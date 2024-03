33 kuriose Fakten über die 33 Buchstaben des russischen Alphabets (TEIL 2)

O bis Ja. Den ersten Teil können Sie Im zweiten Teil des Textes erzählen wir Ihnen Fakten über die Buchstabenbis. Den ersten Teil können Sie hier lesen.

О (O)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Dies ist der am häufigsten verwendete Buchstabe in der russischen Sprache. Gleichzeitig sprechen die Russen ihn in betonungslosen Silben oft nicht als O, sondern fast als A (im Internationalen Phonetischen Alphabet wird dieser Laut als ɐ bezeichnet). Moskowiter werden in den russischen Regionen oft belächelt, weil sie den Namen ihrer Stadt zu Maaaaaskwa ausdehnen. Russen sprechen auch den Namen des ehemaligen US-Präsidenten Obama als Abáma aus und verwirren damit Amerikaner, die nicht wissen, wovon die Rede ist. Aber in den Dörfern des russischen Nordens erinnert die Aussprache an einige englische Dialekte, bei denen das O immer wie ein O ausgesprochen wird, was für Stadtmenschen sehr ungewöhnlich klingt.

П (P)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Sie kennen bestimmt die Zahl π, und tatsächlich ist der Buchstabe П (P) im Russischen aus dem griechischen Buchstaben Π, π (Pi) entstanden. Im Russischen heißt er jedoch nicht Pi, sondern Pe. Aber seien Sie vorsichtig, in der Schreibschrift wird das kleine П oft wie das deutsche n geschrieben.

P (R)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Dieser Buchstabe verwirrt Ausländer oft. Schließlich sieht er aus wie ein lateinisches P, wird jedoch als R gelesen. Aber das kann man sich leicht merken – die Wörter Россия (Russland), русский (russisch) und рубль (Rubel, ₽) beginnen alle mit diesem Buchstaben! Im Altertum wurde dieser Buchstabe рьци (rýzi) oder рцы (rzy) genannt und bedeutete sprechen.

С (S)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Einst gab es den Buchstaben S auch im Russischen und er existiert heute noch in einigen kyrillischen Alphabeten (z.B. im Mazedonischen). Beide Buchstaben gehen auf das griechische Σ, σ (Sigma) zurück. In kirchlichen Texten des Byzantinischen Reichs wurde dagegen das lunare Sigma (Ϲ, ϲ) verwendet. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts führte Peter der Große die Zivilschrift ein und das S, das oft stimmlos ausgesprochen wurde, verschmolz mit dem stimmhaften З. Gleichzeitig blieb das С in dieser Form erhalten. Es wird angenommen, dass es die Form des kleinen griechischen Sigmas, das am Wortende verwendet wird (ς) annahm, wobei der Einfachheit halber das „Schwänzchen“ entfernt wurde. C ist ein wichtiger Buchstabe, denn er bedeutet слово (slówo, dt.: Wort). В начале было Слово (W natschálje býlo Slówo, dt.: Am Anfang war das Wort), heißt es in der ersten Zeile der Bibel.

T (T)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Das T stammt vom griechischen Τ, τ (Tau), daher unterscheidet sich die Schreibweise beim Kleinbuchstaben vom lateinischen t. Seien Sie vorsichtig – in der Schreibschrift sieht das kleine T eher wie das deutsche m aus! Es ist einer der wenigen Buchstaben der russischen Sprache, die manchmal überhaupt nicht ausgesprochen werden, zum Beispiel in den Buchstabenkombinationen стн (stn) und стск (stsk), wie in den Wörtern лестница (lésniza, dt.: Treppe) oder счастливо (stschaslíwo, dt.: glücklich).

У (U)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Der Buchstabe У ist unter den russischen Vokalen in seiner Aussprache wohl der unveränderlichste, egal ob er betont und nicht betont wird – er wird immer nahezu gleich ausgesprochen. Wie einige andere Buchstaben des Russischen wurde er nicht aus dem Griechischen entlehnt, sondern stammt von dem altslawischen Buchstaben Ꙋ, ꙋ (Uk). Im Rahmen der Rechtschreibreform unter Peter dem Großen erhielt er seine heutige Form. Wie auch andere Buchstaben wird das У als Interjektion verwendet: У, как холодно! (Uh, kak chólodno, dt.: Oh, wie kalt es ist). Es kann auch Erstaunen oder Bewunderung ausdrücken.

