Putin in elf Videos: Der russische Präsident in (fast) allen Lebenslagen

Zeit für die Schönen Künste und Katharina die Große: Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner jüngsten Österreichreise am 5. Juni im Kunsthistorischen Museum in Wien.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist Staatsmann. Die meisten Bilder zeigen ihn mit ernstem Pokerface, wie das für Politiker - und erst recht ehemalige Geheimdienstmitarbeiter - typisch ist. Russia Beyond zeigt Ihnen Putin in diesen elf Videos von seinen unbekannten Seiten.

1 Vom kleinen Wowa zum respektablen Präsidenten: Putins Weg an die russische Staatsspitze

Von der Kommunalka in Leningrad in den Kreml zu Moskau: die wichtigsten Orte seines Lebens. Schaut Euch an, wo seine Karriere begann, wo er lebte und arbeitete.

2 Putins Fremdsprachenkenntnisse in der Praxis

Erinnern Sie sich noch an Wladimir Putins Rede auf Deutsch 2001 im Bundestag? Hier ist ein Auszug zur Erinnerung - und zwei weitere Beweise für das Sprachtalent des russischen Präsidenten:

3 Putin im Wandel der Zeit

Wie sich der russische Präsident mit den Jahren veränderte, zeigt dieses Video:

4 Auch ein Präsident braucht mal Urlaub

Sommer, Sibirien, Taiga: Der russische Präsident Putin mit Verteidigungschef Sergej Schoigu im Kurzurlaub.

5 Putins Schutzengel

Putins Sicherheit liegt oft in den Händen dieser starken Männer, die ihm auch noch als wohl einzige noch befehlen können. Wenn es denn der Sicherheit dient...

6 Alljährliche Eistaufe: Putin beim kältesten Feiertag Russlands

Schnell reingehen, bekreuzigen und untertauchen! Auch der russische Präsident Wladimir Putin traute sich zum jährlichen Eisbaden zum orthodoxen Feiertag der Taufe des Herrn am 19. Januar. Er tauchte im Seligersee im Twerer Gebiet ins Eiswasser.

7 Noch 100 Tage bis zur FIFA-WM 2018

Voller Vorfreude! Russlands Präsident Wladimir Putin und FIFA-Präsident Gianni Infantino kickten schonmal im Kreml!

(Spoiler: Bälle 91 bis 100)

8 Hände schütteln mit Trump und den G20

Impressionen vom G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Hände schütteln, lächeln, Hände schütteln,... Und dann treffen SIE sich: Russlands Präsident Putin und sein US-Amtskollege Trump.

9 Tierfreund Putin

Wladimir Putin ist nicht nur Russlands Präsident, sondern auch ein großer Tierfreund. Hier sehen Sie, wie gut er sich mit Delfinen, Hunden, Pferden und vielen mehr versteht.

10 Auf den Hund gekommen

... ist Putin schon lange!

11 Putins Jüngster

Mitte Oktober 2017, kurz nach seinem 65. Geburtstag, bekam Wladimir Putin bei einem Treffen Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Sotschi von seinem turkmenischem Amtskollegen Gurbanguly Berdimuhamedow einen kleinen Hundewelpen geschenkt; "Wernyj" heißt der Kleine, das heißt "treu".

