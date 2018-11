Die zehn berühmtesten Russen aller Zeiten

Die folgenden Personen kennen Sie auch, selbst wenn Sie nicht in Russland aufgewachsen sind.

1. Wladimir Putin

Alexej Nikolski/Sputnik Alexej Nikolski/Sputnik

Dies ist wohl der bekannteste Russe und sein Name ist längst zu einer weltberühmten Marke geworden. Als Naturliebhaber, Haustierliebhaber, Judomeister, Eishockeyspieler, ehemaliger Geheimdienstler und Performer ist er auch Russlands berühmtester Präsident, dessen selbstbewusstes Auftreten, grenzenlose Macht und starkes Charisma ihn zu einem Rockstar der internationalen Politik gemacht haben.

Er landete etwa ein Dutzend Mal auf dem Times Cover und dominierte die Schlagzeilen der einflussreichsten Publikationen seit Jahren. Seine kolossale Persönlichkeit diente als Inspiration für Songwriter, Filmemacher, Modedesigner, Spirituosenhersteller und noch viele mehr.

2. Michail Gorbatschow

Boris Kavashkin/Russian Look Boris Kavashkin/Russian Look

Dieser Mann hat die Sowjetunion und den Kalten Krieg beendet. Obwohl die Nummer eins aus dieser Liste die Auflösung der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts“ bezeichnet hat, wird Gorbatschow immer noch als Held in allen Teilen der Welt gefeiert.

Gorbatschow zog die sowjetischen Truppen aus Afghanistan zurück, schlug einen Plan zur Säuberung Europas von Atomwaffen vor, gab die Kontrolle über den Ostblock auf und ermöglichte die Wiedervereinigung Deutschlands.

Es sollte niemanden überraschen, dass Gorbatschow 1990 schließlich den Friedensnobelpreis erhielt. Dafür, dass er den Kalten Krieg, einen Konflikt, der die internationale Politik fast ein Jahrhundert lang geprägte praktisch im Alleingang beendete.

3. Juri Gagarin

Sputnik Sputnik

Das weltberühmte Bild eines gut aussehenden jungen Mannes im Raumanzug wurde zu einem ewigen Symbol für die bahnbrechende Weltraumforschung - ein Denkmal für menschlichen Erfindungsreichtum und Furchtlosigkeit. Als erster Mann, der in den Weltraum reiste, verbreitete sich Gagarins Ruhm wie ein Lauffeuer und machte ihn zu einer internationalen Berühmtheit.

4. Leo Tolstoi

Sergey Prokudin-Gorsky/TASS Sergey Prokudin-Gorsky/TASS

Er hat so detailreich über die menschlichen Gefühle und den menschlichen Sinn geschrieben, wie es kein anderer Schriftsteller zuvor versucht hatte. Tolstoi ist der herausragendste und wohl am meisten exportierte Schriftsteller in der Geschichte der russischen Literatur. Sein epischer Roman Krieg und Frieden wird von vielen als eines der größten Bücher gesehen, das je geschrieben wurde und als eines der anerkanntesten Literaturwerke überhaupt.

Obwohl dieses Meisterwerk die Menschen immer wieder zu neuen Interpretationen leitet, mit der BBC-Serie wurde der jüngste Versuch gewagt, den Roman neu zu erfinden. Tolstoi schätzte jedoch seine anderen Werke noch um vieles mehr. Tolstois Werke sind der ultimative Leitfaden für ein gutes Leben, das für diese Zeit relevant ist. Diese und andere Errungenschaften haben Tolstoi zu einem der bekanntesten Russen auf der Erde gemacht.

5. Pjotr Tschaikowski

Getty Images Getty Images

Dieser Mann ist der berühmteste russische Komponist der klassischen Musik. Obwohl sein Kompositionsstil von den anerkannten Regeln der westlichen Klassik abweicht, hat Tschaikowski über die Grenzen des Russischen Reiches hinaus Ruhm erlangt, der sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika dirigierte.