Ф (F)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Wenn Sie Ihre Unzufriedenheit ausdrücken wollen, sprechen Sie einfach diesen Buchstaben aus! Im Russischen heißt das фыркать (fýrkatj, dt.: fauchen). Man sagt фу (fu), um auszudrücken, wenn etwas eklig ist. Der Buchstabe stammt vom griechischen Φ, φ (Phi) und ist fast nur in Lehnwörtern zu finden.

Х (Ch)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Im Russischen ist dieser Buchstabe verantwortlich für das Lachen хихихи (chichichi, dt.: hihihi) und и ахаха (achacha, dt.: hahaha) sowie für ein obszönes Wort, das wir hier nicht erwähnen können, sowie für eine sehr große Zahl von Ableitungen davon. Der Laut entspricht dem deutsch Ch im Wort acht, selbst wenn er in der deutschen Variante des Wortes als K ausgesprochen wird, wie z.B. in христиане (christjánje, dt.: Christen).

Ц (Z)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Dieser Buchstabe entspricht dem deutschen Laut Z und findet sich daher in Fremdwörtern, in denen im Original ein C oder Z vorkommt, z.B. Caesar oder Pizza. Außerdem wird Ц als Interjektion verwendet, und zwar als eine sehr ausdrucksstarke. So können Sie Zzzzzz sagen, um Ihren Nachbarn im Theater zum Schweigen zu bringen. Oder wenn Ihr Chef Ihnen sagt, dass Sie einen Bericht noch einmal überarbeiten müssen. Wenn eine Frau mit ihren Absatzschuhen klappert, wird dies im Russischen als цокнуть (zóknutj) bezeichnet.

Ч (Tsch)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Im Altslawischen wurde dieser Buchstabe черь (dt.: Wurm) genannt. Er entstand aus dem kyrillischen Zeichen Ϟ (Koppa), das aus dem altgriechischen Zahlensystem stammt und die Zahl 90 bedeutet. Daher hat das russische Ч auch einen „schüsselförmigen“ Schriftzug, allerdings nicht vertikal, sondern horizontal. In Kombinationen mit anderen Buchstaben versucht das Ч sich oft zurückzuhalten. So spricht man das Wort что (dt.: was) nicht etwa tschto, sondern schto aus und das Wort конечно (dt.: natürlich) nicht konetschno sondern koneschno. In der altmoskowitischen Aussprache gibt es viele weitere Beispiele für diese Metamorphose, z.B. булочная (dt.: Bäckerei): Hier ist die Aussprache búloschnaja statt búlotschnaja.

Ш (Sch)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Der schnurrendste der Zischlaute der russischen Sprache. Und der am schwersten zu erkennende in der Schreibschrift. (Das Wort Chinchilla wird im Russischen zum Beispiel so geschrieben). Höchstwahrscheinlich ist er dem hebräischen Buchstaben ש (Schin) entlehnt worden. Offiziell heißt der Buchstabe übrigens Ша (Scha) und wir als Interjektion (häufiger im Süden) verwendet, um jemanden zu bitten, umgehend den Mund zu halten....

Щ (Schtsch)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Der schrecklichste und monströseste Buchstabe, der in der deutschen Transkription noch monströser ist – aus einem Buchstaben werden sieben! Armer Chruschtschow! In vielen slawischen Sprachen gibt es jedoch die Laute Sch+T oder Sch+Tsch, für die dieser Buchstabe steht. Sie können auch Ща! (Schtscha) sagen, wenn Sie aufgefordert werden, irgendwo hinzugehen und ausdrücken wollen, dass Sie verstehen, das Eile geboten ist, Sie aber noch nicht bereit sind. Der Ausdruck ist eine verkürzte Form des Wortes сейчас (sejtschás, dt.: jetzt, gleich).

Ъ (Härtezeichen)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Dieser Buchstabe wird nicht ausgesprochen, er wird als Härtezeichen bezeichnet und hat eine rein technische Funktion als Trennzeichen, wenn die Vorsilbe eines Wortes auf einen Konsonanten und der Stamm auf einen Vokal endet. Zum Beispiel: объявление (ob“jawlenije, dt.: Ankündigung). In der deutschen Transkription wird dieser Buchstabe als " dargestellt. Vor der Revolution von 1917 war er jedoch sehr viel gebräuchlicher. Er wurde Еръ (Jer) genannt und stand oft am Ende eines Wortes nach einem Konsonanten, um das männliche Geschlecht anzuzeigen. Er war oft auf Ladenschildern zu sehen, z.B. СмирновЪ (Smirnoff). Heutzutage verwendet die Zeitung Коммерсантъ (Kommersant) noch diese Schreibweise.

