. Obwohl die Arbeit eines Besatzungsmitglieds an Bord eines Raumfahrzeugs in den USA praktisch dieselben Risiken, Verantwortlichkeiten und Chancen mit sich bringt wie in Russland, ist die Benennung sehr unterschiedlich.

Warum wird Neil Armstrong als „Astronaut“ bezeichnet, während man den russischen Weltraumpionier Juri Gagarin „Kosmonaut“ nennt?

Universum vs. Sterne

Dem Unterschied liegt ein ähnlicher Ursprung der beiden Begriffe zugrunde. Beide haben ihre Wurzeln in der altgriechischen Sprache, wo sich „Kosmos“ (κόσμος) auf ein „Universum“ bezieht, während sich der Begriff „Astro“ (αστρον) auf einen „Stern“ bezieht.

In beiden Fällen leitet sich der zweite Teil der beiden Wörter „Astronaut“ und „Kosmonaut“ vom altgriechischen Wort „nautes“ (ναύτης) ab, was „Seemann“ bedeutet. Folglich bezeichnen die Russen Mitglieder ihres Raumfahrtprogramms als „Segler im Universum“, während die Amerikaner ihre als „Segler zu den Sternen“ bezeichnen. Obwohl sich beide Begriffe auf genau denselben Beruf beziehen, verwenden die Russen den Begriff „Astronaut“ auch in einem anderen Kontext als die Amerikaner.

Sci-Fi gegen das wirkliche Leben

Während die NASA den Begriff „Astronaut“ verwendet, um ihre Besatzungsmitglieder für Raumfahrzeuge zu definieren, bevorzugen Russen es, den Begriff in einer anderen Bedeutung zu verwenden.

Bevor der polnische Ingenieur Ary Sternfeld (1905 im russischen Reich geboren und 1980 in Moskau verstorben) den Begriff „cosmonautica“ prägte, war der alternative russische Begriff „swesdoplawanije“ (zu Deutsch „Segler zu den Sternen“) weit verbreitet in Russland. Dies war jedoch lange vor dem ersten Flug ins All, als sich die sowjetischen Behörden entschieden, den Begriff „Kosmonaut“ für alle Fälle zu verwenden.

Einer alternativen Theorie zufolge wird es dem russischen Luft- und Raumfahrtingenieur Michail Tichonrawow (1900-1974) zugeschrieben, den Begriff „Kosmonaut“ geprägt und in der russischen Luft- und Raumfahrtgemeinschaft populär gemacht zu haben. Also im Gegensatz zu dem im Westen verwendeten Begriff „Astronaut“.

Für die Sowjets implizierte das Präfix „Astro“ (lateinisch „Stern“) in „Astronaut“ lange Weltraumflüge zu den Sternen, was dem Begriff einen Science-Fiction-Touch verleiht. Während Kosmonauten reale Mitglieder von Raumschiffen waren, waren Astronauten nach russischem Verständnis Raumfahrer der Zukunft, die nur in den Büchern der Sci-Fi-Literatur existierten.

