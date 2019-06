20 Archivbilder des vorrevolutionären Sankt Petersburg

Das Erscheinen der Kodak-Kamera löste zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Boom in der Amateurfotografie im Zarenrussland aus.

Die Archivbilder zeigen faszinierende Paläste des russischen Reiches und ihrer Innenräume sowie den Alltag: Szenen vom Lande, Spaziergänge durch Parks, Bootstouren im Finnischen Meerbusen und so weiter. Fotos wurden als Postkarten verwendet und sorgfältig in Familienarchiven aufbewahrt. Dank dieser Tatsache ist eine große Anzahl historischer Fotos in den Archiven der Museen erhalten. Hier sind einige erstaunliche Bilder des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Staatlichen Russischen Museums in St. Petersburg.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Kinder in einem Boot am Finnischen Meerbusen, 1906.

Karl Bulla / Staatliches Russisches Museum Karl Bulla / Staatliches Russisches Museum

Das Dorf Tjarlewo bei Petersburg. Einweihung der Verklärungskirche zum 300. Jahrestag des Hauses Romanow, 1914.

Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum

Gatschina. Blick auf den Palast aus dem Park, 1900er Jahre.

Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum

Der Prioratspalast in Gatschina, 1900er Jahre.

Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum

Der chinesische Palast in der Zarenresidenz Oranienbaum, 1900er Jahre.

Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum

Der griechische Saal im Großen Palast von Pawlowsk, 1900er Jahre.

Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum Alexander Jerschemski / Staatliches Russisches Museum

Das Bernsteinzimmer im Katharinenpalast von Zarskoje Selo, 1900. „Das achte Weltwunder“ verschwand geheimnisvoll, nachdem das Zimmer während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis geplündert worden war. In den 2000er Jahren wurde es restauriert.

Alfred Lawrence / Staatliches Russisches Museum Alfred Lawrence / Staatliches Russisches Museum

Der Große Palast in Peterhof, 1860.

Karl Schultz / Staatliches Russisches Museum Karl Schultz / Staatliches Russisches Museum

Der Löwen-Kaskadenbrunnen im unteren Park von Peterhof, 1876.

L.Gorodezkij / Staatliches Russisches Museum L.Gorodezkij / Staatliches Russisches Museum

Der Wladimir-Palast des russischen Staatsmannes Wiktor Kotschubei in Zarskoje Selo, 1914.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Die Große Chinesische Brücke im Alexanderpark von Zarskoje Selo, 1900.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Die Marine-Kathedrale von Kronstadt unmittelbar nach ihrer Errichtung, 1910er Jahre.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Der Künstler Ilja Repin mit seiner Familie auf seinem Anwesen „Penates“ in Kuokkala (heute Repino) in der Nähe von Petersburg, 1900.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Die Stadt Nowaja Ladoga in der Nähe von Petersburg, 1900. Postkarte

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Schloss Oranienbaum, 1908.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Die Datscha „Snamenka“ des Großherzogs Nikolai N. Romanow unweit von Peterhof, 1870-1880.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Das Landgut „Sergiewka“ in Peterhof, 1911.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Der Bahnhof in Strelna bei St. Petersburg war einer der ersten in Russland, 1908.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Die Cameron-Galerie im Katharinenpark von Zarskoje Selo, 1900.

Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum Unbekannter Fotograf / Staatliches Russisches Museum

Das Orlow-Tor im Katharinenpark von Zarskoje Selo, 1900.

Die Ausstellung „Das Gouvernement St. Petersburg auf Fotografien der 1860-1910er Jahre aus der Sammlung des Russischen Museums“ läuft vom 30. Mai bis 26. August 2019 im Staatlichen Russischen Museum (Stroganow-Palast) in St. Petersburg.

