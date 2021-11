5 Dinge, die sich vor Lenins Mausoleum auf dem Roten Platz befanden (FOTOS)

Das Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau wurde 1924 eingeweiht, aber der Platz war vorher nicht leer. Wussten Sie zum Beispiel, dass an der Stelle, an der heute der Leichnam Lenins aufbewahrt wird, einst Löwen gehalten wurden?

Aloisios Graben

Der erste Herrscher, der einen Spatenstich am Roten Platz machte, war der Großfürst von Moskau, Wassilij III, Vater von Iwan dem Schrecklichen. Mit dem Roten Platz ist der Bereich vor den Mauern des Moskauer Kremls gemeint, der von italienischen Architekten im späten 15. Jahrhundert gebaut wurde.

Wassilij III. ließ einen Graben um den Kreml ausheben, der mit Wasser aus dem Fluss Neglinnaja gespeist wurde, der in der Nähe des Kremls fließt. Der italienische Architekt Aloisio der Neue (Aleviz Fryazin, in Russland auch als „Aloisio aus Italien“ bekannt) war mit dem Bau des Grabens beauftragt, weshalb er auch „Aloisios-Graben“ genannt wurde. Der Graben wurde 1519 fertiggestellt und diente mindestens bis zum Ende des 16. Jahrhunderts als Verteidigungsanlage, als Teile des Grabens trockengelegt wurden.

Der offizielle russisch-orthodoxe Name der Basilius-Kathedrale lautet immer noch „Kathedrale der Fürbitte der Allerheiligsten Theotokos am Graben“ - der einzige Name, in dem der Aloisios-Graben noch erwähnt wird. Denn ursprünglich stand sie 1561, als sie fertiggestellt wurde, am Ufer des Grabens.

Der Tiergarten von Iwan dem Schrecklichen

Fedor Alekseew Fedor Alekseew

Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Teil des Wassergrabens zwischen dem Nikolskaja- und dem Spasskaja-Turm - genau dort, wo 1924 das Lenin-Mausoleum entstehen sollte - trockengelegt und von Iwan dem Schrecklichen genutzt, um einen Löwen und eine Löwin zu halten, die ihm von Maria I. von England geschenkt wurden.

Auch ein Elefant, ein Geschenk des persischen Schahs Tahmasp I., lebte eine Zeit lang in dem Gehege. Der Elefant wurde üppig gefüttert und sein persischer Aufpasser erhielt ein gutes Gehalt, was die armen Moskauer Bürger erzürnte. Als sich 1570 die Pest in Moskau ausbreitete, gaben viele dem Tier die Schuld. Daraufhin wurden der Elefant und sein Aufpasser in die Region Twer geschickt.

Im 17. Jahrhundert lebte ein weiterer Elefant dort, ein Geschenk von Abbas II. von Persien an Alexej Michailowitsch, doch er starb an Unterernährung.

Unter Peter dem Großen wurde der Aloisios-Graben erneut als Verteidigungsanlage genutzt, aber in den 1770-1780er Jahren wieder trockengelegt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Graben mit Schutt und Geröll gefüllt. Alexander I. ordnete an, den Teil auf dem Roten Platz mit Erde zu füllen.

Eine Straßenbahnlinie

Fast hundert Jahre lang war der Platz, auf dem das Mausoleum heute steht, leer. Im Jahr 1909 wurde auf dem Roten Platz eine Straßenbahnlinie eingerichtet - es gab bereits ein Verkehrsproblem in der Moskauer Innenstadt, so dass die Behörden versuchten, das Verkehrsnetz der Stadt mit einem Ringplan zu entlasten, indem sie radiale Linien verlegten. Doch sofort kam es zu einem Skandal.

Die Linie kreuzte zunächst den Roten Platz in der Nähe der Oberen Handelsreihen (wo heute das Kaufhaus GUM steht). Die Mitglieder der Kaiserlich Russischen Archäologischen Gesellschaft waren empört über das Eindringen der modernen Maschinen in das alte Forum und schrieben einen gemeinsamen Brief an die Moskauer Behörden: „Wer hat eine solch eklatante Entstellung dieses wunderbaren Ortes in Moskau zugelassen? Der Blick auf das Minin- und Poscharski-Denkmal, die Basilius-Kathedrale, das Spasski-Tor und den Kreml wird von gebogenen Drahtlinien durchschnitten und von Säulen versperrt!“ Die Moskauer Intelligenz hingegen war strikt gegen die Abschaffung der Straßenbahnlinie, und auch die Bettler und Ladenbesitzer der Stadt wollten die Straßenbahn nicht verbieten lassen, da sie einen ständigen Strom von Kunden über den Roten Platz garantierte.

