Wie sah Russland im Jahr 1931 aus? (FOTOS)

Was bedeutete dieses Jahr in der russischen Geschichte? Wie sahen die Menschen aus? Und was passierte auf den Straßen der russischen Städte?

Das Jahr 1931. Stalins Regierung gewann an Stärke. Die Sowjetmacht befand sich inmitten eines Fünfjahresplans. Die Industrialisierung und große Bauprojekte wurden vorangetrieben. Nach dem Chaos des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs förderte das Land endlich seine Wirtschaft. Gegenüber den Menschen im Land regierte die Politik jedoch mit harter Hand. Sie lebten in ständiger Angst.

Die Landwirtschaft wurde gezwungen, unter staatlicher Kontrolle zu arbeiten. Die Bauern wurden des Privateigentums beraubt und „Überschüsse“ an Getreide und Vieh wurden beschlagnahmt. Die Bauern mussten sich Kolchosen anschließen, der sowjetischen Form der Kollektivfarm, die 1931 in den meisten Dörfern des Landes auftauchte. Kulaken, die „reichen“ Bauern und diejenigen, die auf ihren Farmen Leiharbeit leisteten, wurden nach Sibirien umgesiedelt oder in die Gulags geschickt.

Auf dem Roten Platz in Moskau fand eine Großdemonstration mit überdimensionalen aufblasbaren Requisiten statt, die den Erfolgen des Kollektivierungsprozesses gewidmet war.

Die Sowjets kämpften weiter gegen die orthodoxe Kirche. Eines der bekanntesten Ereignisse des Jahres 1931 war der Abriss der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Pläne, an ihrer Stelle einen riesigen Palast der Sowjets zu errichten, wurden jedoch nicht verwirklicht. In den 1990er Jahren wurde die Kathedrale neu gebaut.

Da die Hauptstadt nach der Revolution von St. Petersburg nach Moskau verlegt wurde, zogen Teile der bolschewistischen Verwaltung samt Familien in den Kreml. Stalin hatte Pläne, das Stadtzentrum wieder aufzubauen und zu rekonstruieren und breitere Straßen zu schaffen. Der Plan wurde später im Jahrzehnt verwirklicht.

Die sowjetische Hauptstadt war eine fortschrittliche Stadt mit vielen Autos und Straßenbahnen und wurde von ausländischen Touristen besucht, die den Ruhm des kommunistischen Landes sehen wollten. Es gab jedoch immer noch viele Pferdekutschen in der Stadt.

Einer der ausländischen Ehrengäste in diesem Jahr war Bernard Shaw. Er hatte ein Treffen mit Stalin und sagte, er mochte ihn sehr. Der Schriftsteller traf auch eine Delegation sowjetischer Autoren und war offenbar von Sowjetrussland „inspiriert“.

Das sowjetische Kino entwickelte sich schnell und 1931 wurde in der UdSSR der erste sowjetische Tonfilm mit dem Titel „Der Weg ins Leben“ gedreht. Abgebildet sind die avantgardistischen Werbeplakate für das sowjetische Kino.

Ganz neue Bezirke wurden für Arbeiter gebaut und Tausende von Menschen zogen in eine eigene Wohnung.

Ein deutsches Graf Zeppelin Luftschiff fliegt über Leningrad. Es wurde als Forschungsflug mit Wissenschaftlern angekündigt, die die Arktis erkunden und Luftbilder machen wollten. Die Sowjets erlaubten dem Flugzeug, über Leningrad zu fliegen, und baten darum, im Gegenzug Fotos und Forschungsergebnisse zu teilen. Die Fotos verschwanden jedoch auf mysteriöse Weise, was die Sowjets glauben ließ, dass der Zeppelin in Wirklichkeit ein verdeckter Aufklärungsflug war.

Das Jahr 1931 war das vierte Jahr von Stalins Planwirtschafts-Fünfjahresplan. Die Arbeiter waren gezwungen, härter zu arbeiten und Rekordzahlen zu erzielen. In rund vier Jahren schuf die sowjetische Propaganda die Stachanow-Bewegung der leistungsstärksten Arbeiter.

Die besten sowjetischen Fotografen wurden durch das Land geschickt, um ästhetisch ansprechende Fotos von starken und jungen Arbeitern zu machen. Der unten abgebildete Mann bedient eine Maschine in einer Papierfabrik.

Die Gesichter dieser Arbeiter sahen normalerweise sehr glücklich aus und die Menschen lächelten. So versuchte die Propaganda, den perfekten neuen Typ eines sowjetischen Mannes zu zeigen.

In den 1930er Jahren gab es einen massiven Druck auf Frauen. Frauen mussten in vielen Branchen genau wie die Männer arbeiten. Die weibliche Brigade, die hier gezeigt wird, besteht aus den leistungsstärksten Arbeiterinnen. Es war eine Ehrensache, dass die gesamte Brigade gute Ergebnisse erzielte. Diese Gruppen erhielten häufig staatliche Auszeichnungen.

1931 führten die sowjetischen Behörden ein Lebensmittelkartensystem ein. Brot und alle wesentlichen Güter wurden unter den Arbeitern der staatlichen Fabriken und ihren Familien verteilt. Nachfolgend sehen Sie, was „gute“ Mitarbeiter, die den Plan er- oder übererfüllten, für ihre Lebensmittelkarte in einem Verteilungszentrum in einer Fabrik erhielten.

1931 wurde der erste Schnellzug der Marke „Roter Pfeil“ zwischen Moskau und Leningrad gestartet. Der Zug legte die Strecke in Rekordzeit zurück - 9 Stunden 45 Minuten. Davor brauchten die Züge mehr als zwölf Stunden.

Die Strecke wird immer noch täglich bedient und wurde erst zwischen 1941 und 1943 während der Belagerung von Leningrad durch die Nazis unterbrochen.

Maxim Gorki, abgebildet mit Josef Stalin, war der wichtigste proletarische Autor. Stalin schätzte seine ideologisch korrekten Romane.

Ab den ersten Jahren der Sowjetmacht stand die Entwicklung von Sport und Körperkultur unter den Massen auf der Tagesordnung. 1931 führten die Behörden physische Normen ein, um sicherzustellen, dass die Menschen „bereit zur Arbeit und Verteidigung der UdSSR“ sind. Auf dem Roten Platz fanden häufig Sportparaden statt.

Inmitten der Erfolge der sowjetischen Industrie wurde in den frühen 1930er Jahren auch das Gulag-Strafsystem eingeführt. Das erste Arbeitslager wurde auf dem Solowki-Archipel errichtet. 1931 wurden die ersten Gefangenen dorthin geschickt, um eines der ehrgeizigsten sowjetischen Projekte umzusetzen - den Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals. Er wurde in Rekordzeit auf Kosten von Zehntausenden von Menschenleben errichtet.

Die sowjetischen Behörden hatten ihr neues Land aufgebaut - und einer der beliebtesten Stile der frühen 1930er Jahre war der Konstruktivismus, bei dem architektonische Meisterwerke im ganzen Land entstanden, so wie diese vollautomatisierte Fabrikküche in Moskau.