Ы (Y oder Uj)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Der am schwierigsten auszusprechende Buchstabe für Ausländer. Es gibt keine Wörter in der russischen Sprache, die mit Ыbeginnen (außer Toponyme in Republiken, in denen eine andere Sprache gesprochen wird. In Jakutien gibt es zum Beispiel den Fluss Ыгыатта (Ygyatta). Das Ы gilt auch als der lustigste Buchstabe des russischen Alphabets. Erstens ist die Операция Ы (Operation Y) eine kultige sowjetische Filmkomödie. Und zweitens wird im russischsprachigen Internet mit Ыыыыы so etwas wie Lachen ausgedrückt und ist die russische Version von LOL. Es wird bei einen nicht ganz so intellektuellen Witz oder einem dummen Meme verwendet. Versuchen Sie, Ihren Unterkiefer nach vorne zu schieben und ein langgezogenes Uuuuuu auszusprechen und Sie werden den richtigen Laut von sich geben!

Ь (Weichheitszeichen)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Das Weichheitszeichenkann als einzelner Buchstabe genauso nicht ausgesprochen werden wie das Härtezeichen. In der deutschen Transkription wird dieser Buchstabe als " oder j dargestellt. Es verfügt über viele sprachtechnischer Funktionen. So wird es z.B. benötigt, um Vokale und Konsonanten zu trennen: семя (semja, dt.: Samen), aber семья (sem’ja, dt.: Familie) werden nicht nur unterschiedlich gelesen, sondern bedeuten auch unterschiedliche Dinge. Außerdem zeigt das Weichheitszeichen an, das der Konsonanten am Ende eines Wortes weicher ausgesprochen werden muss, vergleichen Sie сет (set, dt.: Set) und сеть (setj, dt.: Netz). Und ein Ь am Ende eines Verbs weist auf dessen Infinitivform hin. Die meisten Fehler begehen nicht nur Ausländer, sondern auch Russen selbst, wenn sie die ungebeugte Form mit der gebeugten Form von Verben verwechseln, die auf -ся enden.

Э (E)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Über das Э haben wir bereits im Abschnitt über das E gesprochen. Früher gab es zwei spiegelverkehrte Buchstaben, aber unter Peter dem Großen blieb nur noch das E übrig. Der Buchstabe Э wird am häufigsten in Lehnwörtern verwendet, wie z.B. поэт (poet, dt.: Dichter), сэр (ser, dt.: Sir), aber auch in Pronomen wie этот (etot, dt.: dieser) oder in lautmalenden Wörtern wie эх (ech) oder эгегей (egegej).

Ю (Ju)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Dieser Buchstabe entstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus einer Verbindung von drei Lauten – І + ОU. Er wird eher selten verwendet, oft in Lehnwörtern und Namen, z.B. Юпитер (Jupiter). Er findet sich in Wortendungen bei Verben in der ersten Person Präsens, wie z.B. Я люблю тебя (Ja ljubljú tebjá, dt.: Ich liebe dich) oder in der weiblichen Form von Adjektiven im Akkusativ, wie z.B. Я читаю новуюкнигу (Ja tschitáju nówuju knígu, dt.: Ich lese ein neues Buch) sowie bei männlichen Substantiven im Dativ, wie z.B. князю(knjásju, dt.: dem Fürsten). Es gibt jedoch viele Ausnahmeregelungen für das für Ю und nicht alle Buchstaben können mit ihm kombiniert werden.

Я (Ja)

Alexandra Koroljowa Alexandra Koroljowa

Dies ist der letzte Buchstabe des Alphabets und gleichzeitig ein Personalpronomen (erste Person Singular). Dieser Buchstabe ist ein Spiegelbild des lateinischen R. Daher verwirrt er oft sowohl Ausländer als auch russische Kinder, die gerade erst schreiben lernen (für sie ist es oft einfacher, ein R zu schreiben). Früher sah der Buchstabe wie Ꙗ aus (und wird immer noch als Ja gelesen), aber unter Peter dem Großen wurde er zu einem einzigen Buchstaben zusammengefasst. Wenn er nicht am Anfang eines Wortes oder vor einem Vokal steht, wird er als A gelesen, wobei der davor stehende Konsonant weicher gesprochen wird.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.