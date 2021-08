Russland hat zwei neue schlagkräftige Luftverteidigungssysteme für Schiffe

Das Flugabwehrraketensystem „Ressource“, das vom Almaz-Antey-Konzern aus der Region Ostkasachstan im Rahmen des Internationalen Marinesalons „MVMS-2021“ Anfang Juli 2021 in St. Petersburg erstmals vorgestellt wurde, ist in der Lage, jedes angreifende System mit nur einer einzigen Rakete zu zerstören. Das erklärte der stellvertretende Leiter des wissenschaftlich-technischen Zentrums des Konzerns, Sergej Pawlow, auf der Militärmesse.

Ihm zufolge ist das Ressourcen-Luftverteidigungssystem mit seinem kompakten modularen Aufbau und seiner hohen Effizienz einzigartig.

Mehrkanal-Flugabwehr-Raketensystem „Ressource".

„Der Komplex plant eine Flugroute für die Rakete und lenkt sie in das Zielgebiet. Dort erfasst die Rakete eigenständig das Ziel, nimmt es ins Visier und zerstört es. Jedes beliebige schiffsgestützte Erkennungsradar mit der Möglichkeit, präzise Ziele in der Luft zu verfolgen, kann von dem Komplex genutzt werden“, so Pawlow.

Der Vertreter des Konzerns merkte an, dass der Ressourcenkomplex, der für die russische Marine entwickelt wird, einen vollen Testzyklus durchlaufen hat. Alle Eigenschaften, die er erbringen sollte, sind bestätigt. Jetzt befindet sich die Boden-Luft-Rakete im Probebetrieb als Teil der Bewaffnung der Marinekorvetten und wird eines der Hauptluftverteidigungssysteme der Marine sein.

„Der Ressourcenkomplex ist mit zwei Raketentypen ausgestattet mit einer Reichweite von zehn bzw. 28 Kilometern“, so Pawlow.

Mehrkanal-Flugabwehr-Raketensystem „Ressource".

Gleichzeitig betonte er, dass Ziele mit einer Flughöhe zwischen fünf und 20 Kilometern getroffen werden können.

Laut dem Vertreter des Konzerns ist diese Boden-Luftrakete für die Installation auf modernen Überwasserschiffen vorgesehen.

Das Flugabwehrraketensystem „Ressource“ kann gleichzeitig auf bis zu fünf Ziele feuern, dabei starten die Raketen vertikal und haben keine trennbaren Teile.

„Ressource" ist zwar das neueste Flugabwehrraketensystem zum Schutz von Schiffen. Ende 2019 stellte Almaz-Antey jedoch ein weiteres Flugabwehrsystem für Schiffe vor, das zuvor im Kampfeinsatz in Syrien getestet wurde.

„Panzir“ für Schiffe

„Panzir-ME" ist ein Marine-Analogon des berüchtigten landgestützten „Panzir-S1"-Raketenabwehrkomplexes.

Es ist ein Artilleriesystem, das für Seeschlachten entwickelt wurde, um feindliche Raketen und andere Geschosse bei Regen, Wind, Seegang und sogar Stürmen abzufangen.

Es ist kompakt und mit einem Korrosionsschutzmantel versehen, um dem ständigen Wasserdruck und Rost zu widerstehen.

Der größte Unterschied zwischen den See- und Landversionen des Systems liegt in seinem Innenteil - das für Schiffe entwickelte System schießt Raketen ab, die über eine reflektierende Wasseroberfläche fliegen, die normalerweise die Flugbahnen der Projektile vor Raketenabwehrsystemen verbirgt.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Land- und Seeversionen ist die Feuerrate. Ein landgestützter Komplex feuert bis zu 4.800 Artilleriegranaten pro Minute ab, während ein seegestützter Komplex fast 10.000 pro Minute schafft.

Das „Seemonster“ kann gleichzeitig bis zu vier Ziele abschießen, die über der Oberfläche fliegen.

„Beide Systeme werden sich gegenseitig ergänzen und paarweise arbeiten, um große und kleine Ziele auf See zu bekämpfen. Es wird sich auf Düsenflugzeuge, Raketen und Bomber konzentrieren. „Panzir“ eliminiert kleinere Ziele oder Geschosse, die es geschafft haben, ‚Resource'-Raketen zu überwinden", berichtet Wiktor Muratschowski, Chefredakteur der Zeitschrift „Heimisches Arsenal“.

