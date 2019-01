Russia Beyond

Am 27. Januar wurde zum 75. Mal das Ende der Belagerung Leningrads gefeiert. Die Stadt war 872 Tage lang von Wehrmachtstruppen umzingelt: Kontakte zur Außenwelt unmöglich, Versorgung unterbrochen – die Menschen in Leningrad sollten zu Tode gehungert werden. Das Archivvideo berichtet davon, was die Bewohner gesehen und erlebt haben.