Diese Waffen setzte die UdSSR im Afghanistankrieg ein (FOTOS)

AK-74

Das zuverlässige und wartungsarme 5,45-mm-Sturmgewehr wurde zur am häufigsten verwendeten Waffe in den Einheiten des begrenzten Kontingents der sowjetischen Truppen in Afghanistan. Im Vergleich zu seinem Vorgänger - dem 7,62-mm-AKM (Kalaschnikow Automatic Rifle Modernized) - wog es weniger und hatte einen größeren Zielbereich.

ZU-23

In Afghanistan gab es für die 23-mm-Flugabwehrkanone mit zwei Läufen (ZU-23) keine Ziele am Himmel, aber am Boden gab es für sie viel zu tun. Ihre Fähigkeit, in scharfen Neigungswinkeln zu feuern und ihr Schussfeld schnell zu verändern, war für die sowjetischen Truppen sehr nützlich, um stationäre Objekte zu schützen und Konvois von Militärfahrzeugen gegen Angriffe der Mudschaheddin zu decken. Die ZU-23 wurden auf einer Anhöhe oder auf der Rückseite von Lastwagen installiert.

BMP-2

Der Schützenpanzer BMP-2 war mit einer 30-mm-Kanone 2A42 ausgestattet und konnte gegen einen auf einer Anhöhe verschanzten Gegner eingesetzt werden. Sein größter Nachteil war seine hohe eigene Verwundbarkeit: Eine Minenexplosion oder ein Volltreffer einer Panzerfaust konnte alle Soldaten im Fahrzeug töten. Aus diesem Grund zogen sie es in der Regel vor, auf der gepanzerten Hülle sitzend auf dem Fahrzeug zu fahren. „Die heftige afghanische Hitze war für uns, die BMP-Besatzungen, wohl härter als für andere. Die Sonne heizte die Panzerung des Fahrzeugs so stark auf, dass sie zu heiß war, um sie mit der Hand zu berühren. Man saß also unter der Panzerung wie in einem Ofen und musste an unseren russischen Winter denken - wie man nach draußen ging und sich mit einer Handvoll Schnee abrubbelte", erinnerte sich der Fahrermechaniker V. Tanzew.

Mil Mi-8

In gebirgigem Gelände ohne Straßen wurden Hubschrauber für die sowjetischen Truppen zu einem echten Lebensretter. Der Mi-8 wurde in erster Linie für den Transport von Soldaten und Ladung sowie für Luftlandungen eingesetzt, konnte aber auch auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Für diese Zwecke wurde häufig ein automatischer 30-mm-Granatwerfer AGS-17 Plamya in die Türöffnung des Hubschraubers eingebaut.

Dragunow-Scharfschützengewehr

Das Zielfernrohr des halbautomatischen 7,62-mm-Scharfschützengewehrs Dragunow ist für eine Reichweite von bis zu 600 Metern ausgelegt. Im Jahr 1985, während des Afghanistankriegs, gelang es dem Schützen Wladimir Iljin vom 345. Fallschirmjägerregiment der Garde jedoch, ein feindliches Ziel aus einer Entfernung von 1.350 Metern zu treffen.

Haubitze 2S3 Akatsija

Die 152-mm-Panzerhaubitzen waren beim Durchbrechen der Verteidigungsanlagen der Mudschaheddin äußerst wirksam. „Die Explosionen ihrer hochexplosiven Splittergranaten hinterließen solche Lücken in den Mauern, dass die Panzer und Schützenpanzer problemlos hindurchfahren konnten; sie unterdrückten jeglichen bewaffneten Widerstand des Feindes und garantierten den Erfolg der Mission...", so beschreibt der Afghanistan-Kriegsveteran Anatoli Grigorjew die Erstürmung einer befestigten Zone in der Provinz Baghlan im April 1987.

T-62

Zusammen mit dem T-55 war der T-62 der Hauptpanzer des begrenzten Kontingents der sowjetischen Truppen in Afghanistan. Der eingeschränkte Höhen- und Senkungswinkel seines Hauptgeschützes und seines Koaxial-Maschinengewehrs erschwerte das Feuern auf feindliche Ziele auf erhöhtem Gelände, während die sehr staubigen Bedingungen häufig einen hohen Tribut an Motor, Getriebe und Fahrwerk forderten. „Die Panzer ... haben in den meisten Fällen versagt, sie waren nicht in der Lage, Ziele auf Berggipfeln zu beschießen, sie blieben im Gelände stecken und waren im Kampf oft unbrauchbar“, berichtete Generalmajor Alexander Ljachowski.