Selbst Menschen, die mit klassischer Musik nicht vertraut sind, würden seine berühmtesten Werke erkennen - Schwanensee und der Nussknacker, Letzteres ein äußerst beliebtes Ballett, das zusammen mit dem Weihnachtsmann zu einem unverzichtbaren Symbol für Weihnachten wurde.

6. Maja Plissezkaja

Getty Images Getty Images

Plissezkaja ist eine internationale Ballettsensation, die eigentlich unmöglich erschien: Eine jüdische Tänzerin, die in einer Zeit starker antizionistischer Gefühle lebte, eroberte in Windeseile die Bolschoi-Bühne, wurde aber von ihrer ersten großen internationalen Tournee ausgeschlossen. Da die sowjetische Regierung vermutete, dass sie anfällig für eine Flucht aus der Sowjetunion war. Es bedurfte einer persönlichen Intervention des sowjetischen Führers Nikita Chruschtschow, der für Plissezkaja mit einem Dekret bürgte, das es ihr erlaubte, an der internationalen Tournee teilzunehmen.

Durch ihre äußerst erfolgreichen Auftritte in New York eroberte Plissezkaja sofort die internationalen Bühnen.

7. Alexander Owetschkin

Dave Sandford/NHLI/Getty Images Dave Sandford/NHLI/Getty Images

Sie nennen ihn die Große Acht und er ist wohl der berühmteste Eishockeyspieler der Welt. Owetschkin, der die Washington Capitals aus der nordamerikanischen Eishockeyliga als Kapitän anführt, wurde dreimal in den Jahren 2008, 2009 und 2013, zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt.

Seinen größten Erfolg feierte er jedoch 2018. Am siebten Juni dieses Jahres triumphierte Owetschkin im Stanley-Cup-Finale über die Vegas Golden Nights, was zu einem virtuellen Chaos in den USA führte.

8. Roman Abramowitsch

Anton Novodereschkin/TASS Anton Novodereschkin/TASS

Abramowitsch ist einer der bekanntesten Wirtschaftstycoons der Welt. Seinen internationalen Ruhm steigerte er mit jedem Schritt seiner Kariere. Sei es durch den Kauf des Chelsea Football Club, die Verwandlung von drei Stadthäusern in eine einzige Villa oder durch das Andocken seiner Superjacht - ausgestattet mit Swimmingpools und einem Raketenabwehrsystem - an verschiedene europäische Resorts.

9. Alexander Solschenizyn

Wladimir Sinin/TASS Wladimir Sinin/TASS

Solschenizyn's ganzes Leben beinhaltete etliche Schwierigkeiten, doch er wurde zu einem Symbol seiner Zeit. Solschenizyn erhielt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller1970 den Literaturnobelpreis. Er war ein leidenschaftlicher Kritiker des sowjetischen politischen Systems und konnte an der Zeremonie nicht teilnehmen, weil er befürchtete, dass die sowjetische Regierung ihn nicht zurück ins Land lassen würde. Seine größten Sorgen traten ein, als er 1974 seiner sowjetischen Staatsbürgerschaft beraubt und gewaltsam aus der Sowjetunion nach Westdeutschland abgeschoben wurde - erst dann nahm er den Preis entgegen, der seit vier Jahren auf ihn wartete.

10. Josef Stalin

AP AP

Der allmächtige und blutrünstige Tyrann der Sowjetunion ist als Führer des Landes bekannt, der Europa vom Faschismus befreite und die internationale Ordnung völlig neu formierte. Die das Leben für fast jedes Land der Welt nachhaltig prägte. So verheerend seine Politik auch für Millionen von Menschen war, so bleibt er doch eine der umstrittensten Gestalten im modernen russischen Bewusstsein - mit einigen, die ihn für seine Verbrechen verunglimpfen, während andere ihn für seine eiserne Führung und seinen Sieg im Krieg loben. Unabhängig von Ihrer Position haben die meisten Menschen in Russland und im Ausland eine starke Meinung über Stalins Rolle in der Geschichte der Menschheit.

