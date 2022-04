Sechs in der UdSSR beliebte Busse ausländischer Hersteller (FOTOS)

1. Ikarus 60 (Ungarn)

Fortepan (CC BY-SA 3.0) Fortepan (CC BY-SA 3.0)

Dies war der erste im Ausland hergestellte Bus in der Sowjetunion. Mit der Einfuhr von Bussen aus Ungarn sollte der Mangel an Bussen in den rasch wachsenden sowjetischen Städten behoben werden. Die erste Charge des Modells Ikarus 60 traf 1956 in der Sowjetunion ein. Er war für 60 Fahrgäste ausgelegt, hatte aber nur 20 Sitzplätze (der Rest sollte stehend fahren). Das Modell verfügte über einen 6-Zylinder-Dieselmotor mit 8 Litern Hubraum und 125 PS Leistung.

2. Ikarus 280 (Ungarn)

Oleg Buldakow/TASS Oleg Buldakow/TASS

Obwohl der Ikarus 60 als erster Bus ausländischer Produktion auf sowjetischen Straßen fuhr, war es der Ikarus 280, der die Herzen der sowjetischen Pendler wirklich eroberte. Dieses Modell wurde seit 1973 produziert und trug die Spitznamen „Akkordeon“ und „Wurst“. Er war die Rettung für die wachsenden sowjetischen Städte, denn dieser riesige Bus mit vier Türen konnte mehrere hundert Personen auf einmal befördern.

3. ÖAF 5DN-120 (Österreich)

Der ungarische Ikarus war eine äußerst beliebte Marke von Bussen, die in die UdSSR importiert wurden, aber er war nicht die einzige. Ein weiteres beliebtes Modell war der in Österreich hergestellte Reisebus ÖAF 5DN-120. Dieses Modell wurde in die Sowjetunion importiert, als 1957 die 6. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Moskau stattfanden.

4. Chausson АР 521 (Frankreich)

Legion Media Legion Media

Manchmal tauchten auch exotischere Modelle auf den sowjetischen Straßen auf. Der in Frankreich hergestellte Chausson АР 521 war genau das: exotisch. Auch dieser Bus hatte einen 145-PS-Dieselmotor.

5. Bussing D2U (BRD)

Legion Media Legion Media

Das Modell Bussing D2U war noch exotischer. Sein Hauptmerkmal war ein Doppeldecker, eine höchst ungewöhnliche Konstruktion, die die sowjetische Öffentlichkeit noch nie gesehen hatte. Der Doppeldecker wurde von einem 150-PS-Motor angetrieben. Er verkehrte auf dem Leninskij-Prospekt in Moskau - einer der wichtigsten Strecken in Moskau, die zum Flughafen Wnukowo führt.

6. TAM 260 А119 (Jugoslawien)

Artem Swetlow Artem Swetlow

1989 kaufte das Staatliche Komitee für Auslandstourismus der UdSSR 450 in Jugoslawien hergestellte Busse. Einigen Berichten zufolge waren die in Jugoslawien hergestellten TAMs genauso komfortabel wie die legendären ungarischen Ikarus-Busse. Darüber hinaus war der 260-PS-Motor im Vergleich zu allen anderen in der Sowjetunion eingesetzten Bussen aus ausländischer oder einheimischer Produktion unglaublich leistungsstark.

