Die wichtigsten sowjetischen Menschen durch die Linse von Moisei Nappelbaum (FOTOS)

Moisei Nappelbaum, ein noch zu Zarenzeiten in Minsk geborener Jude, begann seine Karriere als Lehrling in einem örtlichen Fotostudio. Als er die Technologie des Fotografierens und Druckens erlernte, eröffnete Nappelbaum zwei Fotostudios - eines in Moskau und eines in St. Petersburg, direkt am Newski-Prospekt.

Sein berühmtestes Foto hat Nappelbaum 1918 aufgenommen - es war ein Porträt des Revolutionsführers Wladimir Lenin. In den folgenden zwei Jahrzehnten fotografierte er die berühmtesten Persönlichkeiten der Sowjetunion, von Politikern und Dichtern bis hin zu Filmregisseuren.

Nappelbaum hat das Aussehen der Portraitfotografie absolut verändert. Er spielte mit Licht und Schatten und erreichte eine psychologische Tiefe in den Bildern seiner Modelle. Nachfolgend sehen Sie die bekanntesten Porträts von Moisei Nappelbaum.

Politik:

Der erste sowjetische Führer, Wladimir Lenin, 1918

Ein weiterer Anführer der bolschewistischen Revolution und Stalins Hauptkonkurrent, Leo Trotzki, 1921

Lenins Frau und Revolutionärin Nadeschda Krupskaja, 1932

Leiter der ersten sowjetischen Geheimpolizei, Felix Dserschinski, 1921

Josef Stalin

Literatur:

Dichter Sergei Jessenin, 1910er Jahre

Berühmter proletarischer Schriftsteller Maxim Gorki

Sowjetischer Schriftsteller Boris Pasternak, 1926

Die legendäre Dichterin Anna Achmatowa, 1922

Theater und Kino:

Der legendäre sowjetische Filmregisseur Sergei Eisenstein, 1930er Jahre

Regisseur Konstantin Stanislawski, 1938

Schauspielerin Faina Ranewskaja, 1928

Musik:

Dmitri Schostakowitsch

Musiker und Komponist Mstislaw Rostropowitsch