Schweres Maschinengewehr NSV-12.7 Utyos

Das mit einem optischen Visier ausgestattete 12,7-mm-Maschinengewehr, das eine schnelle Feuerrate von 800 Schuss/Minute erreichen konnte, erwies sich bei der Verteidigung von Kontrollpunkten als äußerst nützlich. Mit dem Utyos konnte das gezielte Feuer auf eine Entfernung von mehreren Kilometern gelenkt werden, so dass die Mudschaheddin nicht in die Reichweite ihrer Sturmgewehre gelangen konnten.

2S4 Tjulpan

Wenn sowjetische Soldaten feindliche Kräfte erreichen mussten, die sich in den Bergen verschanzt hatten, kam ihnen der 240-mm-Mörser 2S4 Tjulpan zu Hilfe. Er traf die Stellungen der Mudschaheddin in einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern - sogar an Hängen auf der anderen Seite der Berge und in Schluchten.

BTR-70

Im bergigen Gelände Afghanistans hatten die gepanzerten Mannschaftstransportwagen große Probleme mit ihren Motoren: Sie überhitzten häufig und verloren in der dünnen Luft an Leistung. Andererseits hielt der BTR-70 Minenexplosionen viel besser stand als Panzer oder Schützenpanzer. Selbst wenn mehrere ihrer Räder beschädigt waren, wurden sie keine leichte Beute für den Feind und blieben in Bewegung.

Mil Mi-24

Die Mi-24-Angriffshubschrauber, die inoffiziell als Krokodile bezeichnet wurden, waren mit einer Reihe von Geschützen, Raketen und Bomben bewaffnet. Das gebirgige Gelände, die Hitze und der Staub setzten ihnen, wie auch anderen sowjetischen Militärausrüstungen, schwer zu. Dennoch gelang es den Krokodilen, Mudschaheddin-Einheiten auszuschalten und ihre Befestigungen zu zerstören, was den Feind in Angst und Schrecken versetzte. So deckte Anatoli Wolkow 1983 in der Provinz Takhar mit seinem Mi-24 den Rückzug einer Fallschirmjägerkompanie, obwohl er keine Munition mehr hatte, und simulierte wiederholt einen Angriff auf die feindlichen Kämpfer, die sich bei seinem Anblick in alle Richtungen zerstreuten.

RPO-A Shmel, raketengetriebener Flammenwerfer für Infanteristen

Der handgeführte Shmel-Flammenwerfer, der von den Mudschaheddin „Shaitan-Pipe“ genannt wurde, hatte die Leistung einer 152-mm-Haubitze, wog aber nur elf Kilogramm und konnte von einem Infanteristen leicht auf dem Rücken getragen werden. Die Rakete, die eine Reichweite von bis zu 1.700 Metern hatte (mit einem Zielbereich von bis zu 800 Metern), zerstörte in einem Radius von 80 Quadratmetern in geschlossenen Räumen und in einem Radius von fünf Metern in offenem Gelände jedes Lebewesen. Shmel war eine wirksame Waffe gegen feindliche Kräfte, die sich in Felsspalten verschanzten.

Suchoi Su-17

Der Jagdbomber Su-17 war das einzige Flugzeug der sowjetischen Luftstreitkräfte, das von Beginn bis zum Ende des Afghanistankrieges im Einsatz war und sowohl für Angriffe auf den Feind als auch für Aufklärungsflüge verwendet wurde. Die extremen klimatischen Bedingungen führten immer wieder zu Überhitzungen und Ausfällen der Ausrüstung, beeinträchtigten die Start- und Landeleistung und erhöhten den Treibstoffverbrauch. Da die Bedingungen im Cockpit tagsüber nicht zu ertragen waren, wurden die Kampfeinsätze, wann immer möglich, auf die Abende oder die frühen Morgenstunden verlegt.

