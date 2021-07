Unverzichtbare Helfer: Diese neuen Schiffe unterstützen die russische Marine

Die neuen Hilfsschiffe können Treibstoff und Waffen zu Kriegsschiffen liefern und nehmen es sogar mit dem Eis in arktischen Gewässern auf.

Die Kampfkraft der Flotte eines Landes hängt direkt von den Schiffen und U-Booten ab, die Waffen an Bord haben. Aber auch die stärksten und modernsten Schiffe brauchen Unterstützer. Dies sind zwei der jüngsten Ergänzungen der Flotte der russischen Marine, die 2020 und 2021 in Dienst gestellt werden.

Projekt 20360M für die Arktis

Eines der neuesten Schiffe der russischen Flotte ist der Marinewaffentransporter „Gennadi Dmitrijew" aus dem Projekt 20360M.

Er ist so hoch wie ein fünfstöckiges Haus, wiegt rund 2.200 Tonnen und hat eine Standardverdrängung von 3.205 Tonnen.

Das Schiff hat eine Länge von 77,8 Metern, eine Breite von 15,8 Metern und einen Tiefgang von vier Metern. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit liegt bei zwölf Knoten und die maximale Reichweite bei 3.000 Meilen. An Bord der „Gennadi Dmitrijew" befinden sich nach Angaben des Herstellers 180 Kabinen und die Länge der Kabel im Inneren des Giganten würde von Rybinsk nach Jaroslawl und zurück (ca. 174 km) reichen.

Die „Gennadi Dmitrijew" wird Munition sowohl für die Stützpunkte der Marine als auch für Schiffe, die sich bereits auf hoher See befinden, transportieren.

Laut Wassili Dadykin, einem Militärexperten und Kapitän ersten Ranges, kann das Schiff in Bezug auf seine Funktionalität mit seinen ausländischen Pendants konkurrieren.

Die „Gennadi Dmitrijew" ist mit einem eisverstärkten Rumpf, einem doppelten Boden und doppelten Seiten, zwei Laderäumen, einer Plattform für den Transport von Ladung in Containern, einem Kran mit einer Hebekapazität von 20 Tonnen und einem Hubschrauberlandeplatz am Bug ausgestattet.

Wie Kapitän Dadykin anmerkte, wurde dieses Schiff, wie alle neuen Seegiganten Russlands, auch für den Einsatz im meterdicken Eis der Arktis konstruiert.

Multifunktionsschiff „Paromow“

Sergej Malgawko /TASS Sergej Malgawko /TASS

Moderne Unterstützungsfahrzeuge sind multifunktional. Eines davon - der kleine Seetanker „Vizeadmiral Paromow“ - wird am 7. Juni 2021 in die Schwarzmeerflotte aufgenommen. Das Projekt 03182 mit dem Code „Platform-Arctic“ wurde vom Konstruktionsbüro Selenodolsk entwickelt. In den Jahren 2014 bis 2015 bestellte das Verteidigungsministerium den Bau von vier solcher Tanker für die Schwarzmeer- und Pazifikflotte.

Der neue Tanker gehört zur Arc-4-Eisklasse, was es ermöglicht, bei einer Eisdicke von bis zu einem Meter zu fahren. Die Länge des Schiffes beträgt 75 Meter, mit einer Breite von 15,4 Metern und einer Verdrängung von 3,5 Tausend Tonnen. Die Reichweite liegt bei 1.500 Seemeilen.

Waren die alten Lastkähne und Tanker der 1980er Jahre nur auf eine Art von Ladung, wie z.B. Treibstoff, spezialisiert, kann die „Vizeadmiral Paromow" alle Arten flüssiger Ladung transportieren, einschließlich Frischwasser. Falls erforderlich, kann das Schiff auch an Rettungsaktionen teilnehmen und Wasserflächen von Verschmutzungen säubern.

Laut Hersteller ermöglicht der Hubschrauberlandeplatz auf dem Tanker Start und Landung von Hubschraubern der Ka-27-Klasse sowie von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs). Das Schiff ist mit elektrischen Propellern und einem Strahlruder ausgestattet, was eine hohe Manövrierfähigkeit und gutes Handling auch bei Sturm gewährleistet.

Im vergangenen Jahr legten die Hilfsschiffe nach Angaben des Magazins „Materielle und technische Unterstützung der Streitkräfte der Russischen Föderation“ insgesamt etwa 500.000 Seemeilen zurück, führten 211 Versorgungen von Schiffen und Schiffen in der Hochseezone durch, bei denen mehr als 337.000 Tonnen Ladung transportiert und an Schiffe geliefert wurden. Außerdem wurden mehr als 13.000 See- und Straßentransporte und 183 Eislieferungen durchgeführt.

