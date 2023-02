Russifizierung Ihres Namens: Wie würden Sie in Russland angesprochen werden?

Die gesamten modernen russischen Namen (das Onomastikon) kann in zwei große Gruppen unterteilt werden.

Bei der ersten handelt es sich um herkömmliche „Original“-Namen:

Einheimische slawische Namen: Владимир (Wladímir), Всеволод (Wsewolód), Вадим (Wadím), Добрыня (Dobrýnja), Святослав (Swjatosláw) und andere „-slaws“, die sich unter slawischen Völkern verbreitet haben;

Skandinavisch Namen, die auf Betreiben der altrussischen Dynastie der Rurikiden assimiliert wurden: Глеб (Gleb), Ольга (Ólga), Игорь (Ígor), Олег (Olég);

sowie Erfindungen aus der Sowjetzeit: Владлен (Wladén, Abkürzung von Wladimir Lenin), Ким (Kim, Abkürzung von Kommunistischeskij internazional molodjoschi), Марлен (Marlen, Abkürzung von Marksism/Leninism) Арлена (Arlena, Abkürzung von Armija Lenina), Октябрина (Oktjabína), Искра (Iskra, dt. Funke), Элем (Elém, Abkürzung von Engels, Lenin, Marks).

Die zweite Gruppe besteht aus internationalen Namen – jüdischen, griechischen und römischen Ursprungs. Weniger häufige Quellen für russische Namen waren östliche Sprachen – Türkisch, Persisch und Arabisch: Daria stammt aus dem Altpersischen, Ruslan vom türkischen Aslan (dt.: Löwe).

In Russland kamen die meisten Namen der zweiten Gruppe mit dem christlichen Glauben. Sie wurden im Menologion (einem kirchlichen Kalender zum Gedenken an christliche Heilige) verzeichnet. Bis zur Revolution von 1917 waren die heiligen Bücher die Hauptquelle für Namen, da die Benennung von Neugeborenen nach religiösen Traditionen erfolgte. Die Heiligen, die vor dem Großen Schisma der Kirche heiliggesprochen wurden, bildeten die Grundlage der internationalen Namen.

Nach der Revolution und der Beendigung der Tradition, den Kindern Heiligennamen zu vergeben, kamen auch einige westeuropäische Namen nach Russland, die direkt entlehnt wurden (Albert, Robert aus dem Deutschen, Angela, John aus dem Englischen, Jaurès aus dem Französischen).

Während Александр (Alexander), Артур (Artúr), Виктор (Viktor), Марк (Mark), Николай (Nikoláj), Петр (Pjótr), Анна (Ánna), Мария (Maríja), Елизавета (Jelisawéta)oder Наталья (Natálja)in verschiedenen Ländern sehr ähnlich klingen, sehen andere alte Namen je nach den sprachlichen Traditionen der Völker unterschiedlich aus.

Wie klingen die russischen Entsprechungen beliebter männlicher Namen?

Der britische oder amerikanische John, Ian oder Sean, der spanische Juan, der italienische Giovanni, der serbische Jovan, der deutsche Johann oder Hans, der polnische Jan, der ungarische Janos würden auf Russisch Иван (Iwán) heißen. Die Verkleinerungsform ist Ваня (Wánja). Der aus dem Hebräischen stammende Name יהוחנן (Yěhōḥānān) ist in der russischen Kultur weit verbreitet und sprichwörtlich geworden.

Ein Engländer oder Amerikaner Eugene, ein Spanier oder Italiener Eugenio, ein Franzose Eugène, ein Deutscher Eugen würden in Russland mit Евгений (Jewgénij) oder in Koseform mit Женя (Schénja) angesprochen. Die russische Version dieses Namens griechischen Ursprungs wurde von Alexander Puschkin mit seinem Roman Eugen Oneginunsterblich gemacht.

Der englische oder amerikanische Michael, der französische Michel, der ungarische Mihály, der spanische oder portugiesische Miguel, der italienische Michele, der deutsche Michael, der finnische Mika hieße in Russland Михаил (Michaíl) oder Миша (Míscha). Im Jahr 2008 war Michaíl der siebtbeliebteste Name in Russland und Michael der zweitbeliebteste Name in den USA.

Der englische oder amerikanische Stephen, der bulgarische Stepan, der ungarische Istvan, der spanische Esteban, der italienische Stefano, der französische Etienne, der deutsche Stephan, der kroatische Stipe würden auf Russisch wie Степан (Stepán) oder Степа (Stjópa) klingen. Der Held von Leo Tolstois Roman Anna Karenina, Stepan Oblonskij, wurde auf englische Art und Weise Stiva genannt.

Der Engländer oder Amerikaner James oder Jacob, der Ire Seamus, der Ungar Jákob, der Spanier Santiago, Jaime oder Diego, der Italiener Giaccomo, der Franzose Jacques, der Deutsche Jakob, der Portugiese Yago ist auf Russisch Яков (Jákow) oder Яша (Jáscha). Der Name geht auf den biblischen Jakob zurück. In der russischen Tradition wird der englische König James I. als Jakow bezeichnet. James Bond hingegen wurde nicht „angepasst“.

Der englische oder amerikanische George, der ungarische György, der italienische Giorgio, der spanische Jorge, der deutsche Jürgen, der polnische Jerzy, der serbische Đorđe, Djura oder Djuradj, der slowenische Juri, der kroatische Juraj, der mazedonische Gorgi würde in Russland Георгий (Geórgij) oder Гоша (Góscha) heißen. Es gibt im Russischen auch zwei andere Ableitungen dieses Namens griechischen Ursprungs: Юрий (Júrij) und Егор (Jegór).

Ein Engländer oder ein Amerikaner Theodore, ein Bulgare oder ein Serbe Todor, ein Spanier Theodoro oder ein Franzose Théodore werden auf Russisch Федор (Fjódor) oder Федя (Fédja)genannt. Dieser Name griechischen Ursprungs hatte im vorrevolutionären Russland die Form Феодор (Feódor) und war einer der beliebtesten Vornamen: Es gab viele Gedenktage für die Heiligen mit diesem Namen im Menologion. Der russische Name Богдан (Bogdán)sowie der bulgarische und serbische Божидар (Boschidár) stehen in ihrer Bedeutung dem Namen Fjódor nahe: Sie sind eine Ableitung des griechischen Θεόδωρος, was Geschenk Gottes bedeutet.

Der englische, amerikanische oder deutsche Simon, der bulgarische oder serbische Simeon, der spanische Jimeno, der französische Siméon klingt im Russischen wie Семен (Semjón).

Heiliger Ilja Muromets, die Ikone aus dem 19. Jahrhundert. Public domain Public domain

Der englische oder amerikanische Elijah, der französische, spanische, schwedische oder deutsche Elias wird in Russland zu Илья (Iljá). Einige russische Gelehrte glauben, dass der Prototyp des berühmtesten russischen Iljá – der epische Held Iljá Múromez (d.h. Ilja aus der Stadt Murom) – der ehrwürdige Ilja Petscherski war, der im 12. Jahrhundert lebte. Er gilt als Schutzpatron der russischen Grenzsoldaten und Raketenschützen.

Ein englischer, amerikanischer, deutscher oder französischer Paul, ein spanischer Pablo oder ein italienischer Paolo wird in der russischen Tradition zu Павел (Páwel) oder Пáша (Pascha). Das weibliches Gegenstück zu diesem Namen lateinischen Ursprungs könnte Полина (Polína) sein, eine Adaption des französischen Namens Pauline.