Schließlich wurde die Linie näher an die Kremlmauer verlegt. Wenn es sie heute noch gäbe, würde sie direkt neben dem Mausoleum verlaufen - und das tat sie auch eine Zeit lang, vor den 1930er Jahren, als die Sowjets den Roten Platz räumen ließen, um große Militärparaden abzuhalten.

Die Nekropole an der Kremlmauer - und eine Tribüne

Im Oktober 1917 kam es in Moskau zu einem bewaffneten Aufstand unter der Führung der Bolschewiki, der vom 25. Oktober bis zum 2. November dauerte (O.S.). Tausende kamen ums Leben und der Aufstand endete mit dem Sieg der Bolschewiki. Eine der ersten Anordnungen der neu gegründeten bolschewistischen Moskauer Behörden war die Organisation eines feierlichen Begräbnisses für die bedeutendsten revolutionären Kämpfer, die in jenen Tagen starben.

Am 8. November 1917 wurden zwei 72 Meter lange Gräber zwischen der Straßenbahnlinie und der Kremlmauer ausgehoben. Am 10. November 1917 wurden dort 238 Särge beigesetzt. Fast alle Fabriken und Vergnügungslokale in Moskau waren an diesem Tag geschlossen. Bei der Eröffnung der Nekropole sang ein Chor nach der Rede von Wladimir Lenin eine Kantate auf der Grundlage von Sergej Jessenins Gedicht „Schlaft, geliebte Brüder, im Licht der unvergänglichen Gräber“. Die Beerdigung war in der Abenddämmerung zu Ende, und die Gräber waren am nächsten Morgen gefüllt. Im Laufe der folgenden Woche wurden zwei weitere Leichen beigesetzt.

Später wurden 15 weitere Massengräber in der Nähe der Mauer ausgehoben - insgesamt gab es über 300 Bestattungen. Bereits 1928, nach dem Bau des Mausoleums, wurden die Bestattungen von „einfachen Revolutionären“ eingestellt. Nur die bedeutendsten sowjetischen und ausländischen Kommunisten wurden dort begraben - Sergej Kirow, Maxim Gorki, Georgi Schukow, Leonid Breschnew und andere. Insgesamt beherbergt die Nekropole über 400 Särge.

Im Jahr 1917 wurde in der Mitte der Nekropole, direkt hinter dem Mausoleum, eine Tribüne errichtet, die die Bolschewiki für ihre öffentlichen Auftritte nutzten. In den ersten Jahren nach der Revolution spielte die Turmuhr der Spasskaja zweimal täglich, um 9 Uhr morgens und um 15 Uhr nachmittags, auf Befehl Lenins einen Trauermarsch zu Ehren der Opfer der Revolution.

Das Denkmal für einen Arbeiter

1922 wurde die Tribüne wieder aufgebaut - kleiner und aus rotem Backstein, um sie an die Kremlwand anzupassen. Neben der Tribüne wurde ein provisorisches Denkmal mit dem Namen „Arbeiter“ errichtet, das der Bildhauer Friedrich Leht (1887-1961) aus Gips anfertigte. Das Denkmal stellt einen Arbeiter dar, der neben einem Amboss steht und den Hammer auf seine Beine stützt. Seine erhobene Hand hielt seine Mütze und hieß die Revolution willkommen. Die Figur des Arbeiters war über vier Meter groß.

Das Denkmal stand noch an seinem Platz, als Lenin starb, und es stand auch noch, als das erste hölzerne Mausoleum errichtet und die Tribüne abgebaut wurde. Als jedoch im Mai 1924 mit dem Bau des zweiten hölzernen Mausoleums begonnen wurde, wurde der „Arbeiter“ entfernt und wahrscheinlich aufgrund seines Materials zerstört - es konnten keine Spuren dieser Skulptur mehr gefunden werden.

