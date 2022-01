Qualität statt Quantität: Warum die Sowjetbürger für die Ewigkeit kauften

Russia Beyond

1999 wurde der aus Perwouralsk stammende Dmitri Naim 14 Jahre alt und fasste den Mut, ein Mädchen, das ihm gefiel, um ein Date zu bitten. Um sie zu beeindrucken, beschloss er, sie mit dem ersten Auto seines Vaters, einem VAZ-2106 von 1972, zu fahren. Zu Sowjetzeiten konnten nur wenige Menschen von einem Auto träumen. Die Gehälter waren gering und wurden manchmal gar nicht gezahlt. Während sein Vater schlief, stahl Dmitri die Schlüssel, setzte sich hinter das Steuer und fuhr zu seinem Date.

„Wir gingen Schlittschuhlaufen und küssten uns im Mondlicht. Es war Juli. Dann schenkte ich ihr ein Paar Ohrringe und brachte ihr das Autofahren bei. Natürlich bekam ich danach Ärger mit meinen Eltern, aber das war es wert“, erinnert er sich.

Togliatti. Das damals neue Modell VAZ-2106 des Wolga-Automobilwerks

Heute ist Dmitri mit einer anderen Frau verheiratet, hat Kinder, und das Auto seines Vaters steht immer noch in der Garage und funktioniert.

Laut Dmitri und anderen, die wie er in der UdSSR aufgewachsen sind, wurden die Güter von damals schon mit Blick auf die kommenden Generationen gekauft und hielten sehr lange.

Armut und Mangel

Warenknappheit spielte eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Waren. Vor allem in der Provinz hatten die Menschen Schwierigkeiten, eine hochwertige Schrankwand und einen Fernseher zu bekommen. Wenn sie sie überhaupt finden konnten, dann hauptsächlich über Freunde und Verwandte, die in der Branche arbeiteten und direkten Zugang hatten. Wenn man einen Fernseher gekauft hatte, wusste man nicht, wann man ihn ersetzen oder einen zweiten kaufen konnte. Außerdem ermutigten die niedrigen Löhne die Menschen dazu, Qualitätsprodukte zu kaufen, die lange halten würden.

Elena Krasnowa, 72, lebte zu Sowjetzeiten in Taganrog, im Süden Russlands. Sie erinnert sich, dass es kaum Möbel oder Haushaltsgeräte gab, und ihr Gehalt hätte ohnehin nicht so weit gereicht. Sie fuhr nach Moskau, um einen Fernseher und ein Tonbandgerät zu kaufen, nach Riga für eine Kaffeemühle (Lettland war von 1940 bis 1991 Teil der UdSSR) und in die sozialistische Tschechoslowakei für Geschirr und einen Kristallleuchter.

UdSSR, Leningrad, Installateurin Anna Saweljewa bei einer Vorführung des Farbfernsehers Rainbow-303 am 2. Mai 1973.

„In der Tschechoslowakei tauschte ich 300 Rubel in die Landeswährung Kronen um und kaufte tschechisches Geschirr und Kronleuchter. Es war möglich, einen Schafsfellmantel für 600 Rubel zu kaufen, aber das war zu teuer. Der Durchschnittslohn betrug 120 Rubel", erinnert sie sich.

Die 42-jährige Olga Pastuschkowa aus Samara stellte sich als Kind auf Anweisung ihrer Eltern für Butter, Wurst und Koteletts an. In der Wohnung ihrer Mutter steht heute noch ein Sideboard aus der Sowjetzeit mit Kristallvasen, für die die Familie ebenfalls Schlange stand.

GUM - ein großer Einkaufskomplex (Kaufhaus) im Zentrum von Moskau, 1989.

„Meine Mutter ist in diesem Jahr verstorben, aber dieses Sideboard ist immer noch bei uns. Damals ging es bei der Produktion um Qualität, nicht um Quantität", sagt Pastuschkowa.

Alexei Rakowschtschik, 63, aus St. Petersburg, stand früher mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter stundenlang für Damenunterhosen in der Schlange.

„Meine Frau stand mehrere Stunden lang in der Schlange im DLT [Haus des Leningrader Handels], um einen Pelzmantel für unsere Tochter zu bekommen. Und einmal waren meine Schwiegermutter und meine Frau in einem Geschäft für Herrenbekleidung. Die Anzüge, die sie zu kaufen hofften, waren ausverkauft, aber stattdessen war ein Fernseher im Angebot. Sie kauften ihn sofort. Nun, es war klar, dass gute Produkte für die Ewigkeit gemacht sind. Außerdem mag ich zuverlässige Waren“, sagt Rakowschtschik.

Reparaturen und Vertrauen in GOST

Die ständige Knappheit führte dazu, dass man sich angewöhnte, langfristig zuverlässige Dinge zu kaufen, anstatt ständig Geld für neue Dinge auszugeben.

UdSSR, Ein Paar im Wohnzimmer einer typischen Wohnung während einer Schachpartie am 1. April 1973.

In der UdSSR überwachte der Staat die Qualität der Waren. Bereits in den 1920er Jahren wurde ein Normensystem entwickelt, das unter dem Namen GOST bekannt wurde, und ab den 1960er Jahren wurden alle zivilen Waren mit dem Gütesiegel der OTK (Abteilung für technische Kontrolle) gekennzeichnet. Einige hochwertige Produkte wurden sogar mit einem speziellen Gütezeichen versehen.

In der Montagehalle der im Werk Lichatschow hergestellten ZIL-Kühlschränke.

Damals waren viele Dinge auch leicht zu reparieren, erinnert sich der 56-jährige Dmitri Popow aus St. Petersburg. Seine Eltern kauften in den 1960er Jahren einen ZIL-Kühlschrank, der noch immer in der Datscha funktioniert.

„Früher konnte man alles reparieren, das heißt, es war viel billiger zu reparieren als zu ersetzen. Unser Kühlschrank ist zwar veraltet, erfüllt aber noch immer seine Funktion. Es gab noch nie größere Probleme damit", sagt Popow.

„Die Möbel, die Marina aus einem Dorf in der Region Pskow in den 1970er Jahren gekauft hat, dienen ihr seit über 40 Jahren. Sie hat nicht die Absicht, sie wegzuwerfen, vor allem, weil sie sie für ästhetisch und wertig hält“, erklärt er weiter. „Ich liebe die Optik. Damals waren die Möbel aus natürlichem Holz und sahen wunderschön aus!“ ergänzt seine Frau Marina.

