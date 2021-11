Die größte militärische Niederlage der USA auf russischem Boden

Der frühe Morgen des 19. Januar 1919 in dem Dorf Nischnaja Gora im russischen Norden war klar und frostig. Die amerikanischen Soldaten, die dort einquartiert waren, schliefen fest in ihren Betten, als ein plötzliches Artilleriefeuer sie aufschrecken ließ. Sie rannten auf die Straße und sahen nur wenige hundert Meter entfernt die weiß gekleideten Soldaten der Roten Armee aus dem Schnee auftauchen. So begann die Schlacht, die das Schicksal der ausländischen Intervention im russischen Norden während des Bürgerkriegs weitgehend bestimmen sollte.

U.S.-Soldaten auf russischem Boden

Der Hauptgrund, der die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich dazu veranlasste, ihre Truppen nach Russland zu schicken, war die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Brest-Litowsk am 3. März 1918 zwischen den Mittelmächten und der kurz zuvor an die Macht gekommenen bolschewistischen Regierung des Landes. Nachdem Russland aus dem Krieg ausgeschieden war, konnten die Deutschen sich ganz auf den Kampf gegen die Franzosen konzentrieren, was die Alliierten nicht zulassen konnten.

Deshalb beschlossen die Regierungen in Washington, Paris und London, die Gegner der Bolschewiki - die so genannten Weißen - militärisch und materiell zu unterstützen, die offen ihre Bereitschaft erklärten, gegen Deutschland bis zum Sieg zu kämpfen. Außerdem hatte sich in den russischen Häfen eine große Menge an militärischen Gütern angesammelt, die zuvor von den Alliierten an die russische Armee geliefert worden waren, und es musste unbedingt verhindert werden, dass sie den Bolschewiki in die Hände fielen.

Im Sommer 1918 landeten mehr als 5.000 US-Soldaten in der nordrussischen Hafenstadt Archangelsk. Etwa zur gleichen Zeit trafen weitere 8.000 US-Soldaten im russischen Fernen Osten ein, um u. a. die Gebietsansprüche des neuen geopolitischen Rivalen Japan zu begrenzen, das sich ebenfalls an der Intervention beteiligte.

Im Herbst desselben Jahres rückten die Truppen der Weißen Garde mit Unterstützung ausländischer Soldaten (vor allem Amerikaner und Kanadier) 300 Kilometer von Archangelsk nach Süden vor und besetzten die Stadt Schenkursk am Ufer des Flusses Waga, wobei sie tief in das von den Bolschewiki kontrollierte Gebiet eindrangen.

Schenkursk-Operation

Die Versuche der Roten Armee, Schenkursk im Herbst zurückzuerobern, scheiterten, und der Hauptangriff auf die Stadt durch die 18. sowjetische Infanteriedivision der 6. Armee umfasste 3.000 Soldaten, denen 300 Amerikaner und 900 Weißgardisten und Kanadier gegenüberstanden.

Die Rote Armee musste mit Unterstützung der Partisanen gleichzeitig von drei Seiten angreifen, und das in einem strengen nördlichen Winter und ohne zuverlässige Kommunikationsmittel. „Ich habe mir klar vorgestellt, dass ich, wenn ich Professor General Orlow an der Generalstabsakademie eine solche Operation vorlegen würde, nie im Leben einen Posten im Generalstab bekommen würde", schrieb der Drahtzieher des Plans, ein sowjetischer Militärführer und ehemaliger General der zaristischen Armee, Alexander Samojlo, in seinen Memoiren „Zwei Leben“.

Einheiten der 18. Division stießen heimlich nach Schenkursk und zu den umliegenden Dörfern vor, wo die Weißgardisten und die ausländischen Truppen stationiert waren. Bei Temperaturen von fast 40 Grad unter null und tiefem Schnee zogen die Rotarmisten auch schwere Artillerie mit sich.

Um den Feind zu überrumpeln, wurde ihnen befohlen, ihre weiße Unterwäsche über ihre Mäntel zu ziehen, was als Tarnung diente und es ihnen ermöglichte, sich den feindlichen Stellungen unbemerkt bis auf hundert Meter zu nähern.

Die Bolschewiki brauchten fünf Tage, um die Weißen, die Amerikaner und die Kanadier aus den Dörfern zu vertreiben und sie zum Rückzug aus der Stadt zu zwingen. „Der Schnee war schrecklich, er lag hüfttief, und bei jedem Schritt fiel ein armer Kamerad verwundet oder tot um. Es war unmöglich, ihnen zu helfen, da jeder Mann um sein Leben kämpfte", erinnerte sich Leutnant Harry Mead.

Ein Angriff auf die Stadt war für den 24. Januar geplant. Ohne den Angriff abzuwarten, zogen sich die Weißgardisten und ihre ausländischen Verbündeten aus Schenkursk zurück.

Bittere Niederlage

Die Soldaten der 6. Armee, die in Schenkursk einmarschierten, nahmen Militärdepots mit 15 Geschützen, 60 Maschinengewehren und 2.000 Gewehren in Besitz. Außerdem befanden sich in der Stadt große Lebensmittelvorräte, die praktisch unversehrt waren.

Durch die Operation in Schenkursk verloren die Weißen und ihre ausländischen Verbündeten eine wichtige Festung und wurden 90 Kilometer nach Norden zurückgeworfen. Allein die amerikanischen und kanadischen Truppen verloren bis zu 40 Mann und hatten etwa 100 Verwundete zu beklagen, was für die ausländischen Streitkräfte, die sich von den Kampfhandlungen fernhalten wollten, ein schmerzlicher Schlag war. Zum Vergleich: Die 8.000 Mann starke American Expeditionary Force Siberia verlor in den gesamten 18 Monaten ihres Aufenthalts im russischen Fernen Osten und in Sibirien 48 getötete und 52 verwundete Soldaten.

Das Fiasko von Schenkursk wurde zu einem schweren Schlag für die Moral der Interventionisten und löste Unzufriedenheit bei einer Reihe amerikanischer, britischer und französischer Einheiten aus, deren Soldaten nicht in einem Krieg sterben wollten, der ihnen nicht gehörte.

