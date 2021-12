Die Geheimnisse der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz

Der Name dieser berühmten Kirche mit den vielen Kuppeln variiert: von Basilius-Kathedrale bis zur offiziellen Bezeichnung Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kathedrale am Graben. Zar Iwan IV. (der Schreckliche) gab den Bau der Kathedrale 1555 in Auftrag, um an die Einnahme der tatarischen Hauptstadt Kasan im Jahr 1552 zu erinnern.

Die Basilius-Kathedrale befindet sich auf einer Anhöhe über dem linken Ufer der Moskwa und bildet damit ein visuelles Wahrzeichen im Herzen der Stadt. Die Sichtbarkeit des Bauwerks wurde durch die Lage am Roten Platz noch erhöht.

William Brumfield William Brumfield

Der Bau ist somit ein symbolisches Bindeglied zwischen dem Kreml, dem Zentrum der politischen Macht und der Orthodoxie. Obwohl das Gotteshaus wie zufällig zusammengesetzt wirkt, verfolgten die Architekten, Iwan Barma und Postnik Jakowlew, einen logischen Plan mit einer Fülle von Bedeutungsschichten. Historiker streiten sich noch immer über die Identität der Architekten oder darüber, ob es einen einzigen Erbauer gab, der unter verschiedenen Namen bekannt war.

Ein Sinn für das Schicksal

William Brumfield William Brumfield

Die Ursprünge der Basilius-Kathedrale sind ebenso komplex wie ihre Form. Kurz nach der Erstürmung der Stadt Kasan am 1. und 2. Oktober 1552 befahl Iwan, auf dem Platz vor dem Kreml eine Kirche zu errichten, die der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht sein sollte.

Die gemauerte Dreifaltigkeitskirche, die 1553 fertiggestellt wurde und auf einem Graben vor dem Kreml stand, wurde zu einem beliebten Heiligtum mit angeschlossenen Holzkapellen.

William Brumfield William Brumfield

Iwan beabsichtigte, die Kirche in einem Umfang zu erweitern, der die Bedeutung seines Sieges in Kasan widerspiegelte, der das mongolische Joch beendete und zugleich ein weites Feld für Kolonisierung und Handel eröffnete. Mit der Eroberung des Khanats von Astrachan an der Mündung der Wolga in das Kaspische Meer in den Jahren 1554 bis 1556 wurde eine der wichtigsten eurasischen Handelsstraßen Teil Moskaus.

William Brumfield William Brumfield

Darüber hinaus, und das ist aus religiöser Sicht noch bedeutsamer, bedeutete die Unterwerfung der östlichen islamischen Khanate einen Triumph für die russische Orthodoxie in einer Zeit, in der die Kirche noch mit Herausforderungen wegen ihres Reichtums, ihrer Institutionen und ihres Dogmas konfrontiert war. Daher die symbolische Widmung der ursprünglichen Kirche an die Dreifaltigkeit.

Das neue Monument sollte also den Triumph der Orthodoxie und Moskaus zum Ausdruck bringen. Der Bau wurde daher sowohl von Metropolit Makarius als auch vom Zaren gefördert. Die Siege Iwans des Schrecklichen waren nicht einfach eine Episode in einem endlosen Grenzkrieg, sondern ein entscheidendes Ereignis für die Identität einer Nation, die einen Sinn für das Schicksal hatte. Daher wurde jeder Bauabschnitt der Kathedrale mit symbolischen Bedeutungen versehen.

Trinitarisches Konzept

William Brumfield William Brumfield

Der Grundriss besteht aus einem zentralen Turm, der von acht freistehenden Kirchen auf einem gemeinsamen Sockel umgeben ist, von denen jede einen eigenen Eingang hat.

William Brumfield William Brumfield

Die Dreifaltigkeitskirche ist das Allerheiligste des Bauwerks, da sie dem trinitarischen Konzept gewidmet ist, das die Grundlage für das numerologische System der Kathedrale bildet. Jede Achse, jede Diagonale, jede Seite hat drei Türme, deren Struktur von der Terrassenebene aus in drei Teile gegliedert ist.

William Brumfield William Brumfield

Die charakteristischen Zwiebeltürme entstanden bei der Restaurierung der Kathedrale im Jahr 1586, nachdem sie während des katastrophalen Moskauer Brandes von 1583 beschädigt worden waren. Die ursprünglichen Kuppeln hatten offenbar eine niedrigere Form und waren aus Eisenblechen gefertigt, die mit einfarbigem Zinn überzogen waren.

William Brumfield William Brumfield

Im Zentrum der Hauptachse befindet sich die hoch aufragende Kirche, die der Fürbitte der Jungfrau Maria geweiht ist, einem der höchsten kirchlichen Feiertage Russlands, der am 1. Oktober begangen wird. Der 1. Oktober ist zugleich der Tag der endgültigen Eroberung von Kasan. Der Turm der Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kathedrale am Graben ist dem achteckigen Glockenturm des Kremls nachempfunden und veranschaulicht die Verschmelzung von italienischer Renaissance und moskowitischem Design in diesem russischsten aller Bauwerke.

Zu Ehren eines Narren

William Brumfield William Brumfield

Der volkstümliche Name des Gotteshauses lautet Basilius-Kathedrale. Basilius der Gesegnete (1469-1552) war ein Moskauer „heiliger Narr“, der sowohl vom Zaren selbst als auch vom einfachen Volk wegen seiner prophetischen Gabe und seines Mutes verehrt wurde.

Zufälligerweise starb Basilius oder Wassili im Jahr der Einnahme von Kasan, und ihm zu Ehren wurde östlich der ursprünglichen Dreifaltigkeitskirche ein hölzerner Schrein errichtet. Der Schrein wurde während des Baus der Kathedrale zunächst erhalten und 1588 an der Nordostecke der Kathedrale durch die kleine Backsteinkirche ersetzt, die Basilius dem Seligen geweiht ist.

William Brumfield William Brumfield

Die Erweiterung der Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kathedrale am Graben setzte sich im 17. Jahrhundert mit der Einfriedung des Sockels um das Ensemble fort. Um 1680 wurde der freistehende Glockenturm im ornamentalen Stil des 17. Jahrhunderts umgebaut, mit polychromen Verzierungen und einer Spitze aus Keramikfliesen. Ein Großteil der gemalten Ornamente an den Außenwänden wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Kuppeln wurden bei einer Restaurierung der Kathedrale in den 1780er Jahren hell angestrichen.

