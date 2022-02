Was steht im Mitrochin-Archiv, dem größten Leak geheimer KGB-Akten?

Im Frühjahr 1992 klopfte ein Russe an die Tür der britischen Botschaft in Lettlands Hauptstadt Riga. Aus einem Versteck im Boden seiner Tasche holte er eine Reihe von Geheimakten hervor, die er angeblich aus den KGB-Archiven in Russland geschmuggelt hatte. Er versprach weitere KGB-Dokumente als Gegenleistung für seine Zuflucht im Vereinigten Königreich.

Der Mann war Wassili Mitrochin, ein pensionierter KGB-Offizier. Er behauptete auch, eine Organisation zu vertreten, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 nicht mehr existierte. Dennoch waren die Dokumente für ausländische Nachrichtendienste von Interesse, da sie möglicherweise einen einzigartigen Einblick in eine der geheimnisvollsten Organisationen der Ära des Kalten Krieges gewährten.

Die Unterlagen, die Mitrochin in die britische Botschaft gebracht hatte, deuteten darauf hin, dass der Mann tatsächlich Zugang zu Verschlusssachen hatte und womöglich hatte er tatsächlich noch mehr zu bieten. Der britische Auslandsgeheimdienst MI6 bemühte sich um die Exfiltrierung des restlichen Materials und seiner Quelle aus Russland.

Ein Versteck in einer Datscha

Es stellte sich heraus, dass Wassili Mitrochin in der UdSSR einen besonderen Zugang zu den KGB-Archiven hatte. Als die KGB-Führung anordnete, die Archive der Ersten Hauptdirektion des KGB vom Hauptquartier der Organisation in der Lubjanka in den neuen KGB-Komplex zu verlegen, wurde Mitrochin, der als leitender Archivar arbeitete, mit der Überwachung beauftragt.

Für Mitrochin war dies eine hervorragende Gelegenheit, tonnenweise geheime Dokumente zu kopieren und zu schmuggeln. Von 1972 bis 1984 kopierte er Hunderttausende von Akten, aus denen hervorging, wie der KGB seine nachrichtendienstlichen Operationen durchführte und wie er mit seinen ausgedehnten Spionagenetzen im Ausland umging, von den Anfängen der Sowjetära bis zu ihren letzten Jahren. Mitrochin verstaute die kopierten Akten in einem unter dem Boden seiner Datscha vergrabenen Milchkännchen.

Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 gab er den Inhalt seines Verstecks preis. Als Bürger des postsowjetischen Russlands reiste er mit einer Auswahl von Dokumenten in das inzwischen unabhängige Lettland. Die Mitarbeiter der US-Botschaft wiesen ihn ab, da sie ihn für eine unzuverlässige Quelle hielten. In der britischen Botschaft war man weitaus aufgeschlossener.

„Anhand dieser [ersten] 50 Dokumente erkannten die Briten, welche enorme Bedeutung Mitrochins Archiv hatte. Daraufhin veranlassten sie den Umzug seiner gesamten Familie nach London: seiner Frau, seiner Schwiegermutter und seinem Sohn (sie waren alle behindert). Und er [Mitrochin] war schon über 80“, erzählt Oleg Gordiewski, ein berüchtigter sowjetischer Doppelagent, der 1985 nach Großbritannien übergelaufen war.

Mitrochins Motivation ist nach wie vor Gegenstand heftiger Debatten. Einige sind davon überzeugt, dass der ehemalige KGB-Offizier vom sowjetischen System und den wahllosen Methoden seiner Geheimpolizei zur Unterdrückung von Dissidenten im In- und Ausland enttäuscht war und daher bereit war, das größte Risiko einzugehen, nur um sicherzustellen, dass die Wahrheit schließlich ans Licht kommt.

Andere vermuten, dass der Überläufer Hintergedanken hatte: Enttäuscht darüber, wie seine Karriere endete (in den Archiven und nicht im Feld), könnte Mitrochin am Ende seines Lebens eine Chance für sich gesehen haben, sagen Skeptiker.

Der geheimnisvolle Inhalt

In seiner Gesamtheit übertrumpft das Mitrochin-Archiv alle anderen Geheimdienstinformationen, die während des ganzen Bestehens der UdSSR erlangt wurden. Laut FBI waren die Akten „die vollständigsten und umfangreichsten Geheimdienstinformationen, die jemals aus irgendeiner Quelle erhalten wurden“.

„Die Mitrochin-Akten reichen zeitlich von den unmittelbaren Nachwehen der bolschewistischen Revolution von 1917 bis zum Vorabend der Gorbatschow-Ära“, sagte Christopher Andrew, ein Geschichtsprofessor, der zwei Bücher mitverfasst hat, die auf Mitrochins Dokumenten basieren.

Die Akten enthielten Notizen über Papst Johannes Paul II., den die Geheimdienste zu kompromittieren versuchten; Melita Norwood, die dienstälteste britische KGB-Agentin, die vier Jahrzehnte lang geheime wissenschaftliche Informationen an ihre sowjetischen Vorgesetzten weitergegeben hat; den berühmten Spionagering im Vereinigten Königreich, bekannt als die Cambridge Five, von denen einige von den KGB-Verantwortlichen wegen Alkoholmissbrauchs als unzuverlässig angesehen wurden; Martin Luther King Jr., den der KGB (ironischerweise zusammen mit dem FBI) diskreditieren wollte und viele andere Personen.

Darüber hinaus enthüllten die Akten auch einige Dinge, die den Behörden im Westen bisher unbekannt waren. So erfuhren sie beispielsweise, dass die UdSSR eine Reihe von Sabotageangriffen auf amerikanischem Boden (und in anderen verbündeten Ländern) plante, falls der Kalte Krieg in einen offenen Krieg münden sollte. In verschiedenen Teilen des Landes wurden Waffen gelagert, die im Falle eines bewaffneten Konflikts zum Einsatz kommen sollten.

Das Archiv enthielt auch Informationen darüber, dass der KGB Verschwörungstheorien rund um die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy unterstützte, indem er Autoren finanzierte, die eine alternative Sichtweise des historischen Ereignisses vertraten. Auch andere Desinformationsoperationen - in der KGB-Sprache als „aktive Maßnahmen“ bezeichnet - wurden aufgedeckt.

Die Folgen

Ebenso wie die Motive von Mitrochin sind auch die Relevanz und die Gültigkeit der offengelegten Informationen umstritten. Obwohl die Akten zweifellos eine reiche Informationsquelle für Historiker darstellen, wird ihre Relevanz für moderne Nachrichtendienste bezweifelt, vor allem, weil sie veraltet sind.

Das erste Buch, das auf dem Mitrochin-Archiv basiert, wurde 1999 veröffentlicht, und die ursprünglichen Aufzeichnungen wurden erst 2014 für die Öffentlichkeit freigegeben. Selbst zum Zeitpunkt der ursprünglichen Offenlegung der Akten gegenüber den britischen Behörden im Jahr 1992 gab es inzwischen weder die Sowjetunion noch KGB. Obwohl die Enthüllung der Aufzeichnungen parlamentarische Untersuchungen im Vereinigten Königreich, in Italien und Indien auslöste, brachten diese keine sensationellen Ergebnisse. Es genügt zu sagen, dass die sowjetische Informantin Melita Norwood im Vereinigten Königreich nie für ihre Taten während des Kalten Krieges belangt wurde.

Heute hat jeder über das digitale Archiv des Wilson Center Zugang zu den Akten von Mitrochin.

