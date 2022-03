Fünf Leibeigene, die im Russischen Reich durch ihr Talent und ihre harte Arbeit berühmt wurden

1. Juwelier Pawel Owtschinnikow (1830-1888)

Dies ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte des 19. Jahrhunderts und ein Beispiel für eine wirklich brillante Karriere. Owtschinnikow war ein Leibeigener der Fürsten Wolkonski. Als er noch sehr jung war, bemerkten seine Herren seine künstlerischen Fähigkeiten und schickten ihn nach Moskau, um ihn zum Juwelier ausbilden zu lassen.

Owtschinnikow ließ sich nicht nur zum Goldschmied ausbilden, sondern erwarb auch genug Kapital, um sich freizukaufen und seine eigene Fabrik zu eröffnen. Er revolutionierte die Schmuckherstellung, belebte die Kunst des Emaillierens neu, erfand den russischen Stil und wurde zum Hoflieferanten des Zaren. So wurde die Sammlung der Romanows mit kostbaren Zigarettenetuis, Pokalen, Garnituren, Schatullen und vielen anderen wertvollen Gegenständen aus Owtschinnikows Werkstatt bereichert. Auch im Ausland genoss der Juwelier Anerkennung: Auf der Exposition Universelle in Paris wurde er mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

2. Die Schauspielerin Praskowja Schemtschugowa (1768-1803)

Hätte sich eine Leibeigene, die Tochter eines Jaroslawler Schmieds, vorstellen können, dass eine Straße in Moskau nach ihr benannt werden würde? Übrigens war Schemtschugowa ihr Künstlername, während ihr richtiger Name Praskowja Kowaljowa war. Sie ging zusammen mit einigen Ländereien, die er als Mitgift für seine Frau erhielt, in den Besitz des Grafen Scheremetew über und wuchs auf dessen Moskauer Landgut in Kuskowo auf. Schon als siebenjähriges Mädchen zeigte Praskowja eine Begabung für Musik und Gesang - sie wurde am Cembalo und auf der Harfe unterrichtet und lernte Fremdsprachen, so dass sie Opernarien auf Französisch singen konnte. In den 1780er Jahren glänzte Praskowja auf der Bühne des Privattheaters der Scheremetews und trat in Kuskowo und in ihrem anderen Anwesen, Ostankino, auf.

Graf Nikolai Scheremetew verliebte sich in die schöne Schauspielerin und bat sogar Zar Alexander I. um die Erlaubnis, sie zu heiraten. Das war zu dieser Zeit etwas Ungewöhnliches, denn viele Adlige hatten Beziehungen zu ihren Leibeigenen, aber niemand dachte daran, sie zu heiraten. Nachdem er Praskowja die Freiheit gewährt hatte, heiratete Nikolai Scheremetew sie, und sie bekamen einen Sohn. Leider starb Praskowja sehr jung.

3. Die Argunows, eine Familie von Malern und Architekten

Die Geschichte dieser begabten Leibeigenenfamilie ist ebenfalls mit der Familie Scheremetew verbunden. Iwan Argunow (1729-1802) studierte Malerei bei dem deutschen Künstler Georg Christoph Grooth, und sie arbeiteten sogar gemeinsam an den Ikonen für die Palastkirche in Zarskoje Selo. Argunow wurde als Porträtmeister berühmt - er malte sowohl private als auch offizielle Porträts von Mitgliedern des Adels und sogar von Katharina der Großen. Eines seiner berühmtesten Gemälde ist das Porträt einer unbekannten Frau in russischer Tracht.

Argunows Söhne Nikolai und Jakow wurden ebenfalls Künstler und malten Porträts von berühmten Persönlichkeiten und Beamten. Graf Scheremetew gewährte beiden die Freiheit, und sie wurden Mitglieder der St. Petersburger Akademie der Künste.

Der dritte Sohn, Pawel, wurde Architekt und war später Chefarchitekt des Palasttheaters im Scheremetew'schen Anwesen in Ostankino.

Ein weiterer Vertreter dieser talentierten Familie, Fjodor Argunow, war ebenfalls Architekt. Er baute einen Teil des malerischen Kuskowo-Guts in Moskau, darunter den Grottenpavillon und die Große Steinerne Orangerie.

Fjodor war auch am Bau des gräflichen Palastes in St. Petersburg, dem Brunnenhaus, beteiligt.

4. Schauspieler Michail Schtschepkin (1788-1863)

Schtschepkins Name ist heute im offiziellen Titel der Moskauer Theaterhochschule verewigt, an der er einst unterrichtete und die heute nach ihm benannt ist. Der spätere große Schauspieler wurde in der Provinz Kursk in einer Leibeigenenfamilie des Grafen Volkenshtein geboren und spielte von Kindheit an im privaten Leibeigenen-Theater seines Herrn. Mit der Erlaubnis seines Herrn arbeitete Michail als Souffleur im Stadttheater, was dazu führte, dass er von Theatertruppen in anderen Provinzstädten eingeladen wurde, wo er einen großen Erfolg feierte.

Schtschepkin spielte eine Vielzahl von Rollen, darunter auch Frauenrollen. Er begann, seine eigene Schauspielmethode zu entwickeln, wobei er besonderen Wert darauf legte, die Persönlichkeiten und das Verhalten der Figuren so lebensnah wie möglich darzustellen. Seine Ideen bildeten später die Grundlage für das berühmte Stanislawski-System.

Schließlich wurde Schtschepkin an das Moskauer Maly-Theater eingeladen, wo er in den populärsten russischen Stücken seiner Zeit mitwirkte: Denis Fonwisins „Der Minderjährige“, Alexander Gribojedows „Wehe dem Witz“ und Nikolai Gogols „Der Generalinspektor“.

5. Der Künstler Orest Kiprenski (1782-1836)

Orest Kiprenski, der als „der russische Van Dyck“ bekannt wurde, war der uneheliche Sohn des Gutsbesitzers Adam Diakonow und einer Leibeigenen. Da der Vater das Kind nicht offiziell anerkennen konnte, gab er es als Mitglied der Familie seiner Leibeigenen an.

Von Kindheit an zeigte Orest ein Talent zum Zeichnen, so dass sein Vater ihn an der Kunstakademie in St. Petersburg anmeldete. Die Verwaltung der Akademie erkannte das Talent des jungen Mannes und erlaubte ihm, nach seinem Abschluss im Internat der Akademie zu wohnen, und gewährte ihm ein Stipendium für eine Auslandsreise.

In Italien wurde ein von ihm gemaltes Porträt in den Uffizien ausgestellt, und eines seiner Werke wurde sogar mit einem Rembrandt verwechselt. Außerdem ist Kiprenski der Schöpfer des wohl bekanntesten Porträts des Dichters Alexander Puschkin und anderer bekannter Porträts vieler seiner großen Zeitgenossen.

