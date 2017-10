Geschichte Tag für Tag: 30. September

2015: Russische Streitkräfte kämpfen in Syrien

Am 30. September 2015 bestätigte der russische Föderationsrat einstimmig die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin, russische Lufttruppen in Syrien zum Kampf gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat" einzusetzen. Noch am selben Tag flogen russische Kampfjets Angriffe auf IS-Stellungen.

1917: Legendärer Regisseur erblickt Licht der Welt

In Jaroslawl wird Jurij Ljubimow geboren. Ljubimow wird 1964 mit dem von ihm gegründeten Moskauer Taganka-Theaterberühmt. Seine Schauspieler erfüllten die russische Avantgarde der 20er Jahre mit frischem Geist.

In den 80ern wurden einige seiner Stücke verboten, am Ende verlor er gar die sowjetische Staatsbürgerschaft. Erst 1988 durfte er in seine Heimat zurückkehren.

Am 5. Oktober 2014 starb er in Moskau – wenige Tage nach seinem 97. Geburtstag.

1891: Arktisforscher geboren

Am 30. September 1891 wurde Otto Juljewitsch Schmidt im heute weißrussischen Mogiljow geboren. Sein Vater war ein Nachkomme deutscher Siedler in Kurland, seine Mutter war Lettin. Otto studierte später Mathematik und wurde ein bedeutender sowjetischer Mathematiker, Geophysiker, Arktisforscher und Politiker.

Zunächst war er Privatdozent der Mathematik, bis er nach der Oktoberrevolution eine Reihe hochrangiger politischer Ämter übernahm. In den Folgejahren wurde er Professor der Geophysik an der Lomonossow-Universität in Moskau. Bekanntheit erlangte er allerdings durch seine Forschungen über die Arktis. 1929 und 1930 leitete er die Sedow-Expeditionen in die Arktis und begann die Kartographierung der Region. Er starb 1956 in Moskau.