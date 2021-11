Russische Geheimexporte in die USA und andere NATO-Länder steigen drastisch an

Einem Bericht der russischen Wirtschaftszeitung „RBC“ zufolge, der sich auf Zolldaten beruft, sind die Ausfuhren von klassifizierten Waren aus Russland in NATO-Länder und andere Länder im Jahr 2021 drastisch gestiegen. Zu diesen Ländern gehören die USA, die Tschechische Republik, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Estland, die Niederlande, China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Lieferungen werden vom Zoll als „SSSS“ kodiert. Bei den Waren dieser Kategorie handelt es sich um die Lieferung von Waffen, Flugzeugen, radioaktives Material usw.

Dem Bericht zufolge stiegen die als Verschlusssache eingestuften Ausfuhren in die Vereinigten Staaten von etwa 622 Millionen Euro auf rund 741 Millionen Euro.

Die meisten dieser klassifizierten Importe bestehen aus radioaktiven chemischen Elementen und radioaktiven Isotopen, einschließlich Lieferungen von angereichertem Uran für Kernkraftwerke. Darüber hinaus beliefert Russland die Vereinigten Staaten mit Munition für zivile Schusswaffen.

Dem Bericht zufolge werden die letztgenannten Lieferungen in den kommenden Monaten drastisch zurückgehen, was auf die neu eingeführten Sanktionen gegen die Lieferung von russischen Schusswaffen und Munition in die USA zurückzuführen ist.

Die Lieferungen von klassifizierter Fracht nach Europa sind ebenfalls gestiegen. Zum Beispiel nach Deutschland - von 152 Millionen Euro auf 266 Millionen Euro. Diese Zahlen umfassen hauptsächlich Lieferungen von „Produkten der anorganischen Chemie; Verbindungen von (...) radioaktiven Elementen oder Isotopen“.

Der größte Anstieg der Lieferungen erfolgte jedoch in die Tschechische Republik: von 90 Millionen Euro auf 622 Millionen Euro. Das Land kaufte neben Flugzeugen auch Ersatzteile für diese sowie verschiedene Waffen und Munition.

