Happy Birthday Mr. President: 20 seltene Fotos von Boris Jelzin

Am heutigen 1. Februar wäre der erste russische Präsident, Boris Jelzin, 88 Jahre alt geworden. Er ging als eine polarisierende Führungspersönlichkeit in die Geschichte ein und spielte eine kontroverse Rolle bei der Gestaltung des neuen Russlands.

1. Boris Jelzin, noch als Erster Sekretär des Parteikomitees von Moskau der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, während des Besuchs von Fidel Castro in der Sowjetunion im Jahr 1986.

Sergey Guneev/Sputnik Sergey Guneev/Sputnik

2. Jelzin bereitet sich auf ein Interview mit französischen Journalisten am 3. September 1990 in Paris vor.

Getty Images Getty Images

3. Jelzin in New York während eines offiziellen Besuchs in den USA im Juni 1991.

Getty Images Getty Images

4. Ein Besuch in der Republik Jakutien.

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

5. Im Hotel Crillon während eines offiziellen Besuchs in Frankreich.

Getty Images Getty Images

6. Jelzins Begeisterung für Tennis war weitbekannt.

Dmitryi Donskoy/Sputnik Dmitryi Donskoy/Sputnik

7. Präsident George Bush schenkt seinem russischen Amtskollegen ein Paar Cowboystiefel zum Geburtstag am 1. Februar 1992.

Getty Images Getty Images

8. Jelzin nach der Jagd mit dem kanadischen Premierminister Brian Mulroney während seines Besuchs in Russland 1993.

Dmitryi Donskoy/Sputnik Dmitryi Donskoy/Sputnik

9. In der Nationaltracht während des Yjach-Tujmaady-Festes, des jakutischen Neujahrs.

Dmitryi Donskoy/Sputnik Dmitryi Donskoy/Sputnik

10. Boris Jelzin schenkt der britischen Königin Elizabeth II. während ihres einzigen Russlandbesuchs im Jahr 1994 einen traditionellen russischen “Teekessel”, den Samowar.

Getty Images Getty Images

11. Jelzin tanzt, während Bill Clinton in der Residenz des russischen Präsidenten in der Region Moskau Saxophon spielt.

Getty Images Getty Images

12. Schon seit seiner Schulzeit war der erste russische Präsident ein begeisterter Volleyballspieler.

Getty Images Getty Images

13. Am Tschatygai-See in der Republik Tuwa.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

14. Am Tschatygai-See in der Republik Tuwa.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

15. Der Präsident hält das von den Tula-Eisengießern geschmiedete Schwert des Sieges anlässlich des 50. Jahrestages des Sieges über Nazideutschland.

Dmitry Donskoy/Sputnik Dmitry Donskoy/Sputnik

16. Jelzin mit dem französischen Präsidenten Jacque Chirac im Jahr 1995 in Rambouillet bei Paris.

Getty Images Getty Images

17. Jelzin nach einer schweren Herzoperation im November 1996.

Getty Images Getty Images

18. Der russische Präsident mit seiner Frau Naina und seiner Enkelin Mascha im Jahr 1996.

Dmitry Donskoy/Sputnik Dmitry Donskoy/Sputnik

19. Der russische Präsident auf einer Holzschaukel in einem Museum für Volkskunst während einer Dienstreise nach Archangelsk.

Dmitry Donskoy/Sputnik Dmitry Donskoy/Sputnik

20. Wladimir Putin und Boris Jelzin vor der Amtseinführung Putins als Präsident Russlands am 7. Mai

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

