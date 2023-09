7 Fakten über den Amur-Tiger, den wildesten Bewohner des Fernen Ostens

1. Er lebt im Fernen Osten

Witalij Ankow/Sputnik Witalij Ankow/Sputnik

95 % der Amurtigerpopulation leben in Russland — in den Regionen Primorje und Chabarowsk, in der Oblast Amur und in der Jüdischen Autonomen Oblast. Der Rest befindet sich im Nordosten Chinas und teilweise in Nordkorea. Daher wird er auch Ussurischer, Sibirischer, Mandschurischer oder Nordchinesischer Tiger genannt.

2. Er ist der größte unter den Tigern

Witalij Ankow/Sputnik Witalij Ankow/Sputnik

Von den sechs existierenden Unterarten des Tigers ist der Amur-Tiger der größte und stärkste. Dieses gestreifte Raubtier wächst sein ganzes Leben lang, wird über zwei Meter lang und kann mehr als 250 kg wiegen. Der Sumatra-Tiger ist im Vergleich dazu recht klein: ein großes Männchen wiegt bis zu 140 kg.

3. Er ist gut angepasst an harte Winter

Witalij Ankow/Sputnik Witalij Ankow/Sputnik

Er ist der einzige Tiger, der bis zum Winter eine Fettschicht von 5-6 cm auf seinem Bauch aufbaut und das dickste Fell hat. Mit einem solchen Bestand hat er keine Angst vor strengen Frösten, futterarmen Wintern und Schneedecken.

4. Er kontrolliert ein Gebiet von der Größe einer Kleinstadt

Jurij Smitjuk/TASS Jurij Smitjuk/TASS

Der Tigerkönig benötigt ein königliches Revier! Der Amur-Tiger kontrolliert ein durchschnittliches Territorium von 100 Quadratkilometern. An einem Tag kann er bis zu 41 Kilometer zurücklegen, normalerweise läuft er aber zehn Kilometer. Die Spitzengeschwindigkeit des Tieres beträgt 72 km/h. Es kann 10 Meter weit und 5 Meter hoch springen, wird aber schnell — nach etwa 30 Sekunden — müde von einem solchen Tempo. Wenn ein Jagdsprung erfolglos ist, legt sich der Tiger lieber zur Ruhe, als seine Beute weiter zu jagen. Er greift keine Menschen an, ist aber sehr an dessen Bewegungen interessiert: Er kontrolliert sein Revier.

5. Er holt sich seine Nahrung nachts

Wjatscheslaw Prokofjew/TASS Wjatscheslaw Prokofjew/TASS

Er ist ein Allesfresser: Er kann sogar einen Bären fressen, aber er bevorzugt Hirsche, Wildschweine und Fische. Für eine vollständige Ernährung braucht er 50-70 Huftiere pro Jahr, und er kann 20-40 kg Fleisch auf einmal verschlingen — bei einer Tagesdosis von etwa 10 kg. Er jagt vorzugsweise abends, nachts und am frühen Morgen und ruht sich tagsüber aus.

6. Er ist staatlich geschützt

Witalij Ankow/Sputnik Witalij Ankow/Sputnik

Der Amur-Tiger wurde erstmals 1844 beschrieben. Im 19. Jahrhundert lebten etwa tausend Exemplare auf dem Territorium Russlands. In den 1930er Jahren waren es bereits weniger als dreißig. Im Jahr 1947 erließ die UdSSR ein Verbot der Jagd auf den Amur-Tiger. Das Tier wurde in das Rote Buch aufgenommen. Heute steht die illegale Jagd und Haltung von Arten, die auf der Roten Liste stehen, unter Strafe. Die Maßnahmen zum Schutz des seltenen Raubtiers haben zu einem Anstieg der Population beigetragen. Im Jahr 2022 wurden in Russland etwa 750 Amur-Tiger gezählt. Die höchste Populationsdichte gibt es im Nationalpark Land des Leoparden und im Reservat Kedrowaja Pad (Region Primorje).

7. Alles, was er weiß, hat er von seiner Mutter gelernt

Alexej Pawlischak/Sputnik Alexej Pawlischak/Sputnik

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Tigers in freier Wildbahn beträgt etwa 15-18 Jahre. Im Alter von vier Jahren kommt er in das Paarungsalter. Tigerjunge ernähren sich bis zu sechs Monate lang von der Milch ihrer Mutter, bleiben bis zum Alter von zwei Jahren in der Nähe ihrer Eltern und beginnen dann mit ihren ersten Jagdversuchen. Der Vater lebt ebenfalls in der Nähe, beteiligt sich aber nicht an der Aufzucht seines Nachwuchses.



